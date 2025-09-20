Surya Grahan 2025: साल के आखिर सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा ?

Surya Grahan 2025: साल के आखिर सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा ?
Surya Grahan 2025 Libra Horoscope: 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण तुला राशि के करियर, धन, सेहत और पारिवारिक मामलों पर क्या असर डालेगा यहां जान लें.
Surya Grahan 2025 Tula Rashifal: साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगने वाला है. इस दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है, हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतक काल भले ही मान्य न हो लेकिन राशियों पर इसका ज्योतिषीय प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं तुला राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा.
सूर्य ग्रहण 2025 का तुला राशि पर असर
- साल का आखिरी सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है. संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है. बस छोटे-मोटे झटकों की बजाय दीर्धाकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें.
- भूमि और वाहन खरीदने की योजना को गति मिलेगी. पैतृक संपत्ति से अच्छा धन मिलेगा.
- व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, इससे बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा जो लंबे समय तक आपको लाभ पहुंचा सकता है. परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं.
- अस्पताल से जुड़े बिल आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे. अभी से बचत करके चलें.
- परिवार का साथ मिलेगा. दांपत्य जीवन में चल रहा तनाव बातचीत से खत्म हो सकता है. फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा. काम का बोझ जरुर बढ़ सकता है.
उपाय - ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को चावल, दही या कंबल का दान करें
सूर्य ग्रहण क्यों लगता है ?
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उसकी छाया सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक लेती है. इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है. इस साल का दूसरा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण 2025 होगा.
