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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष! इंडिया गठबंधन की बैठक कल, 23 दल होंगे शामिल, ममता पर होंगी निगाहें

मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष! इंडिया गठबंधन की बैठक कल, 23 दल होंगे शामिल, ममता पर होंगी निगाहें

INDIA Bloc Meeting: जयराम रमेश ने कहा कि कहा कि कुछ दल अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे मोदी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली का समान रूप से विरोध करते हैं.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Jun 2026 07:10 PM (IST)
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देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन के लिए इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार (8 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में होने जा रही है. इस अहम बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा होगी.

किन-किन दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल

बैठक में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की ओर से संजय राउत, NCP (शरद पवार) की ओर से सुप्रिया सुले समेत 23 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

हालांकि, INDI गठबंधन का हिस्सा रही एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके ने फिलहाल खुद को इस बैठक से अलग रखा है और उसने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है. 

बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने दी जानकारी

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने बैठक को लेकर जानकारी दी है कि INDIA जनबंधन की बैठक में 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि कुछ दल अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे मोदी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली का समान रूप से विरोध करते हैं. 

केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां लाखों लोगों के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं, लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही हैं, लाखों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं और निवेश के माहौल को कमजोर कर रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है और इससे निवेश का माहौल प्रभावित हुआ है. भारत की तरह INDIA जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है.

यह भी पढे़ंः LPG Price Hike: तीन महीने में दूसरी बार महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, विपक्ष ने केंद्र को घेरा, कांग्रेस ने बताया 'वसूली सरकार'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 07 Jun 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS NEW DELHI
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