Rashifal: 01 मई 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि पूर्णिमा रात्रि 09 बजकर 29 मिनट तक रहेगा,उपरांत शुद्ध ज्येष्ठ कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए काफी तेज रफ्तार वाला रहने वाला है, जहां दिमाग लगातार नए-नए आइडिया बनाता रहेगा और आप हर काम को जल्दी खत्म करने के मूड में रहेंगे. सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, जैसे कुछ बड़ा करने का समय आ गया हो. लेकिन यही जल्दबाजी आपके फैसलों को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर कदम पर थोड़ा रुककर सोचना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल थोड़ा मिश्रित रह सकता है, किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा.

व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में तेजी आएगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, नई डेडलाइन भी मिल सकती है.

करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में फोकस बनाए रखना जरूरी है, ध्यान भटकने से नुकसान हो सकता है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है.

स्वास्थ्य: सिर दर्द, थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 6

लकी कलर: गहरा नारंगी

उपाय: सुबह लाल चंदन का तिलक लगाकर हनुमान जी के सामने 3 बार दीपक घुमाएं.

आज क्या करें: बिना सोचे कोई बड़ा फैसला बिल्कुल न लें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए स्थिरता और सोच-समझकर आगे बढ़ने का संकेत लेकर आया है. आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय उसे अच्छे से समझकर और प्लान बनाकर करना पसंद करेंगे. सुबह के समय थोड़ी सुस्ती या आलस महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपका फोकस मजबूत होता जाएगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल शांत और संतुलित रहेगा, किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आ सकती है और घर में समझदारी बढ़ेगी.

व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन मजबूत आधार तैयार होगा, जल्दबाजी से बचना फायदेमंद रहेगा.

करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में निरंतर मेहनत की जरूरत है, दोहराव से सफलता मिलेगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य: हल्की सर्दी, गले में खराश या थकान जैसी समस्या परेशान कर सकती है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 2

लकी कलर: क्रीम व्हाइट

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और दिन की शुरुआत शांत मन से करें.

आज क्या करें: किसी भी फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें और धैर्य बनाए रखें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिमाग बहुत तेज और एक्टिव रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीजों में उलझने से थोड़ी कन्फ्यूजन भी बन सकती है. आप बातचीत में बहुत प्रभावशाली रहेंगे और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन हर बात को साफ और सीधा रखना जरूरी होगा. दिन में अचानक कोई नया आइडिया या प्लान दिमाग में आ सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत ज्यादा होगी, माहौल थोड़ा हल्का-फुल्का और चहल-पहल भरा रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी: नए मौके मिल सकते हैं, खासकर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में फायदा होगा.

करियर तथा शिक्षा: सीखने की क्षमता तेज रहेगी, लेकिन एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान देना जरूरी है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में बातचीत अच्छी रहेगी लेकिन गलतफहमी से बचना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य: नींद की कमी और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम करें.

लकी अंक: 5

लकी कलर: हल्का हरा

उपाय: तुलसी के पास दीपक जलाकर 11 बार “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” बोलें.

आज क्या करें: हर बात को स्पष्ट और सरल तरीके से रखें, उलझन से बचें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए भावनाओं से भरा हुआ रह सकता है और आपका मन थोड़ा जल्दी प्रभावित होने वाला रहेगा. सुबह से ही पुराने विचार, यादें या कोई अधूरा मामला दिमाग में घूम सकता है, जिससे आप थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं. आप हर चीज को दिल से लेने की आदत के कारण छोटी बातों को भी बड़ा मान सकते हैं, इसलिए खुद को थोड़ा हल्का रखने की जरूरत होगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार का भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा, घर में अपनापन और समझदारी बढ़ेगी और किसी करीबी का साथ मन को सुकून देगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम सामान्य गति से चलेगा लेकिन ध्यान की कमी से छोटी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है.

करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन भटक सकता है, इसलिए एक जगह बैठकर लगातार फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनाएं बहुत गहरी रहेंगी, लेकिन ज्यादा संवेदनशीलता से गलतफहमी बन सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव, मूड स्विंग और हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 3

लकी कलर: सिल्वर

उपाय: चंद्रमा को दूध मिला जल अर्पित करें और मन शांत रखें.

