हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हादसे से सिर्फ एक मिनट पहले...', अजित पवार के प्लेन क्रैश पर आया एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, जानें क्या बताया?

'हादसे से सिर्फ एक मिनट पहले...', अजित पवार के प्लेन क्रैश पर आया एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, जानें क्या बताया?

Ajit Pawar Plane Crash: मंत्रालय ने कहा कि पायलट ने कहा था कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है. इसलिए प्लेन को रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने लैंडिंग क्लियरेंस की पुष्टि नहीं की थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि उन्हें अजित पवार को ले जा रहे मिड-साइज बिजनेस जेट के बुधवार (28 जनवरी, 2026) की सुबह 8:44 बजे क्रैश होकर आग की लपटों में बदलने से ठीक एक मिनट पहले लैंडिंग के लिए क्लियर किया गया था. इस प्लेन क्रैश में विमान में सवार सभी पांच लोगें की मौत हो गई.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बारामती एयरपोर्ट पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के अधिकारी के बयान के हवाले से जानकारी साझा की. मंत्रालय ने कहा कि लियरजेट-45 को विजुअल मेटियोरोलॉजिकल कंडीशंस में लैंड करने की सलाह दी गई थी. इसका मतलब है कि रनवे पर दृश्यता सिर्फ इतनी थी कि पायलट अपनी सूझबूझ से जमीन और अन्य विमानों से दूरी बनाए रखते हुए विमान का संचालन कर सके.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बयान में क्या कहा?

बयान में कहा गया कि विमान क्रू ने हवा की दिशा और दृश्यता के बारे में जानकारी मांगी थी. उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और दृश्यता करीब 3,000 मीटर है. इसके बाद विमान ने रनवे 11 के लिए फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन विमान के पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था. पहली कोशिश में उन्होंने गो-अराउंड की प्रक्रिया शुरू की. गो-अराउंड के बाद ATC ने विमान से उसकी स्थिति के बार में पूछा, जिस पर पायलट ने फिर से फाइनल अप्रोच पर होने की जानकारी दी.

मंत्रालय ने कहा कि उन्हें रनवे दिखाई देने की सूचना देने को कहा गया, इस पर पायलट ने जवाब दिया कि फिलहाल रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने पर सूचित करेंगे. कुछ ही सेकेंड बाद पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है. इसलिए उन्हें प्लेन को रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उन्होंने लैंडिंग क्लियरेंस की पुष्टि नहीं की. इसके बाद ATC ने सुबह 8:44 बजे रनवे 11 की बाईं तरफ आग की लपटें देखीं, जहां विमान के मलबा गिरा था.

हादसे को लेकर क्या बोले नागरिक उड्डयन मंत्री?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मैं इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हूं. अजित दादा से हमें काफी अच्छा गाइडेंस मिलता था. उनका निधन पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है. उनके जैसे नेता मिलना बहुत मुश्किल है.

उन्होंने कहा कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. AAIB & DGCA की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. हम पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदार तरीके से इस हादसे की जांच करेंगे.

घटना के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुबह 8:48 बजे जब अजित पवार का प्लेन लैंड कर रहा था, तो विजिबिलिटी काफी कम थी. उनका प्लेन पहली बार में लैंड नहीं कर पाया और दूसरी बार जब लैंड करना चाहे तब यह घटना हो गई.

यह भी पढ़ेंः 'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र

Published at : 28 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Plane Crash Ram Mohan Naidu MAHARASHTRA Baramati Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार की गैर-मौजूदगी में शिवसेना से डील करना सीएम फडणवीस के लिए होगा मुश्किल! जानें- क्यों?
अजित पवार की गैर-मौजूदगी में शिवसेना से डील करना सीएम फडणवीस के लिए होगा मुश्किल! जानें- क्यों?
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: AI के जरिए देखिए प्लेन क्रैश में कैसे हुई अजित पवार की मौत ?। Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार की गैर-मौजूदगी में शिवसेना से डील करना सीएम फडणवीस के लिए होगा मुश्किल! जानें- क्यों?
अजित पवार की गैर-मौजूदगी में शिवसेना से डील करना सीएम फडणवीस के लिए होगा मुश्किल! जानें- क्यों?
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
हेल्थ
Alzheimer Disease: अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget