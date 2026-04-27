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Rashifal 28 April 2026: सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगा हनुमान जी का आशीष, करियर में ग्रोथ के योग, जानें मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 28 April 2026: वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
Rashifal: 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि द्वादशी संध्या 07 बजकर 24 मिनट तक रहेगा,उपरांत त्रयोदशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि (Aries)
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए शुरुआत में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सुबह कुछ काम अटक सकते हैं या मन में अनिश्चितता रह सक0ती है, जिससे आपका फोकस डगमगा सकता है.
धीरे-धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे ही आप चीजों को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे. आज आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नकारात्मक सोच आपका काम बिगाड़ सकती है. किसी पुराने अनुभव से सीख लेकर आप आज बेहतर निर्णय ले पाएंगे. शाम के समय आपको राहत और संतोष का अनुभव होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की बहस या मतभेद हो सकता है, खासकर बड़ों के साथ. लेकिन अगर आप शांत रहकर अपनी बात समझाएंगे तो माहौल जल्दी सामान्य हो जाएगा. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, ध्यान रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में आज काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे थकान महसूस हो सकती है. बॉस या सीनियर्स की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. व्यापार करने वालों को नए क्लाइंट से बातचीत का मौका मिलेगा, लेकिन किसी डील को फाइनल करने से पहले सोच-समझ लें.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक तय समय बनाएं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ाने की जरूरत है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन समय निकालकर बातचीत करना जरूरी है.
- स्वास्थ्य: सिरदर्द, आंखों में जलन या थकान जैसी समस्या हो सकती है. ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बचें और आराम करें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: नारंगी
- उपाय: सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी कामों की लिस्ट बनाकर उसी के अनुसार काम करें.
वृषभ राशि (Taurus)
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगेआज का दिन आपके लिए संतुलित और स्थिर रहेगा. आप हर काम को प्लानिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है.
आज आपको किसी पुराने परिचित से लाभ मिलने के संकेत हैं. आपकी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाएगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें. दिन में कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में शांति बनी रहेगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में आज छोटे-छोटे लाभ मिलेंगे, लेकिन बड़ा फायदा अभी टल सकता है. नौकरी करने वालों को काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के लिए नई दिशा सोच सकते हैं. छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और आपसी समझ बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या अपच हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: हरा
- उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.
- आज क्या करें: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत पर ध्यान दें.
मिथुन राशि (Gemini)
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेंगेआज आपका दिन थोड़ा व्यस्त और भागदौड़ भरा रह सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और तेज दिमाग आपको हर स्थिति से निकाल लेगा. आज आपको अपने शब्दों पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी कही बात किसी को बुरा लग सकती है. नई जानकारी हासिल करने और कुछ नया सीखने का अच्छा मौका मिलेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी बातचीत से माहौल को हल्का कर देंगे. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में बदलाव की योजना बना सकते हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में नई डील की शुरुआत हो सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, खासकर जो टेक्निकल या क्रिएटिव फील्ड में हैं उन्हें फायदा होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा.
- स्वास्थ्य:
सर्दी-खांसी या गले की परेशानी हो सकती है, ठंडी चीजों से बचें.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: पीला
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
- आज क्या करें: अपने काम की प्राथमिकता तय करें और एक-एक करके पूरा करें.
कर्क राशि (Cancer)
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. छोटी-छोटी बातों का असर आपके मन पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि हर चीज को दिल से न लगाएं. दिन की शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है. बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान हो जाएगा. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, योग और ध्यान करें.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: सफेद
- उपाय: दूध और चावल का दान करें.
- आज क्या करें: अपने मन की बात किसी करीबी से शेयर करें.
सिंह राशि (Leo)
आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए जोश और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप अपने काम को लेकर पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट नजर आएंगे. सुबह से ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आज कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है. हालांकि, जल्दबाजी या ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, वरना बनता काम बिगड़ सकता है. आज लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे. शाम के समय किसी अच्छे मौके या खुशखबरी के संकेत मिल सकते हैं, जिससे आपका मूड और बेहतर हो जाएगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.
- करियर तथा शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है. आपकी मेहनत रंग लाएगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: गोल्डन
- उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
- आज क्या करें: अपने टैलेंट को दिखाने से पीछे न हटें.
कन्या राशि (Virgo)
आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेंगेआज का दिन आपके लिए सोच-विचार और सुधार का दिन रहेगा. आप हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी. इससे थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. बेहतर होगा कि आप खुद को ज्यादा स्ट्रेस न दें. आज कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से हर स्थिति को संभाल लेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी सलाह अहम होगी. परिवार के लोग आपकी समझदारी की सराहना करेंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप समय पर काम पूरा कर लेंगे. व्यापार में सुधार के नए तरीके अपनाने का मौका मिलेगा.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. छोटी-छोटी गलतियों से बचें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहकर बात करें.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या गैस की परेशानी हो सकती है.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: नीला
- उपाय: हरी सब्जियों का दान करें और तुलसी को जल दें.
