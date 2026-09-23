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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक समय की बात है जब ...', SIR पर बवाल के बीच ओवैसी ने EC पर कसा तंज

'एक समय की बात है जब ...', SIR पर बवाल के बीच ओवैसी ने EC पर कसा तंज

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है. साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग को लेकर गिरावट नजर आई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 23 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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चुनाव आयोग के स्पेशनल इंटेंसिव रिविजन पर हुए खुलासे के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि कभी भारत के ज्यादातर लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा हुआ करता था, लेकिन इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग के ज्यादातर मेंबर्स ही उन फैसलों के बारे में नहीं जानते हैं, जो उनके नाम पर लिए गए हैं, तो उन फैसलों की कानूनी वैधता क्या है? 

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एसआईआर ने गरीब लोगों को परेशान किया: ओवैसी

ओवैसी ने कहा है कि पिछले साल हमने देखा है कि कैसे एसआईआर ने एक ऐसा संकट पैदा किया है, जिसने सबसे गरीब लोगों को परेशान किया. इसने उनसे नागरिक होने का सम्मान छील लिया है. उन्हें सिर्फ उनके दस्तावेजों तक ही सीमित कर दिया गया है.  पहले सवाल यह होता था कि निगरानी करने वालों पर नजर कौन रखेगा? अब सवाल यह है कि क्या कोई निगरानी करने वाला है भी?.

खुलासे के बाद क्यों मचा है हंगामा?

देशभर में चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटिग लिस्ट अपडेट कर रहा है. इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एसआईआर में भेजे गए नोटिसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि लगता है कि यह सभी मशीन से भेजे गए. मामले ने तब तूल पकड़ा था, जब खुद चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू को नोटिस भेज दिया गया.

इधर, बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कमीशन के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की है. इनमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं. 

रिपोर्ट में दावा किया है कि इन दोनों आयुक्तों ने आयोग के कुछ फैसलों को अनधिकृत और अवैध भी बताया है. चुनाव आयोग में मुख्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का पैनल फैसला लेता है. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं. इधर खुलासे के बाद से ही विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 23 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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