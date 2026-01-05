हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत में पढ़ें ये कथा, संतान की हर संकट में होगी रक्षा!

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत में पढ़ें ये कथा, संतान की हर संकट में होगी रक्षा!

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत 6 जनवरी को है. ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है. सकट चौथ व्रत के दिन कथा जरुर पढ़ना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Jan 2026 08:41 AM (IST)
सकट चौथ व्रत कथा 

एक गांव में एक कुम्हार रहता था. वह मिट्टी के अत्यन्त सुन्दर पात्र बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था. एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला, तो उसने देखा की अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी. कुम्हार के निरन्तर कोशिश करने के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे. फिर कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से सम्पर्क किया. कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात् महाराज ने राजपुरोहित से विचार-विमर्श किया, उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा. राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाये.

राजपुरोहित का सुझाव सुनकर, महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा. महाराज के आदेश का पालन करने के लिए समस्त परिवारों ने एक-एक करके अपनी एक सन्तान को देना आरम्भ कर दिया.

कुछ दिवस पश्चात् एक वृद्ध स्त्री की बारी आयी, जिसका एक ही पुत्र था. उस दिन सकट चौथ का पर्व था. उस वृद्ध स्त्री के कुटम्ब में उसका पुत्र ही उसके अन्तिम क्षणों का एकमात्र सहायक था. महाराज के आदेश की अवेहलना नहीं की जा सकती थी. वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी की सकट के शुभः अवसर पर उसकी एकमात्र सन्तान का वध कर दिया जायेगा.

वह वृद्ध स्त्री, सकट माता की अनन्य भक्त थी. अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा "दूब का बीड़ा" दिया. वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्राथना करने को कहा तथा यह विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुयें भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी.

बालक को भट्टी में बैठाया गया. उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना आरम्भ कर दी. भट्टी में अग्नि दहन करने के पश्चात् उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया.

जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गयी. अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया. उसने ने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित है ही, वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गयी थी.

इस घटनाक्रम के पश्चात् समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों एवं उनके करुणामय स्वभाव की महिमा को स्वीकार कर लिया. सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखण्ड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी मां की अत्यधिक प्रसंशा की. सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है. इस अवसर पर मातायें सकट माता की पूजा-अर्चना करती हैं एवं अपनी सन्तानों की समस्त प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 08:41 AM (IST)
Sakat Chauth 2026 Tilkut Chaturthi 2026 Til Chauth 2026 Magh Chaturthi 2026