- आज क्या करें: खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें, थोड़ा आराम भी करें.
तुला राशि (Libra)
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेंगेआज का दिन आपके लिए बैलेंस बनाने का असली टेस्ट ले सकता है. सुबह से ही कई छोटे-छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ी भागदौड़ महसूस होगी. लेकिन आपकी खासियत ही यही है कि आप हर स्थिति को संभालना जानते हैं. आज आपको लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी काम आसानी से पूरे होंगे. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है, जिससे मन हल्का रहेगा. दिन के बीच में कोई ऐसा अवसर भी मिल सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा, इसलिए सतर्क रहें और मौके को पहचानें.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से सभी को साथ लेकर चलेंगे. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. परिवार के साथ बैठकर समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जिससे काम का बोझ हल्का होगा. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को आज अच्छे संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी नई डील को फाइनल करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड में हैं उन्हें नए आइडिया मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल सीखने का विचार मन में आ सकता है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: श्तों में आज मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर किसी बात को लेकर दूरी थी तो आज बातचीत से उसे दूर किया जा सकता है.
- स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है, खासकर ज्यादा काम के कारण. खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें और समय-समय पर ब्रेक लें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: हल्का गुलाबी
- उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और शाम को घी का दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: लोगों के साथ तालमेल बनाकर काम करें, इससे सफलता जल्दी मिलेगी.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और गहराई से भरा रहेगा. आप अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड रहेंगे और जो ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. हालांकि, आज आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है. किसी पुराने मामले का हल निकल सकता है, जिससे मन को राहत मिलेगी. आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल पाएंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है, खासकर अगर आप अपनी बात ज्यादा जोर देकर रखने की कोशिश करेंगे. बेहतर होगा कि आप दूसरों की बात भी सुनें. परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के समय उनका साथ दें.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. बॉस से तारीफ मिल सकती है. व्यापार में कोई नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, लेकिन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को आज अच्छे संकेत मिल सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक या गलतफहमी से बचना जरूरी है. पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे.
- स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर, तनाव या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: गहरा लाल
- उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
- आज क्या करें: किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें और धैर्य रखें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का दिन रहेगा. आप अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और नई योजनाएं बनाने में समय बिताएंगे. यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है, जो आपकी सोच को नई दिशा देगी. आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में मुश्किल लगेगी लेकिन बाद में फायदेमंद साबित होगी. व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी पढ़ाई की सोच रहे हैं. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी.
- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: बैंगनी
- उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें.
- आज क्या करें: अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिन की प्लानिंग करें.
मकर राशि (Capricorn)
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा. आप अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश करेंगे. शुरुआत में काम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा. आज आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. फिर भी कोशिश करें कि थोड़ी देर अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार करने वालों को आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है, खासकर अगर आपने पहले से योजना बनाई हुई है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सही समय है. छात्रों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन आलस्य से बचना होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन अपने पार्टनर को समय देना जरूरी है, वरना दूरी महसूस हो सकती है.
- स्वास्थ्य: थकान, कमर दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. समय पर आराम करें.
- लकी अंक: 10
- लकी कलर: गहरा भूरा
- उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें.
- आज क्या करें: अपने काम को टालने की आदत से बचें और समय पर काम पूरा करें.
कुंभ राशि (Aquarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए नए विचारों और क्रिएटिविटी से भरा रहेगा. आप कुछ अलग और नया करने की सोच सकते हैं, जिससे आपको पहचान मिल सकती है. आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप समस्याओं का हल आसानी से निकाल पाएंगे. हालांकि, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी राय अहम होगी. परिवार के साथ समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत हो सकती है. व्यापार में भी नए आइडिया से लाभ मिलने के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो क्रिएटिव फील्ड में हैं. आपकी सोच आपको आगे ले जाएगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है.
- स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान या सिरदर्द हो सकता है.
- लकी अंक: 11
- लकी कलर: आसमानी नीला
- उपाय: जरूरतमंद को कपड़े या कंबल दान करें.
- आज क्या करें: अपने नए आइडियाज को अमल में लाने की कोशिश करें.
मीन राशि (Pisces)
आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावनात्मक लेकिन समझदारी से भरा रहेगा. आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. सुबह से ही मन थोड़ा शांत और सोचने वाला रहेगा. यह समय आत्मचिंतन के लिए अच्छा है, जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. दिन के अंत में आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर में किसी शुभ काम की योजना भी बन सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा और धीरे-धीरे आपके प्रयासों का फल मिलने लगेगा. नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को ध्यान लगाने की जरूरत है. अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अपनी बात खुलकर कहने से रिश्ते मजबूत होंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करना फायदेमंद रहेगा.
- लकी अंक: 12
- लकी कलर: सिल्वर ग्रे
- उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं और भगवान विष्णु का नाम जपें.
- आज क्या करें: खुद के लिए समय निकालें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.
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