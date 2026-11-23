तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर में सोमवार (23 नवंबर, 2026) को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. दरअसल, राजेंद्रनगर के हिमायत सागर रोड के पास 8-10 हमलावरों ने AIMIM नेता और हिस्ट्री-शीटर मुर्तजा पहलवान पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

पहलवान हिमायत सागर इको पार्क के पास अपनी जमीन पर दो-तीन साथियों के साथ बैठे थे, तभी चाकू और अन्य धारदार हथियारों से लैस कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया. उन्हें गंभीर चोटें आईं और काफी खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें अट्टापुर के जर्मन अस्पताल ले जाया गया और ICU में भर्ती कराया गया. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बाद में, पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया.

पुलिस स्टेशन इलाके में दिनदहाड़े खूनी वारदात को दिया अंजाम

यह हमला दिनदहाड़े RGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने पहलवान को उनकी जमीन पर ही घेर लिया और उन्हें खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए थे. उन्हें पहले अट्टापुर के जर्मन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. राजेंद्रनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. बता दें कि पहलवान इस इलाके के एक लिस्टेड हिस्ट्री-शीटर थे.

पुलिस ने दी वारदात की जानकारी

वारदात के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. अधिकारी ने कहा, ‘हम मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.’ जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह हत्या पुरानी जमीन के विवाद या गैंग की आपसी रंजिश से जुड़ी है.

पहलवान का आपराधिक इतिहास रहा है. उन्हें 2015 में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बताया जाता है कि उन्हें विरोधी गुटों से धमकियां भी मिल रही थीं. हमले के बाद AIMIM के बहादुरपुरा विधायक मो. मुबीन ने अस्पताल का दौरा किया. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि इस हमले में लगभग 8-10 लोग शामिल थे.

पुलिस ने लोगों से क्या की अपील?

पहलवान, जो राजेंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और AIMIM में शामिल होने से पहले BRS से जुड़े हुए थे, की हत्या के बाद कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं. पुलिस अभी भी हमलावरों की पहचान और हमले के मकसद का पता लगाने में जुटी है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है.

जांच जारी है, लेकिन एक स्थानीय राजनीतिक हस्ती की दिनदहाड़े हुई हत्या के पीछे की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं. अधिकारियों ने लोगों से आगे की जानकारी आने तक इंतजार करने की अपील की है.

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