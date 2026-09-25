‘CEC ज्ञानेश को देना चाहिए इस्तीफा’, राहुल गांधी की मांग के समर्थन में बोले चिदंबरम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पी. चिदंबरम ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की।

उन्होंने सीईसी पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया।

अकेले निर्णय, पारदर्शिता व प्रक्रिया जांच की मांग उठाई।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्षा राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और मैं इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं. CEC को अपना इस्तीफा देना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों के बिना अकेले ही आयोग के तौर पर काम कर रहे हैं. आखिर वे अपने विचारों को आयोग के फैसले के तौर पर कैसे लागू कर सकते हैं.?

ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे- चिदंबरम

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी का काम कर रहे हैं. वे बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें 14 ऐसे बिंदु मिले हैं, जिन पर मतभेद है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को खुद इन आरोपों का जवाब देना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का फैसला किसने लिया, यह दो-तीन दिनों में सामने आ जाएगा. उन्होंने दावा किया कि SIR का फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया था. उन्होंने मांग रखी कि SIR को तत्काल निलंबित किया जाए और पूरे मामले के साथ SIR के क्रियान्वयन की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए.

मौजूदा CEC पर लोगों का भरोसा नहीं- चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है. CEC ने जनता का विश्वास और भरोसा खो दिया है और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, तो फाइलों को सार्वजनिक करें. उन्होंने सवाल उठाया कि कौन-सा फैसला लिया गया और किस आधार पर लिया गया, इसके दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मेरे पास मतभेदों के 14 बिंदुओं की एक सूची है. उदाहरण के लिए, श्री संधू और श्री जोशी ने कहा है कि ECI के आधिकारिक संचार ECI की मंजूरी के बिना जारी किए गए हैं. अब अगर ECI की मंजूरी ली गई थी, तो फाइल दिखाएं.’

चुनाव आयुक्तों के लिखे पत्र को सार्वजनिक करें- चिदंबरम

चिदंबरम ने कहा, ‘जोशी जी ने कहा है कि एक साल से अधिक समय से, बैठक से पहले कोई एजेंडा और बैठक के बाद कोई मिनट्स (कार्यवृत्त) प्रसारित नहीं किए गए. मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि 2018 से यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से कोई एजेंडा प्रसारित नहीं किया जाता है, कोई मिनट्स प्रसारित नहीं किए जाते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘बिना एजेंडा, बिना मिनट्स के एक बहु-सदस्यीय निकाय कैसे काम कर सकता है? चुनाव आयुक्त जोशी और संधू ने कैबिनेट सचिव को एक ही दिन में अलग-अलग पत्र लिखा है. उन पत्रों को सार्वजनिक करें. या तो चुनाव आयोग को पत्रों को सार्वजनिक करना चाहिए या कैबिनेट सचिव को पत्रों को सार्वजनिक करना चाहिए.’

पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल को लेकर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘चुनाव आयुक्त संधू ने सवाल उठाया है कि पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल के सामने चुनाव आयोग की तरफ से अपील दायर करने के लिए किसने अधिकृत किया? पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया था, जिन्हें बाहर कर दिया गया है. अब ECI इसका फायदा कैसे उठा सकता है और अपील कैसे दायर कर सकता है? यह पूरी तरह से असंवैधानिक और पूरी तरह से गैर-कानूनी है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर ये मतभेद नहीं थे और जैसा कि बयान में कहा गया है कि फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, तो फाइलों को सार्वजनिक करें. हम फाइलें देखेंगे, आप फाइलें देखेंगे और हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं.’

यह भी पढ़ेंः पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना

