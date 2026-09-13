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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी पर 108 बार दातुन क्यों करते हैं, क्या है महत्व

Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी पर 108 बार दातुन क्यों करते हैं, क्या है महत्व

Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी 15 सितंबर 2026 को है. इस दिन 108 बार दातुन करने का विधान है, क्या है मान्यता और इसका महत्व.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Sep 2026 07:48 AM (IST)
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Rishi Panchami 2026: भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है, जो 15 सितंबर 2026 को है. यह पर्व सप्तऋषियों और अरुंधती के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर माना जाता है. इस दिन व्रत, स्नान, शुद्धि और सप्तऋषियों की पूजा का विशेष महत्व है. ऋषि पंचमी की एक खास परंपरा अपामार्ग यानी चिरचिटा की दातून से जुड़ी है. कई व्रत पद्धतियों में 108 बार दातून करने का विधान बताया गया है.

108 बार दातून क्यों की जाती है?

ऋषि पंचमी की व्रत विधि में सुबह स्नान से पहले अपामार्ग की दातून करने की परंपरा मिलती है. कुछ विधानों में 108 दातून से दांत साफ करने का उल्लेख है. इसके बाद स्नान किया जाता है. धार्मिक दृष्टि से इसका संबंध शरीर और मन की शुद्धि से जोड़ा जाता है.

ऋषि पंचमी को आत्मशुद्धि और जाने-अनजाने हुए दोषों के प्रायश्चित का व्रत माना जाता है. इसलिए दातून और स्नान को बाहरी शुद्धि के साथ आंतरिक संयम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. हिंदू धर्म में 108 की संख्या को पूर्णता और आध्यतात्मिक साधना से जुड़ी मानी जाती है. 

क्या खाना चाहिए?

ऋषि पंचमी की खास बात यह है कि कई व्रत-पद्धतियों में हल से जुती जमीन में पैदा हुए अनाज का सेवन नहीं किया जाता. ऋषि पंचमी व्रत के दिन सिर्फ भोजन का त्याग नहीं बल्कि ऋषियों के प्रति आभार, आत्मसंयम, शुद्ध आचरण और जाने-अनजाने हुए दोषों के लिए प्रायश्चित की भावना को महत्वपूर्ण माना जाता है.

  • सामा या सांवा या मोरधन
  • फल
  • कंद-मूल
  • दूध और दही

ऋषि पंचमी पूजा सामग्री

  • सप्तऋषियों की तस्वीर
  • जल
  • पंचामृत
  • फूल
  • अक्षत
  • चंदन
  • रोली
  • दीपक
  • धूप
  • कपूर
  • फल
  • मिठाई
  • नारियल
  • पान और सुपारी
  • कलावा
  • नैवेद्य
  • सात्विक भोजन

ऋषि पंचमी पर न करें ये काम

  •   बेवजह के विवादों से दूरी रखें और वाणी पर संयम बनाए रखें.
  • क्रोध को हावी न होने दें, मन को शांत और सकारात्मक रखने का प्रयास करें.
  • किसी के प्रति कटु शब्द या अपमानजनक व्यवहार करने से बचें.
  • पूजा को दिखावे का माध्यम न बनाएं, श्रद्धा और सरलता को प्राथमिकता दें.
  • व्रत में शरीर की क्षमता का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर दबाव डालकर कठिन उपवास न करें.

FAQs

1. ऋषि पंचमी पर 108 दातून क्यों?
शुद्धि और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है.

2. ऋषि पंचमी पर क्या खाएं?
सामा, फल, कंद-मूल, दूध और दही ले सकते हैं.

3. ऋषि पंचमी पूजा सामग्री क्या है?
फूल, अक्षत, चंदन, रोली, दीपक, फल, नैवेद्य आदि.

4. ऋषि पंचमी पर क्या न करें?
क्रोध, विवाद, कटु वाणी और दिखावे से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Rishi Panchami 2026
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