हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurya Grahan 2025: साल के आखिर सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा ?

Surya Grahan 2025: साल के आखिर सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा ?

Surya Grahan 2025 Libra Horoscope: 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण तुला राशि के करियर, धन, सेहत और पारिवारिक मामलों पर क्या असर डालेगा यहां जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Sep 2025 03:48 PM (IST)

Surya Grahan 2025 Tula Rashifal: साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगने वाला है. इस दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है, हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक काल भले ही मान्य न हो लेकिन राशियों पर इसका ज्योतिषीय प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं तुला राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा.

सूर्य ग्रहण 2025 का तुला राशि पर असर

  • साल का आखिरी सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है. संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है. बस छोटे-मोटे झटकों की बजाय दीर्धाकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें.
  • भूमि और वाहन खरीदने की योजना को गति मिलेगी. पैतृक संपत्ति से अच्छा धन मिलेगा.
  • व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, इससे बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा जो लंबे समय तक आपको लाभ पहुंचा सकता है. परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं.
  • अस्पताल से जुड़े बिल आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे. अभी से बचत करके चलें.
  • परिवार का साथ मिलेगा. दांपत्य जीवन में चल रहा तनाव बातचीत से खत्म हो सकता है. फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा. काम का बोझ जरुर बढ़ सकता है.

उपाय - ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को चावल, दही या कंबल का दान करें

सूर्य ग्रहण क्यों लगता है ?

जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उसकी छाया सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक लेती है. इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है. इस साल का दूसरा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण 2025 होगा.

मृत्यु के बाद टूट जाता है परिवार से संबंध, फिर कैसे मिलता है आत्मा को श्राद्ध का फल, प्रेमानंद महाराज से जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Sep 2025 06:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2025 Solar Eclipse 2025 Grahan 2025 Surya Grahan 2025
और पढ़ें
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget