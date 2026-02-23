दबंगों ने मारपीट के बाद रिटायर कर्नल से कराए 30 हजार ट्रांसफर, गुरुग्राम पुलिस का बड़ा खुलासा

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी से मारपीट कर 30 हजार रुपए ट्रांसफर करवाने का मामला सामने आया है. एक रिटायर्ड फौजी गुरुग्राम के सेक्टर 5 से सेक्टर 60 जा रहा था. इसी दौरान रिटायर्ड फौजी की गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई जिसमें से कुछ युवक उतरे और रिटायर्ड फौजी को गाड़ी से खींचकर पहले तो बाहर निकाला बाद में गाड़ी की चाबी छीनकर उसके साथ मारपीट की गई.

दबंगों का कहर यही नहीं रुका मारपीट के बाद उन्होंने रिटायर्ड फौजी से 30000 रुपए अपने अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद रिटायर्ड फौजी ने गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना में शिकायत दी. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

रिटायर्ड फौजी जब गुरुग्राम के बादशाहपुर चौक से फरीदाबाद रोड की तरफ जा रहा था, उस दौरान उसकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई. इसके बाद गाड़ी में सवार दबंगों ने रिटायर्ड फौजी के साथ जमकर मारपीट की और 30000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. हालांकि गुरुग्राम पुलिस को शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए शाम तक को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने घटना के बारे में क्या जानकारी दी?

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि रिटायर्ड फौजी के साथ गाड़ी भीड़ जाने के बाद गाड़ी में सवार दबंगों ने पहले तो रिटायर्ड फौजी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. इसकी हेडलाइट भी बियर की बोतल से फोड़ दी. उसके बाद रिटायर्ड फौजी के साथ जमकर मारपीट की और बाद में यूपीआई के माध्यम से 30000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए. गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस थाना में शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए, इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

इनकी पहचान पंकज (उम्र-23 वर्ष) निवासी निगाणीवास जिला रेवाड़ी, विकास (उम्र-21 वर्ष) निवासी बगथला रेवाड़ी, निखिल (उम्र-21 वर्ष) निवासी मसानी रेवाड़ी, साहिल (उम्र-22 वर्ष) निवासी खेड़ी तलवाना जिला महेंद्रगढ़ व अंकित कुमार (उम्र-22 वर्ष) निवासी खेड़ी तलवाना जिला महेंद् के रूप में हुई है.

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे बादशाहपुर एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी रिटायर्ड फौजी की गाड़ी से टकरा गई. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी पंकज, साहिल व अंकित निप्पोन कंपनी रेवाड़ी में काम करते हैं. विकास बीए सेकंड ईयर और निखिल बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है. फिलहाल पांचो आरोपियों को हिरासत में रखा गया है जिन्हें कल जिला अदालत में पेश किया जाएगा.