आज क्या करें: भावनाओं में बहने के बजाय खुद को शांत और स्थिर रखें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा और आप हर जगह अपनी मौजूदगी को प्रभावशाली तरीके से दिखा पाएंगे. आप चाहेंगे कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपके फैसलों को महत्व दें, और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या अवसर आपके हाथ आ सकता है, जिसे आप अच्छे तरीके से संभाल लेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी राय को महत्व मिलेगा और परिवार में आपकी भूमिका मजबूत होगी.

व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है, जो आगे लाभ देगा.

करियर तथा शिक्षा: प्रदर्शन अच्छा रहेगा और प्रतियोगिता या काम में सफलता मिलने के संकेत हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, रिश्ते में रोमांस और समझदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.

लकी अंक: 1

लकी कलर: गोल्डन येलो

उपाय: सूर्य को जल चढ़ाकर “आदित्य हृदय स्तोत्र” का एक पाठ करें.

आज क्या करें: विनम्रता बनाए रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से डिटेल और परफेक्शन पर आधारित रहने वाला है, जहां आप हर काम को बहुत बारीकी से देखने और उसे सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे. आपका माइंड बहुत एनालिटिकल रहेगा और आप किसी भी चीज को बिना जांचे स्वीकार नहीं करेंगे. काम की जगह पर आपकी मेहनत और डिसिप्लिन लोगों को प्रभावित करेगा, और आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाएंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में शांत लेकिन व्यवस्थित माहौल रहेगा, किसी जिम्मेदारी को आप खुद आगे बढ़कर निभा सकते हैं और परिवार को सहयोग मिलेगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार के मौके मिलेंगे, आपकी मेहनत और समझदारी से स्थितियां मजबूत होंगी.

करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या काम में फोकस बहुत अच्छा रहेगा, लगातार अभ्यास से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन ज्यादा विश्लेषण करने से भावनात्मक दूरी बन सकती है.

स्वास्थ्य: पेट, गैस या डाइजेशन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें.

लकी अंक: 4

लकी कलर: हल्का नीला

उपाय: हरी मूंग का दान करें और घर में साफ-सफाई का ध्यान रखें.

आज क्या करें: हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद पर ज्यादा दबाव न डालें.

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए ऐसे मोड़ लेकर आ सकता है जहां आपको बार-बार फैसले लेने पड़ सकते हैं और हर फैसला सोच-समझकर करना जरूरी होगा. आपका दिमाग आज बहुत एक्टिव रहेगा और आप हर स्थिति के दोनों पहलू देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन भी बन सकता है. लोगों के बीच आपकी बातों का असर पड़ेगा और आप किसी विवाद या असहमति में बीच का रास्ता निकालने में सफल रहेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत और समझदारी बढ़ेगी, किसी पुराने मतभेद का हल निकल सकता है और रिश्तों में हल्कापन आएगा.

व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर साझेदारी और टीमवर्क से फायदा मिलने की संभावना है.

करियर तथा शिक्षा: प्रगति धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से होगी, मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन और मिठास बनी रहेगी, गलतफहमियाँ बातचीत से दूर होंगी.

स्वास्थ्य: मानसिक थकान और हल्का तनाव महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 8

लकी कलर: पिंक रोज

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल या सफेद मिठाई अर्पित करें.

आज क्या करें: किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखें और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज आपका मन बहुत गहराई में जाकर सोचने वाला रहेगा और आप हर चीज के पीछे की असली वजह समझने की कोशिश करेंगे. आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत रहेगी, जिससे आप बिना कहे ही कई बातें समझ सकते हैं. लेकिन इसी के साथ आपका मन शक और संदेह की तरफ भी जा सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी पुराने रिश्ते, बात या अधूरे काम से जुड़ी स्थिति फिर से सामने आ सकती है, जिससे थोड़ी बेचैनी महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्की अनबन या विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन बातचीत से स्थिति संभल जाएगी और समझदारी बढ़ेगी.

व्यापार तथा नौकरी: काम में सतर्क रहना जरूरी है, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

करियर तथा शिक्षा: मेहनत का फल जरूर मिलेगा लेकिन धैर्य और निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: भरोसा रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत रहेगा, शक से दूरी बनाकर रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव, सिर दर्द और बेचैनी की स्थिति बन सकती है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 7

लकी कलर: डार्क मैरून

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाकर “ॐ नमः शिवाय” जप करें.

