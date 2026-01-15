Premanand Maharaj Viral video: सोशल मीडिया पर वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रेमानन्द महाराज जी से एक भक्त मिलने आया और कहा कि महाराज जी मेरे पीठ में दर्द है. तब प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पीठ में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ. उनसे सलाह लो. दर्द आशीर्वाद से ठीक नहीं होगा.

गलत आचरण में रहकर आशीर्वाद की अपेक्षा व्यर्थ- महाराज

वायरल वीडियो में प्रेमानंद महाराज यह भी कहते हैं, ''नाम जप न करो, खाओ मुर्गा मांस, शराब पीयो और फिर आओ और कहो कि बाबा जी आशीर्वाद दे तो इससे कोई आशीर्वाद काम नहीं आएगा दुर्गति होगी यहां भी और वहां भी.''

भक्त- पीठ में बहुत समय से दर्द है



प्रेमानन्द जी महाराज- दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या करें। ये आशीर्वाद से ठीक नहीं होता है, Doctor से दवा लेने से सही होगा।



इसी भटकाव में रहते हैं तभी आजकल लोग तंत्र मंत्र जादू और ठीक करने के नाम पर लूट लेते हैं।



Premanand ji maharaj 🤗❤️🌻 pic.twitter.com/pz2tfJ7qKG — Ashwini Yadav (@iamAshwiniyadav) January 14, 2026

महाराज ने आगे कहा, ''सत्य विषय जरूर बुरा लगता है, लेकिन हमारी बात समझो बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे. हम ये बात किसी एक के लिए नहीं करते ये बात हम सबके लिए करते हैं. हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे वे आशीर्वाद दे देंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा.''

सुख-दुख अपने कर्म से मिलता है- प्रेमानंद महाराज

महाराज ने कहा, "आप अच्छे आचरण करो, मां-बाप की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और छोटी-मोटी कुछ परेशानी आए तो सहन कर जाओ. देखो कि कैसे उन्नति होती है. इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और दिन शुभ होगा.''

उन्होंने आगे कहा, ''इस बात की गलतफहमी मत रखना. हम आपको पक्की बात बताते हैं कि हम आज बाबा के यहां गए थे. पीठ में दर्द था. उनके आशीर्वाद से पीठ में दर्द कम हो गया. ये तुम्हारे कर्म से हुआ कि तुम सच्ची भावना से सत्य कर्म कर रहे हो. इससे तुम्हारा सारा दुख नष्ट हुआ."