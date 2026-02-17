हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !

Ramadan 2026: सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !

Ramadan 2026: सऊदी अरब में 17 फरवरी 2026 को चांद नजर आने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद वहां 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत होगी. वहीं भारत में 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026: इस्लाम धर्म के पवित्र महीने रमजान को लेकर सऊदी अरब की ओर से मंगलवार 17 फरवरी 2026 को चांद दिखने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद रमजान महीने का आगाज़ हो चुका है. सऊदी में आज से तरावीह की नमाज शुरू होगी और बुधवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा.

सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंफर्म किया गया है कि, आज रात 17 फरवरी को चांद दिख चुका है, जिसके बाद शाबान महीना खत्म हो गया है और रमजान की शुरुआत हो चुकी है. सऊदी में कल पहला रोजा रखा जाएगा. वहीं मक्का में तरावीह की नमाज आज रात से शुरू होगी.

सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, रमजान 1447/2026 का चांद देखा गया है. कल यानी बुधवार 18 फरवरी 2026 को रमजान 1447 का पहला दिन होगा.

बता दें कि, रविवार को सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि- ‘सुप्रीम कोर्ट निवेदन करता है कि जो कोई भी चांद नंगी आंखों से या फिर दूरबीन से देखे, वह सबसे पहले पास की अदालत को इसकी जानकारी दे और अपनी गवाही दर्ज कराए या पास की अदालत में पहुंचने में मदद के लिए सबसे पहले करीबी केंद्र से संपर्क करें.’ 

रमजान इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है. इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. रमजान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का नौवां महीना है, जोकि शाबान के बाद आता है.

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.a

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Ramadan Islamic Holy Month Ramadan 2026 Ramadan 2026 Moon
