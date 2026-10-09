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2026 उपचुनाव नतीजेः तमिलनाडु में विजय के TVK की जीत, बंगाल-असम में बजा BJP का डंका

देश में SIR और चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपचुनाव हुए और नतीजों की घोषणा हुई. जहां सभी राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपनी जीत कायम रखी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Oct 2026 12:04 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों के साथ-साथ असम के नगांव संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार (9 अक्टूबर, 2026) को सामने आ चुके हैं. इन कुल छह सीटों पर हुए उपचुनाव में से तमिलनाडु के दो विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK ने जीत दर्ज की, वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के साथ असम के संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की. जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में NDA के सहयोगी और सत्तारूढ़ पार्टी AINRC ने उपचुनाव में जीत पर कब्जा किया.

जिन राज्यों में ये उपचुनाव हुए, वहां की सत्ताधारी पार्टियों ने अपने-अपने राज्यों में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है. तमिलनाडु में थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने पांच महीने पहले राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. वहीं, पश्चिम बंगाल में BJP ने नंदीग्राम और रेजीनगर की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी की स्थिति मजबूत की और असम की संसदीय सीट पर जीत का डंका बजाया. जबकि पुडुचेरी के सीएम एन. रंगास्वामी की सत्तारूढ़ AINRC का भी दबदबा कायम रहा.

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तमिलनाडु में थलपति विजय के TVK का लहराया परचम

तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम की विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुए, जहां दोनों सीटों पर पिछले चुनावों में AIADMK को जनता का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार टीवीके ने विपक्षी डीएमके के उम्मीदवारों को पछाड़कर दोनों सीटों पर जीत हासिल की. जहां मदुरंतकम में TVK प्रत्याशी के. मारागथम कुमारवेल ने DMK के उम्मीदवार आई. परांथामेन को 17,554 वोटों से पछाड़ा, वहीं धारापुरम में टीवीके की सत्यभामा पी. ने DMK की सुगन्या को 10,196 वोटों से मात दी. 

उपचुनाव में मिली जीत के बाद TVK प्रमुख और राज्य के सीएम सी. जोसेफ विजय ने खुशी जाहिर करते हुए X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, ‘यह जीत न तो विजय की व्यक्तिगत जीत है और न हीं सिर्फ तमिलनाडु विक्ट्री लीग की जीत है. यह पूरी तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ जीत है. यह बेहद घटिया और अश्लील तरीके से किए गए उन निजी हमलों के खिलाफ जीत है. यह उन बेदाग नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ जीत है. यह राजनीतिक शालीनता की जीत है. यह लोगों की गरिमा की जीत है और सबसे बढ़कर, यह जनता की जीत है. यह मतदाताओं की जीत है.’

पश्चिम बंगाल में जारी है BJP की जीत का सिलसिला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में आई BJP ने उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है. बीजेपी ने बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है. नंदीग्राम सीट पर जहां BJP प्रत्याशी हासीरानी रथ ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 1,22,753 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन ने पछाड़ा, वहीं रेजीनगर में BJP उम्मीदवार शाखाराव सरकार ने AJUP के प्रत्याशी को 75,816 वोटों के मार्जिन से हराकर जीत पर कब्जा किया. 

राज्य में हुए उपचुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुशी जताते हुए कहा, ‘अल्पसंख्यक समुदाय ने BJP में अपने दोस्त को ढूंढ लिया है, हमारे लिए वोट किया है और हमें उपचुनाव में जीत दिलाई है.’

असम और पुडुचेरी में सत्तारूढ़ पार्टियों ने जीत पर बनाए रखा दबदबा

वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट पर BJP उम्मीदवार देबाशीष शर्मा ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 1,41,916 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से पछाड़कर उपचुनाव में जीत पर कब्जा किया है. बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव में कुल 7,13,622 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को 5,71,706 वोट हासिल हुए. इसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मात्र 75,908 वोटों के साथ सिमट गए.

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में NDA की सहयोगी पार्टी AINRC ने जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की. इसके बाद थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी पार्टी ने अपने जीत का सिलसिला जारी रखा. बीजेपी प्रत्याशी अशोक आनंद ने कांग्रेस उम्मीद को 8,400 वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 09 Oct 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Assam Puducherry Tamil Nadu BJP WEST BENGAL TVK
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