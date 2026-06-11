सिग्नेचर फ्रॉड केस में सीआईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी, छह घंटे तक हुई पूछताछ

सिग्नेचर फ्रॉड केस में अभिषेक बनर्जी को कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत मिल गई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को सिग्नेचर फॉर्जरी (हस्ताक्षर में हेराफेरी) के मामले में किसी भी कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दी. मामला पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़ा हुआ है.

जस्टिस कौशिक चंदा ने तीन हफ्ते के लिए अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया है कि अभिषेक बनर्जी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार शाम 6 बजे तक सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश हों.

इधर, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदेश का पालन किया. शाम करीबन 5.50 पर वह भवानी भवन पहुंचे. वहां पर गुरुवार को करीब छह घंटे तक पूछताछ होती रही. जस्टिस चंदा ने बनर्जी को निर्देश दिया कि इसके बाद भी अगर जांच एजेंसी को जरूरत हो तो वे 24 घंटे पहले सूचना पर एजेंसी से मिलें.

दो हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई, हाईकोर्ट पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी

जस्टिस चंदा ने कहा कि मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद फिर से होगी. बनर्जी ने पार्टी विधायकों को साइन में कथित हेराफेरी की जांच के सिलसिले में राज्य की सीआईडी की ओर से किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी. बकायदा इसके लिए एक याचिका दायर की थी.

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जहांगीर खान को कई इलाकों में पुलिस ने घुमाया

वहीं, इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने गुरुवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाकों में घुमाया था. यह 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा जांच का हिस्सा था. अधिकारी ने बताया कि जांच के तहत पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के सुरक्षा में खान को दोपहर में जिले के शहरारहाट और आसपास के इलाकों में ले जाया गया. खान फिलहाल पांच दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.

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