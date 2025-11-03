हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPersonality Traits: तर्जनी उंगली पर तिल का महत्व है और उसके संकेत

Personality Traits: तर्जनी उंगली पर तिल का महत्व है और उसके संकेत

Personality Traits: सामुद्रिक शास्त्र में उंगली पर तिल के अलग-अलग अर्थ होते हैं, ऐसे में सावल उठता है कि तर्जनी उंगली पर तिल दिखने के क्या संकेत है. तो आइए जानें तर्जनी उंगली पर तिल के महत्व और संकेत.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Personality Traits:  तर्जनी उंगली पर तिल का होना बेहद शुभ संकेत माना जाता है. साथ ही ऐसा माना जाता है कि तर्जनी उंगली पर तिल वाले लोग बुद्धिमान, कुशल और मेहनती होते हैं. जीवन में सफलता प्राप्त करने की चाहत रखते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी काबिलीयत पर विश्वास रखते हैं. 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, तर्जनी उंगली का तिल यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, धनी और जीवन में सभी सुख-सुविधाओं से संपन्न है. ऐसे लोग अक्सर बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और कुशल नेता होते हैं, जो अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यंत गंभीर और मेहनती होते हैं.

तर्जनी उंगली पर तिल होने से क्या होता है?
तर्जनी उंगली पर तिल होना शुभ माना जाता है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और भाग्यशाली होने का प्रतीक है. ऐसे व्यक्ति आमतौर पर लक्ष्य-उन्मुख, मेहनती और समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले होते हैं. तर्जनी को बृहस्पति का प्रतीक भी माना जाता है, जो धन, शक्ति और सम्मान से जुड़ा हुआ है.

तर्जनी उंगली पर तिल होने के शुभ संकेत:

  • भाग्य: तर्जनी उंगली पर तिल का होना अत्यधिक भाग्यशाली माना जाता है, जिसके तर्जनी उंगली पर तिल होता है उस पर हमेशा देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है.
  • धन और सुख-सुविधा: ऐसे लोगों के पास धन-धान्य की कमी नहीं होती और वह जीवन में सभी तरह की सुख-सुविधाओं का आनंद महसूस करते हैं.
  • नेतृत्व और बुद्धिमत्ता: तर्जनी उंगली पर तिल वाले लोग बुद्धिमान होते हैं और उनमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है. जिससे वे दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं.
  • मेहनत और लक्ष्य: ये लोग अपने लक्ष्यों के प्रति काफी गंभीर होते हैं और उन्हें पाने के लिए हर मुश्किलों का सामना करने को तैयार रहते हैं.
  • शत्रु: अपने व्यवहार और शब्दों में कठोरता की वजह से ऐसे लोगों को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 03 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Frequently Asked Questions

तर्जनी उंगली पर तिल होने के क्या संभावित नकारात्मक पहलू हैं?

अपने व्यवहार और शब्दों में कठोरता की वजह से ऐसे लोगों को शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है.

