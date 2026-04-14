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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSatuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या क्यों मनाते हैं, अप्रैल में ये कब, इस दिन सत्तु का धार्मिक महत्व

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या क्यों मनाते हैं, अप्रैल में ये कब, इस दिन सत्तु का धार्मिक महत्व

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को है. इस दिन सत्तू के दान का महत्व है. सत्तुवाई अमावस्या पर कौन से कार्य करने पर ग्रहों की पीड़ा दूर होती है, क्या-क्या लाभ होते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Apr 2026 06:50 AM (IST)
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Satuvai Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है. सतुवाई अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को है. चूंकि अमावस्या स्नान और दान का पर्व है. वैशाख में गर्मी अपने चरम स्तर पर आने लगती है इसलिए इस महीने की अमावस्या पर नदी में स्नान कर पितरों की तृप्ति का महत्व है. साथ ही जरुरतमंदों को सत्तू का दान किया जाता है, क्योंकि इसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है.

सतुवाई अमावस्या 2026 मुहूर्त

पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल गुरुवार को रात 08 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी. अगले दिन 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल के दिन मनाना शुभ होगा.

  • स्नान मुहूर्त - सुबह 4.23 - सुबह 5.07 (इस दिन दान किसी भी समय कर सकते हैं)

सतुवाई अमावस्या का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सत्तू का विशेष तौर पर दान किया जाता है. पुराणों के अनुसार इससे न पितरों की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन में चल रही परेशानियों का भी अंत होता है. सतुवाई अमावस्या पर सत्तू दान के अलावा सत्तू से बनी मिठाई का भोग भी देवताओं को अर्पित करना चाहिए.

वैशाख महीने में गर्मी तेज रहती है सत्तू ठंडा और संतुलित आहार है, जो शरीर और मन दोनों को शांति देता है. इससे मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. सत्तू धीरे-धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है. ऐसे में अमावस्या का दिन दान के लिए पुण्यफलदायी है, इसलिए इस दिन सत्तू लोगों में बांटना चाहिए.

चंद्रमा की सोलहवीं कला है अमा

"अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला.संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी.."

अर्थात - अमा चंद्रमा की महाकला है, जिसमें चंद्र की सभी कलाओं की शक्तियां समाहित होती हैं. इस कला का न तो क्षय होता है और न उदय, अतः यह शाश्वत मानी जाती है.

सतुवाई अमावस्या के उपाय

  • इस अमावस्या पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का और जल का दान भी कर सकते हैं. ये उपाय ग्रहों की अशुभता से बचाते हैं.
  • जूते-चप्पल, सूती वस्त्र, छाता भी दान कर सकते हैं. किसी गोशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें और गायों को हरी घास खिलाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Apr 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Sattu Amavasya 2026 Satuvai Amavasya 2026
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