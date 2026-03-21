Asaduddin Owaisi: 'ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा...' ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज, जानें क्या-क्या कहा
Asaduddin Owaisi: AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ईद और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में ईद को लेकर सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए हैं.
नमाज-ए-जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला. उनके सवालों की गूंज सिर्फ हैदराबाद की पुरानी बस्ती में नहीं, बल्कि पूरे देश में सुनाई दी भारत में नौबत यह आ गई है कि मुसलमान को ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है."
यह बात सिर्फ जज़्बाती नहीं थी उसके पीछे एक ठोस घटनाक्रम था. दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को होली के दौरान 26 वर्षीय तरुण कुमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. इसके बाद कई आक्रोश सभाएं आयोजित हुईं जिनमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए ईद पर खून की होली खेलेंगे जैसे नारे सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इन धमकियों से घबराकर कई मुस्लिम परिवार इलाका छोड़ गए.
दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का आदेश
19 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए ईद उल-फितर पर्व एक खुशी का अवसर है. यह सभी संबंधितों का कर्तव्य है कि इस पवित्र मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से सार्वजनिक जीवन बाधित न हो." अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस की तैनाती ऐसी हो जिससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करें.
अदालत का ईद को लेकर आदेश
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उत्तम नगर में सुरक्षा व्यवस्था ईद के बाद रामनवमी तक जारी रहे. ओवैसी ने इसी न्यायालयीन हस्तक्षेप को अपने भाषण का केंद्र बनाया. उन्होंने कहा, 'मोदी विश्वगुरु की बात करते हैं और इस देश में 19-20 करोड़ मुसलमान ईद की खुशी से मना नहीं सकते! दिल्ली पुलिस अमित शाह के मातहत है वे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि मामला मुसलमानों का है.'
सोशल मीडिया पर ओवैसी ने क्या लिखा?
ओवैसी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की नाक के ठीक नीचे नफरत फैलाने का अभियान चल रहा है, फिर भी इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा." उन्होंने भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावों पर भी तंज कसा और हम कहते हैं कि थर्ड बिग्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जब अपने नागरिकों को त्योहार मनाने के लिए अदालत जाना पड़े. ईद के मौके पर उत्तम नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इलाके में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओवैसी के बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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