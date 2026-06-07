मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष! इंडिया गठबंधन की बैठक कल, 23 दल होंगे शामिल

देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन के लिए इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार (8 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में होने जा रही है. इस अहम बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा होगी.

किन-किन दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल

बैठक में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की ओर से संजय राउत, NCP (शरद पवार) की ओर से सुप्रिया सुले समेत 23 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

हालांकि, INDI गठबंधन का हिस्सा रही एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके ने फिलहाल खुद को इस बैठक से अलग रखा है और उसने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है.

बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने दी जानकारी

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने बैठक को लेकर जानकारी दी है कि INDIA जनबंधन की बैठक में 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि कुछ दल अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे मोदी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली का समान रूप से विरोध करते हैं.

23 political parties have confirmed participation in the INDIA janbandhan meeting at Constitution Club, New Delhi on Monday June 8, 2026, at 12 noon. There are some parties who have expressed their inability to attend this particular meeting for their own reasons - even though… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2026

केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां लाखों लोगों के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं, लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही हैं, लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं और निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है और इससे निवेश का माहौल प्रभावित हुआ है. भारत की तरह INDIA जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है.

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