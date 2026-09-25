गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNALSAR में बिना अनुमति उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, ABVP ने की निंदा

NALSAR में बिना अनुमति उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, ABVP ने की निंदा

ABVP ने वाइस-चांसलर को सौंपे ज्ञापन पर जवाब और भविष्य के कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी के नियमों, कानूनी जरूरतों और शैक्षणिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस की मांग की.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 25 Sep 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई।

तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बुधवार (23 सितंबर) को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कैंपस में उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'प्रिजनर नंबर 626710' की बिना इजाजत स्क्रीनिंग की कड़ी निंदा की है. छात्र संगठन ने कहा कि यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, जो JNU के विरोध प्रदर्शनों, अफजल गुरु की याद में हुए कार्यक्रमों, CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली दंगों से जुड़े विवादों में शामिल रहा है.

ABVP का कहना है कि स्क्रीनिंग के लिए शैक्षणिक परिसर का इस्तेमाल करने से यह सवाल उठता है कि क्या परिसरों को सीखने और रचनात्मक बहस के केंद्रों के बजाय राजनीतिक प्रचार के मंच में बदला जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
गुजरात में ED का एक्शन, स्टील कनेक्ट इंडिया की 4.53 करोड़ की संपत्ति अटैच
गुजरात में ED का एक्शन, स्टील कनेक्ट इंडिया की 4.53 करोड़ की संपत्ति अटैच
इंडिया
तेलंगाना में करोड़ों की GST चोरी का मामला, तिरुमला सर्विसेज का मालिक अरेस्ट
तेलंगाना में करोड़ों की GST चोरी का मामला, तिरुमला सर्विसेज का मालिक अरेस्ट
इंडिया
'भाजपा के प्रति क्यों है प्रो-इनकंबेंसी?', राहुल के सवाल पर नितिन नबीन का पलटवार
'भाजपा के प्रति क्यों है प्रो-इनकंबेंसी?', राहुल के सवाल पर नितिन नबीन का पलटवार
इंडिया
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video

ABVP ने NALSAR के वाइस-चांसलर को सौंपा ज्ञापन

ABVP के बयान के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि NALSAR प्रशासन ने इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी थी और यूनिवर्सिटी अधिकारियों की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई थी. संगठन ने कहा कि इससे एक प्रमुख राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी में बिना मंजूरी वाले कार्यक्रम के आयोजन पर गंभीर सवाल उठते हैं. ABVP ने NALSAR के वाइस-चांसलर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, संगठन का कहना है कि उसे अब तक वाइस-चांसलर से कोई जवाब नहीं मिला है. 

छात्र संगठन ने उन हालात की सख़्त और पारदर्शी जांच की मांग की है जिनकी वजह से बिना मंजूरी के स्क्रीनिंग हो सकी. इसने यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई, वाइस-चांसलर को सौंपे गए ज्ञापन पर जवाब और भविष्य के कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी के नियमों, कानूनी जरूरतों और शैक्षणिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस की भी मांग की है.

संवेदनशील विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर खड़े हुए सवाल

संगठन ने कहा कि वह उन गतिविधियों के बारे में चिंता जताना जारी रखेगा, जो उसकी नजर में शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा और शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं. इस घटना ने अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जहां ABVP ने स्क्रीनिंग को यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन माना है, वहीं दूसरों का तर्क है कि लॉ यूनिवर्सिटी ही वे जगहें हैं, जहां ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए. NALSAR प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. ABVP की ओर से सौंपे गए ज्ञापन और उनकी मांगों पर यूनिवर्सिटी विचार कर रही है, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है. 

यह भी पढ़ेंः ‘CEC ज्ञानेश को देना चाहिए इस्तीफा’, राहुल गांधी की मांग के समर्थन में बोले चिदंबरम

Published at : 25 Sep 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Umar Khalid Abvp TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुजरात में ED का एक्शन, स्टील कनेक्ट इंडिया की 4.53 करोड़ की संपत्ति अटैच
गुजरात में ED का एक्शन, स्टील कनेक्ट इंडिया की 4.53 करोड़ की संपत्ति अटैच
इंडिया
तेलंगाना में करोड़ों की GST चोरी का मामला, तिरुमला सर्विसेज का मालिक अरेस्ट
तेलंगाना में करोड़ों की GST चोरी का मामला, तिरुमला सर्विसेज का मालिक अरेस्ट
इंडिया
'भाजपा के प्रति क्यों है प्रो-इनकंबेंसी?', राहुल के सवाल पर नितिन नबीन का पलटवार
'भाजपा के प्रति क्यों है प्रो-इनकंबेंसी?', राहुल के सवाल पर नितिन नबीन का पलटवार
इंडिया
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir से शादी की ज़िद पर अड़ी Maira, Armaan ने उठाया हाथ!
Bollywood News: Love & War पोस्टर पर ट्रोलिंग: क्या भंसाली का मैजिक पड़ा फीका? (25.09.26)
Breaking | SIR Controversy | Election Commission: Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा!
Chitra Tripathi: Bihar में अपराधियों का बोलबाला क्यों? | Congress | Jamui | Samrat Choudhary
Shambhavi Choudhary Exclusive: बिहार-बेटियां-बदसलूकी...पोस्ट पर सियासत भड़की! | Samastipur Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video
बिहार
जन सुराज ने कर दी बड़ी मांग, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'
जन सुराज ने कर दी बड़ी मांग, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
बॉलीवुड
Avengers: Doomsday का माहौल 2 महीने पहले ही सेट, री-रिलीज में Endgame Encore ने पहले दिन ही छाप लिए 8 करोड़
Avengers: Doomsday आने से पहले ही मार्वल ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी
इंडिया
पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना
पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना
एग्रीकल्चर
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
गेंदे की खेती बना सकती है लखपति, त्योहारों में रहती है जबरदस्त डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget