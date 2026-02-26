पीएम मोदी के इजरायल संसद में दिए भाषण को लेकर कांग्रेस की आलोचना पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने दावा किया है कि विपक्षी दल इसलिए नाखुश हैं, क्योंकि राहुल गांधी उम्रदराज हो रहे हैं. उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है.

बीजेपी के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार कॉम्प्रोमाइज है. साथ ही कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारतीय इलाकों को चीन और पाकिस्तान को उपहार में क्यों दे दिया था?

संबित पात्रा बोले- पीएम मोदी का नेसेट में संबोधन गर्व की बात

संबित पात्रा ने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के नेसेट में संबोधन के दौरान लोगों ने खड़े होकर प्रशंसा की. लोग मोदी-मोदी के नारे लगा रहे थे. हमने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था. यह एक सहज प्रतिक्रिया थी. यह प्रधानमंत्री के लिए इजरायल के लोगों को प्यार था.

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में मोदी को स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया. कांग्रेस इन बातों से दुखी है. उनके पास सत्ता नहीं है. राहुल बाबा सत्ता पाना चाहते हैं. वे उम्रदराज हो रहे हैं. उन्हें यह नहीं मिलेगी.

कांग्रेस को दुखी होना चाहिए: संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को दुखी होना चाहिए. उन्हें दुखी होने दीजिए. पात्रा ने कहा कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट लेने से इनकार कर दिया था. अगर भारत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो चीन नाराज हो जाता.

पात्रा ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए पूछा कि क्या चीन और पाकिस्तान ने नेहरू को रिश्वत दी थी? नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट क्यों ठुकरा दी? क्या उन्हें इसके लिए रिश्वत दी गई थी? पात्रा ने तंज भरे लहजे में कहा कि चाचा नेहरू कंप्रोमाइज थे. उन्हें चाचा कंप्रोमाइज कहना चाहिए.

कांग्रेस ने पीएम के दौरे पर क्या कहा ?

इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा था कि भारत को ऐसे शासन का समर्थन करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए, जिसने गाजा में नरसंहार किया है. हजारों बेबस फलस्तनीनियों को भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया.