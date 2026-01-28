महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में छह बार सेवा दे चुके अजित पवार के लिए मुख्यमंत्री पद सपना ही रह गया. बुधवार (28 जनवरी 2026) को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई. अजित पवार (66) जमीन से जुड़े एक नेता थे, जिनकी मौत उनके गृह नगर बारामती में हुई. Aviation Safety Network की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में बीते 10 सालों में हुए विमान दुर्घटनाओं की बात करें तो एक डरावना आंकड़ा सामने आया. दुनिया में बीते 10 सालों में 10999 विमान हादसे हुए हैं, जिसमें कुल 6800 लोगों की मौत हुई है, जो इस प्रकार है.

साल 2025 में कुल 157 विमान दुर्घटनाओं में कुल 548 लोगों की मौत हुई.

साल 2024 में कुल 219 विमान दुर्घटनाओं में कुल 404 लोगों की मौत हुई.

साल 2023 में कुल 222 विमान दुर्घटनाओं में कुल 184 लोगों की मौत हुई.

साल 2022 में कुल 224 विमान दुर्घटनाओं में कुल 292 लोगों की मौत हुई.

साल 2021 में कुल 218 विमान दुर्घटनाओं में कुल 327 लोगों की मौत हुई.

साल 2020 में कुल 4484 विमान दुर्घटनाओं में कुल 1403 लोगों की मौत हुई.

साल 2019 में कुल 296 विमान दुर्घटनाओं में कुल 448 लोगों की मौत हुई.

साल 2018 में कुल 286 विमान दुर्घटनाओं में कुल 962 लोगों की मौत हुई.

साल 2017 में कुल 239 विमान दुर्घटनाओं में कुल 283 लोगों की मौत हुई.

साल 2016 में कुल 4654 विमान दुर्घटनाओं में कुल 1949 लोगों की मौत हुई.



भारत 10 सालों में हुए विमान हादसे

भारत में अकेले पिछले 10 सालों 2016 से लेकर 2025 तक कुल 112 विमान दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 291 है. इस दौरान साल 2020 और 2016 में 31 और 6 लोगों की मौत हुई थी. बीते साल एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 241 यात्री समेत 19 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी. इसमें सिर्फ 1 आदमी की जान बच पाई थी. विमान ने अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, जो टेकऑफ के महज चंद मिनटों में हादसे का शिकार हो गया. हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई थी.

भारतीय वायु सेना का विमान हादसा

साल 2019 में 3 जून को भारतीय वायुसेना का एंटोनोव एन-32 विमान लिपो से 6 किमी उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं साल 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-8HG (WL) विमान कोझिकोड-कालीकट हवाई अड्डा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी.

