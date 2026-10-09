2026 उपचुनाव नतीजेः तमिलनाडु में विजय के TVK की जीत, बंगाल-असम में बजा BJP का डंका
देश में SIR और चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपचुनाव हुए और नतीजों की घोषणा हुई. जहां सभी राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपनी जीत कायम रखी.
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों के साथ-साथ असम के नगांव संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार (9 अक्टूबर, 2026) को सामने आ चुके हैं. इन कुल छह सीटों पर हुए उपचुनाव में से तमिलनाडु के दो विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK ने जीत दर्ज की, वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के साथ असम के संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की. जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में NDA के सहयोगी और सत्तारूढ़ पार्टी AINRC ने उपचुनाव में जीत पर कब्जा किया.
जिन राज्यों में ये उपचुनाव हुए, वहां की सत्ताधारी पार्टियों ने अपने-अपने राज्यों में जीत हासिल कर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है. तमिलनाडु में थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने पांच महीने पहले राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. वहीं, पश्चिम बंगाल में BJP ने नंदीग्राम और रेजीनगर की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर पार्टी की स्थिति मजबूत की और असम की संसदीय सीट पर जीत का डंका बजाया. जबकि पुडुचेरी के सीएम एन. रंगास्वामी की सत्तारूढ़ AINRC का भी दबदबा कायम रहा.
तमिलनाडु में थलपति विजय के TVK का लहराया परचम
तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम की विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुए, जहां दोनों सीटों पर पिछले चुनावों में AIADMK को जनता का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार टीवीके ने विपक्षी डीएमके के उम्मीदवारों को पछाड़कर दोनों सीटों पर जीत हासिल की. जहां मदुरंतकम में TVK प्रत्याशी के. मारागथम कुमारवेल ने DMK के उम्मीदवार आई. परांथामेन को 17,554 वोटों से पछाड़ा, वहीं धारापुरम में टीवीके की सत्यभामा पी. ने DMK की सुगन्या को 10,196 वोटों से मात दी.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்துவிட்டன. மக்கள் மனத்தில் நம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கென இருக்கும் முதன்மைச் சக்திக்கான முதலிடமும், நமது மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சி மீதான நம் சொந்தங்களின் ஆழ்மன விருப்பமும் மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளன. வாக்குகளுக்கு ஒரு பைசா கொடுக்காமல், யாரையும் பட்டியில் அடைத்து அவமானப்படுத்தாமல், திருமங்கலம், ஈரோடு கிழக்கு ஃபார்முலா என்று எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லாமல் அன்பு, பாச, உறவு ஃபார்முலா மற்றும் ஜனநாயகம் காக்கும் ஃபார்முலாவை வைத்து வென்ற தேர்தல் இது. தமிழகம், ஊழல் சக்திகளின் கோட்டை இல்லை. மாறாக, மாபெரும் மக்கள் சக்தியின் கோட்டை, மக்கள் மனத்தில் நீங்கா இடம் பெற்ற அன்பு மிக்க தூய சக்தியின் கோட்டை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. தமிழக இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில், பணநாயகச் சூத்திரத்தையே அடித்து நொறுக்கிப் பெற்றுள்ள வெற்றியே இது. கண்டகண்ட பேரங்கள் நடந்ததாக அவதூறு பேசிய மிருகக் குணப் பேச்சுக்கு எல்லாம் மக்கள் தகுந்த பதிலடியைத் தரமாகத் தந்துள்ளனர். அப்படிப் பேசியவர்களை மக்கள் வெகுதூரத்தில் ஒதுக்கி வைத்து, அவர்கள் மனத்தில் மீண்டும் தோல்வி பாரத்தை ஏற்றி உள்ளனர். இரண்டு தொகுதிகளிலும் நாம் இரண்டு நாள்கள் பிரசாரம் மேற்கொண்டதை நக்கலாகவும் நையாண்டியாகவும் பேசியவர்களுக்குத்தான் இப்போது மக்கள் பதிலடி தந்துள்ளனர். இதேபோல கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலிலும், தமிழகம் முழுக்கப் பிரசாரம் செய்ய அன்றைய தீய சக்தி தி.மு.க., நம்மை அனுமதித்து இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை மக்களிடமே கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளட்டும். நம்மைப் பொறுத்தவரை, என்றைக்கும் நாம் மக்கள் பக்கம்தான் நிற்போம். மக்களோடு மக்களாகத்தான் இரண்டறக் கலந்து இருப்போம். அது நம் கடமை மட்டுமன்று. மக்களுக்கான நமது நன்றிக் கடன் அது. எப்போதும் நம் தமிழக மக்களுக்காக முழுமூச்சுடன் நன்றி விசுவாசத்துடனேயே இருப்போம் என்பது நூறு சதவீதம் உறுதி. இந்த வேளையில், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்துள்ள நம் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, உறவாக நன்றி சொல்வதில் மனம் மகிழ்கிறேன். நெஞ்சம் நெகிழ்கிறேன். இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றிக்காக உழைத்த மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ், வி.