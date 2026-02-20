हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्र सरकार ने करवाई गांवों के विकास में AI की एंट्री, PMAY-G में अब AI लगाएगा फर्जीवाड़े पर लगाम

केंद्र सरकार ने करवाई गांवों के विकास में AI की एंट्री, PMAY-G में अब AI लगाएगा फर्जीवाड़े पर लगाम

AI Impact Summit 2026: इन तस्वीरों को AI सिस्टम चेक करता है ताकि पता चल सके कि दावा सही है या फर्जी. इससे गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों पर रोक लग रही है.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Feb 2026 11:00 PM (IST)
भारत सरकार अब ग्रामीण इलाकों में योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में अब कागजी सर्वे की जगह डिजिटल सर्वे हो रहा है. पहले ऐप के जरिये घर की फोटो ली जाती है, जिसमें जगह और समय की जानकारी भी जुड़ी होती है.

तस्वीरों को कैसे AI सिस्टम चेक करता है?

इन तस्वीरों को AI सिस्टम चेक करता है ताकि पता चल सके कि दावा सही है या फर्जी. इससे गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों पर रोक लग रही है. सरकार का कहना है कि इस सिस्टम में फेस ऑथेंटिकेशन और आई-ब्लिंक डिटेक्शन जैसे फीचर जोड़े गए हैं ताकि यह पक्का हो सके कि योजना का लाभ सही व्यक्ति को ही मिल रहा है. 

ग्राम पंचायत के कामकाज में अपग्रेड की जाएगी नई तकनीक

इस डिजिटल जांच से न सिर्फ फर्जीवाड़ा कम हुआ है बल्कि लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया भी पहले से तेज और पारदर्शी हुई है. अब यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि पैसा और मदद सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं. AI का इस्तेमाल सिर्फ घर बनाने की योजना तक सीमित नहीं है. अब ग्राम पंचायतों के कामकाज में भी तकनीक लाई जा रही है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 20 Feb 2026 11:00 PM (IST)
India AI Impact Summit AI Impact Summit 2026
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
