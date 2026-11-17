PM Modi Philippines Visit: फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 17 नवंबर को ऐतिहासिक खालसा दीवान गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखी.

पंच प्यारों की मौजूदगी में हुए समारोह में फिलीपींस के सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला के मेयर फ्रांसिस्को इस्को मोरेनो भी शामिल हुए. करीब 125 साल पुराना यह संस्थान स्थानीय सिख समुदाय की आस्था के साथ भारतीय प्रवासियों के इतिहास से भी जुड़ा है.

खालसा दीवान गुरुद्वारे का इतिहास कितना पुराना है?

एक रिपोर्ट के अनुसार इस संस्थान की स्थापना 1901 में हुई थी. वर्ष 1903 में इसे औपचारिक रूप से संगठित किया गया और 1924 में 'खालसा दीवान' के नाम से पंजीकरण हुआ. इसलिए इसकी स्थापना और पंजीकरण की तारीख अलग-अलग हैं. केवल पंजीकरण के वर्ष से इसकी उम्र गिनने पर शुरुआती दो दशक का इतिहास छूट जाता है. इसे फिलीपींस के सबसे पुराने गुरुद्वारे का दर्जा प्राप्त है.

समय के साथ यह गुरुद्वारा धार्मिक आयोजनों के अलावा सांस्कृतिक और जनसेवा की गतिविधियों का केंद्र बना. इसकी भूमिका सिख समुदाय तक सीमित नहीं रही. मनीला के दूसरे समुदाय भी इसकी सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं. विदेश मंत्रालय ने इसे भारतीय-सिख समुदाय और फिलीपींस के समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताया है.

पुनर्विकास के बाद क्या बदलेगा?

गुरुद्वारा समिति के अनुसार मौजूदा ढांचे की जगह आधुनिक पांच मंजिला परिसर प्रस्तावित है. छत के खुले हिस्से सहित इसका कुल फ्लोर एरिया करीब 10,000 वर्ग मीटर होगा. पहली और दूसरी मंजिल पर पार्किंग, तीसरी पर सामुदायिक एवं समारोह हॉल, चौथी पर लंगर हॉल और पांचवीं मंजिल पर मुख्य उपासना स्थल बनाने की योजना है.

परियोजना की अनुमानित लागत 30.5 करोड़ फिलीपीनी पेसो, यानी करीब 50 लाख अमेरिकी डॉलर है. निर्माण दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए मुख्य रूप से सिख और भारतीय समुदाय के योगदान से धन जुटाने की योजना है.

पीएम मोदी के दौरे में क्यों खास है यह कार्यक्रम?

प्रधानमंत्री मनीला में आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने पहुंचे हैं. इसी दौरान गुरुद्वारे का दौरा भारत और फिलीपींस के लोगों के पुराने सांस्कृतिक संबंधों को सामने लाता है. PM मोदी ने भी इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व और दुनिया भर में सिख समुदाय की सेवा परंपरा का उल्लेख किया.

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