हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSaubhagya Sundari Teej 2025 Katha: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की पौराणिक मान्यता, जानें सती से पार्वती की कथा

Saubhagya Sundari Teej 2025 Katha: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की पौराणिक मान्यता, जानें सती से पार्वती की कथा

Saubhagya Sundari Teej 2025 Katha: सौभाग्य सुंदरी तीज आज 8 नवंबर को है. सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत शिव और पार्वती की पवित्र कथा से जुड़ा है, जो पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम, तप और समर्पण का प्रतीक है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Nov 2025 01:32 AM (IST)
Saubhagya Sundari Teej 2025 Vrat Katha in Hindi: शनिवार, 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत है. यह व्रत हर साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है. सुहागिन स्त्रियां इस पवित्र दिन पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं.

सौभाग्य सुंदरी तीज पर आज 8 नवंबर को पूजा के लिए सुबह 06:00 बजे से 08:30 तक का समय रहेगा. महिलाएं इस मुहूर्त में पूजा-अर्चना कर लें. माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. इससे पहले पार्वती पूर्वजन्म में सती थीं, जिसने शिव के अपमान पर अपना देह त्याग दिया था. सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की इसी पवित्र कथा से जुड़ा है. आइए जानते हैं इस कथा के बारे में-

सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कथा

तीज व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलति हैं और सभी शिव-पार्वती से जुड़ी हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार देवी सती बिना बुलाए अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गईं. वहां पिता ने भगवान शिव का उपहास करते हुए कई बातें कहीं. पति शिव का अपमान सती को सहन नहीं हुआ और उनसे हवन कुंड की अग्नि में अपने शरीर का त्याग दिया.

शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएगी. सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ. इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की. उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत रखे, जंगलों में रहकर केवल फल-फूल और पत्तों पर जीवन यापन किया.

आखिकार सती के वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया. तब से ही सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है. इस व्रत को वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 08 Nov 2025 01:32 AM (IST)
Margashirsha Shiv-Parvati Saubhagya Sundari Teej 2025 Saubhagya Sundari Vrat 2025 Saubhagya Sundari Vrat Katha