आज क्या करें: नकारात्मक सोच और ओवरथिंकिंग से खुद को दूर रखें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज आपका मन बहुत हल्का, खुला और सकारात्मक रहेगा और आप हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे. आप नई चीजें सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए काफी उत्साहित रहेंगे, जिससे दिन काफी प्रोडक्टिव महसूस होगा. किसी यात्रा, नए काम या अवसर की संभावना बन सकती है जो आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक माहौल रहेगा, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे और खुशी का माहौल बनेगा.

व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर और ग्रोथ के संकेत मिलेंगे, खासकर विस्तार और सीखने से जुड़े कामों में फायदा होगा.

करियर तथा शिक्षा: सीखने की क्षमता तेज रहेगी और नई दिशा मिलने के पूरे संकेत हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ता अच्छा और खुशनुमा रहेगा, साथ में समय बिताना सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप खुद को एक्टिव महसूस करेंगे.

लकी अंक: 9

लकी कलर: बैंगनी

उपाय: किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या चने का दान करें.

आज क्या करें: नए अवसरों को अपनाने में बिल्कुल देर न करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए पूरी तरह अनुशासन, जिम्मेदारी और लक्ष्य केंद्रित सोच से भरा रहेगा, जहां आपका ध्यान किसी भी हालत में भटकने वाला नहीं है. आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और हर चीज को प्लान करके आगे बढ़ाना पसंद करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं, लेकिन काम का दबाव भी पहले से ज्यादा महसूस हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन परिवार का सहयोग भी आपको मजबूती देगा और आप संतुलन बनाए रखेंगे.

व्यापार तथा नौकरी: काम का बोझ ज्यादा रहेगा लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको स्थिर परिणाम दिलाएगी.

करियर तथा शिक्षा: करियर में धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति होगी, आपकी लगन आगे फायदा देगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन समय की कमी से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है.

स्वास्थ्य: थकान, पीठ दर्द या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है.

लकी अंक: 4

लकी कलर: डार्क ब्राउन

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल दीपक में चढ़ाएं और गरीब को काला कपड़ा दान करें.

आज क्या करें: काम के साथ-साथ अपने शरीर और मन को भी आराम देना न भूलें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए पूरी तरह नए विचारों, अलग सोच और बदलाव की ऊर्जा लेकर आया है, जहां आपका दिमाग लगातार कुछ न कुछ नया करने की तरफ भागता रहेगा. आप रूटीन कामों से जल्दी बोर हो सकते हैं और किसी ऐसे काम या आइडिया की तलाश में रहेंगे जो आपको अलग पहचान दिला सके. आपकी सोच आज बहुत इनोवेटिव रहेगी और आप हर चीज को अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य लेकिन सकारात्मक माहौल रहेगा, आप अपनी अलग सोच से कुछ नई बातें लेकर आ सकते हैं जो परिवार को पसंद आएंगी.

व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया और इनोवेशन से फायदा मिलेगा, लेकिन प्लानिंग के बिना कदम न उठाएं.

करियर तथा शिक्षा: करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव फील्ड में प्रगति के संकेत हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा नया उत्साह और रोमांच रहेगा, लेकिन संवाद साफ रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से थकान महसूस हो सकती है.

लकी अंक: 5

लकी कलर: स्काई ब्लू

उपाय: बहते पानी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करें और सकारात्मक सोच रखें.

आज क्या करें: नए विचारों को अपनाएँ लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए भावनाओं, कल्पना और गहराई से सोचने की ऊर्जा लेकर आया है, जहां आप हर चीज को दिल से महसूस करेंगे और अपने अंदर की दुनिया में ज्यादा समय बिताएंगे. आपकी संवेदनशीलता आज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, लेकिन साथ ही आप खुद भी जल्दी प्रभावित हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में बहुत ही शांत और भावनात्मक माहौल रहेगा, आप परिवार के साथ गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे और अपनापन बढ़ेगा.

व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता रखने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या काम में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान भटकने से बचना बहुत जरूरी है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा, आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है, तनाव या चिंता से दूरी रखें और पर्याप्त आराम करें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: सी ग्रीन

उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और भगवान विष्णु को प्रणाम करें.

आज क्या करें: अपने मन को शांत रखें और एक ही लक्ष्य पर फोकस करने की कोशिश करें.

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