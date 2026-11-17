AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा. देहरादून में मंगलवार (17 नवंबर) को मीडिया से बात करते हुए नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड के आम लोग इस समय हर तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने विकास को लेकर भी तमाम सवाल उठाए.

नेहा बोरा ने कहा कि जिस उत्तराखंड को पाने के लिए कभी लोग सड़कों पर उतरे थे, एक ऐसा राज्य जिसका उन्होंने सपना देखा था वहां आज सवाल उठता है कि पर्यावरण की क्या हालत है? पूरे के पूरे गांव धंस रहे हैं. अक्सर बादल फटने और भारी बारिश की वजह से पूरे गांव बह जाते हैं, लेकिन जब सरकार से पूछा जाता है कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने या ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता.

उत्तराखंड का जिक्र कर क्या कहा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड को देश भर में फैले नफरत के माहौल (नफरत के कारोबार) में घसीटने की एक सोची-समझी कोशिश की जा रही है, जिसका निशाना मुसलमान और दलित हैं. इन समूहों के खिलाफ होने वाली हिंसा और हत्याओं को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

अंकिता भंडारी केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को ही लें. उत्तराखंड के लोग लंबे समय से अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. उनकी अपनी मां और परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अदालत में स्पष्ट सबूत पेश किए जाने के बावजूद इस मामले में आरोपी लोगों को जिम्मेदार ठहराने या उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें राज्यपाल जैसे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है.

SIR को लेकर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि दोषियों के परिवारों में इतनी हिम्मत है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़ित के चरित्र पर ही सवाल उठाते हैं. पूरे देश में और अब उत्तराखंड में भी लाखों आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. नेहा ने कहा कि जिन इलाकों में भाजपा को लगता है कि उसे समर्थन कम मिल रहा है, वहां लोगों से उनका मतदाता का दर्जा छीना जा रहा है.

उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में होने वाले आगामी चुनावों में किस तरह की धांधली की जा रही है. SIR का हथियार बनाकर वे जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं. यानी उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं.

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