சி.க., ம.தி.மு.க., இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் மதிப்பிற்குரிய தலைவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும், கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த மாநில, மாவட்ட மற்றும் அனைத்து நிலை நிர்வாகிகளுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மேலும், எப்போதும் போலச் சிறப்பாகக் களப் பணியாற்றிய நம் மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும் மாநில, மாவட்ட மற்றும் அனைத்து நிலை த.வெ.க. நிர்வாகிகளான நம் தோழர்களுக்கும் நம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இந்த இடைத்தேர்தலில், வெற்றிச் சின்னமாம் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ள நம் வேட்பாளர்களான சகோதரி திருமதி மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம் தொகுதி), சகோதரி திருமதி சத்தியபாமா (தாராபுரம் தொகுதி) ஆகியோருக்கும் நம் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இப்போதும் சொல்கிறேன். இந்த வெற்றி, தனிப்பட்ட இந்த விஜய்யின் வெற்றியோ, தனிப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றியோ அல்ல. இது முழுக்க முழுக்கப் பெண்கள் மீதான அவதூறு பேச்சுக்கு எதிரான வெற்றி. தரம் தாழ்ந்த வகையில் நடத்தப்பட்ட தனிப்பட்ட தாக்குதலுக்கு எதிரான வெற்றி. அப்பழுக்கற்ற தலைவர்களுக்கும் அவர்களின் தொண்டர்களுக்கும் செய்த துரோகத்திற்கு எதிரான வெற்றி. மொத்தத்தில், அரசியல் நாகரிகத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றி. தனிமனித நாகரிகத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மக்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி. வாக்காளர்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி. இது இனிமேலும் தொடரும். தொடர்ந்தேதான் தீரும். மீண்டும் மீண்டும் இனிவரப் போகும் வெற்றிகளுக்கும் சேர்த்து இப்போதே நன்றி. நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) October 9, 2026
उपचुनाव में मिली जीत के बाद TVK प्रमुख और राज्य के सीएम सी. जोसेफ विजय ने खुशी जाहिर करते हुए X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, ‘यह जीत न तो विजय की व्यक्तिगत जीत है और न हीं सिर्फ तमिलनाडु विक्ट्री लीग की जीत है. यह पूरी तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ जीत है. यह बेहद घटिया और अश्लील तरीके से किए गए उन निजी हमलों के खिलाफ जीत है. यह उन बेदाग नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ जीत है. यह राजनीतिक शालीनता की जीत है. यह लोगों की गरिमा की जीत है और सबसे बढ़कर, यह जनता की जीत है. यह मतदाताओं की जीत है.’
पश्चिम बंगाल में जारी है BJP की जीत का सिलसिला
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में आई BJP ने उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है. बीजेपी ने बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है. नंदीग्राम सीट पर जहां BJP प्रत्याशी हासीरानी रथ ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 1,22,753 वोटों की रिकॉर्ड मार्जिन ने पछाड़ा, वहीं रेजीनगर में BJP उम्मीदवार शाखाराव सरकार ने AJUP के प्रत्याशी को 75,816 वोटों के मार्जिन से हराकर जीत पर कब्जा किया.
#WATCH | Kolkata: West Bengal: On bypoll results, West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "We became friends." https://t.co/OMxxz5UvxJ— ANI (@ANI) October 9, 2026
राज्य में हुए उपचुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुशी जताते हुए कहा, ‘अल्पसंख्यक समुदाय ने BJP में अपने दोस्त को ढूंढ लिया है, हमारे लिए वोट किया है और हमें उपचुनाव में जीत दिलाई है.’
असम और पुडुचेरी में सत्तारूढ़ पार्टियों ने जीत पर बनाए रखा दबदबा
वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट पर BJP उम्मीदवार देबाशीष शर्मा ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 1,41,916 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से पछाड़कर उपचुनाव में जीत पर कब्जा किया है. बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव में कुल 7,13,622 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को 5,71,706 वोट हासिल हुए. इसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मात्र 75,908 वोटों के साथ सिमट गए.
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में NDA की सहयोगी पार्टी AINRC ने जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की. इसके बाद थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी पार्टी ने अपने जीत का सिलसिला जारी रखा. बीजेपी प्रत्याशी अशोक आनंद ने कांग्रेस उम्मीद को 8,400 वोटों से हराकर जीत दर्ज की.
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