Ramadan 2026: सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !

Ramadan 2026: इस्लाम धर्म के पवित्र महीने रमजान को लेकर सऊदी अरब की ओर से मंगलवार 17 फरवरी 2026 को चांद दिखने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद रमजान महीने का आगाज़ हो चुका है. सऊदी में आज से तरावीह की नमाज शुरू होगी और बुधवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा.

सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंफर्म किया गया है कि, आज रात 17 फरवरी को चांद दिख चुका है, जिसके बाद शाबान महीना खत्म हो गया है और रमजान की शुरुआत हो चुकी है. सऊदी में कल पहला रोजा रखा जाएगा. वहीं मक्का में तरावीह की नमाज आज रात से शुरू होगी.

BREAKING NEWS: Ramadan 1447/2026 Crescent has been SIGHTED



Subsequently, tomorrow i.e Wednesday, 18 February 2026 will be the first day of Ramadan 1447



Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/2BM3pbZPSh — Inside the Haramain (@insharifain) February 17, 2026

सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, रमजान 1447/2026 का चांद देखा गया है. कल यानी बुधवार 18 फरवरी 2026 को रमजान 1447 का पहला दिन होगा.

बता दें कि, रविवार को सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि- ‘सुप्रीम कोर्ट निवेदन करता है कि जो कोई भी चांद नंगी आंखों से या फिर दूरबीन से देखे, वह सबसे पहले पास की अदालत को इसकी जानकारी दे और अपनी गवाही दर्ज कराए या पास की अदालत में पहुंचने में मदद के लिए सबसे पहले करीबी केंद्र से संपर्क करें.’

रमजान इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है. इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. रमजान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का नौवां महीना है, जोकि शाबान के बाद आता है.

ये भी पढ़ें: Ramadan Date 2026: सऊदी अरब में आज देखा जाएगा नया चांद, जानें भारत में कब शुरू होगा रमजान