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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का सनसनीखेज दावा, 'बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा'

अभिजीत दीपके का सनसनीखेज दावा, 'बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दावा किया है कि 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए देश भर में CJP के वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 08 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर कूच करेगी. इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सनसनीखेज दावा किया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''विरोध-प्रदर्शन से पहले बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. मोदी को लगता है कि वे लोगों को जेल में डालकर विरोध की आवाज को दबा सकते हैं. आप जितने ज्यादा लोगों को हिरासत में लेंगे, उतने ही ज्यादा लोग सामने आएंगे!''

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क्या बोली सीजेपी?

वहीं सीजेपी ने एक्स पर लिखा, ''सरकार फिर से अपनी सस्ती चालें चल रही है! 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए देश भर में CJP के वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है. लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और समर्थन में और भी ज्यादा लोग बाहर आएंगे.''

जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

सीईसी के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन के बाद 3 अक्टूबर को सीजेपी ने कहा था कि अगर CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो 10 अक्टूबर को पूरे भारत से 'कॉकरोच' दिल्ली के जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे. अगर दिल्ली पुलिस हमें रास्ते में कहीं भी रोकती है, तो जहां भी वे हमें रोकेंगे, वही जगह हमारा जंतर-मंतर बन जाएगी. लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा की अपनी लड़ाई में हम महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे.

इसके बाद सीजेपी के नेता सौरव दास सात अक्टूबर को संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी. दिल्ली पुलिस ने अब तक इसकी इजाजत नहीं दी है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले इजाजत लेनी होगी.

आज बेंगलुरु में प्रदर्शन

आज सीजेपी बेंगलुरु में प्रदर्शन करने जा रही है. शाम चार बजे फ्रीडम पार्क में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होगा.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 08 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
CEC CJP Breaking News Abp News SIR Abhijeet Dipke
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