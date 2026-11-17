Aaj Ka Panchang: गोपाष्टमी आज, मंगलवार 17 नवंबर को मनाई जा रही है. कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गाय और बछड़े की पूजा की परंपरा है. नई दिल्ली के अनुसार अष्टमी कल सुबह 6:04 बजे तक रहेगी. आज सुबह गौपूजा और शाम को गायों के लौटने पर उनके स्वागत-पूजन का विधान बताया गया है.

आज के पंचांग में दिनभर एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी. सुबह वृद्धि से ध्रुव योग का परिवर्तन होगा. दोपहर में चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में आएंगे और पंचक शुरू होगा. शाम को भद्रा समाप्त होगी. पूजा और दूसरे कामों की तैयारी के लिए इन समयों को अलग-अलग समझें.

गोपाष्टमी पर सुबह और शाम क्या किया जाता है?

गोपाष्टमी की पूजा केवल गाय को भोजन देने तक सीमित नहीं है. पूजा-विधि में गायों की साफ-सफाई, उन्हें सजाने, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन और गोग्रास देने की बात कही गई है. गायों की देखभाल करने वाले गोपालकों का सम्मान भी इसका हिस्सा है.

सुबह दैनिक कार्यों और स्नान के बाद गौपूजा की जाती है. शाम को गायों के चरकर लौटने पर उनका स्वागत और दोबारा पूजन बताया गया है. इस तरह पर्व में सुबह की सेवा और शाम के स्वागत, दोनों का स्थान है.

पंचांग में अष्टमी की अवधि दी गई है. अलग से मिनटों में बंधा गोपाष्टमी पूजा-मुहूर्त नहीं दिया गया है. इसलिए सामान्य अभिजीत या गोधूलि मुहूर्त को पूजा का एकमात्र समय बताना सही नहीं होगा.

अष्टमी आज पूरे दिन, नवमी कल सुबह लगेगी

अष्टमी 17 नवंबर तड़के 4:19 बजे शुरू हुई है और 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे समाप्त होगी. आज सुबह और शाम, दोनों समय अष्टमी रहेगी. उसके बाद नवमी शुरू होगी. गोपाष्टमी की तारीख इसी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के आधार पर है.

आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है. पंचांग में मंडल पूजा का आरंभ भी 17 नवंबर को दर्ज है. इन पर्वों की पूजा और स्थानीय परंपराएं अलग हैं.

आज का पंचांग: तिथि, नक्षत्र और चंद्र राशि

मास: कार्तिक

पक्ष: शुक्ल पक्ष

तिथि: अष्टमी, 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे तक

नक्षत्र: धनिष्ठा, 18 नवंबर तड़के 4:34 बजे तक, फिर शतभिषा

योग: वृद्धि सुबह 7:54 बजे तक, फिर ध्रुव

करण:विष्टि शाम 5:17 बजे तक, फिर बव

सूर्य राशि- वृश्चिक

चंद्र राशि- मकर, दोपहर 3:30 बजे से कुंभ

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:45-शाम 5:27 बजे

चंद्रोदय: दोपहर 12:53 बजे

चंद्रास्त: 18 नवंबर रात 12:06 बजे

चंद्रास्त का समय आधी रात के छह मिनट बाद है. वहीं अष्टमी और धनिष्ठा का समापन अगली भोर में होगा. इन समयों के साथ तारीख पढ़ना जरूरी है.

पंचक कब शुरू होगा और भद्रा कब समाप्त होगी?

दोपहर 3:30 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसी समय पंचक शुरू होगा. धनिष्ठा नक्षत्र तब भी रहेगा; उसका परिवर्तन अगली भोर में होगा. यानी आज राशि और नक्षत्र अलग-अलग समय पर बदलेंगे.

भद्रा सूर्योदय के समय मौजूद है और शाम 5:17 बजे समाप्त होगी. उसके दस मिनट बाद, शाम 5:27 बजे सूर्यास्त है. भद्रा समाप्त होने को गोपाष्टमी की पूजा शुरू होने का विशेष मुहूर्त नहीं कहा गया है. पर्व की सुबह-शाम की पूजा-परंपरा ऊपर अलग दी गई है.

आज का राहुकाल और शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:59-5:52 बजे

अभिजीत: सुबह 11:45-दोपहर 12:27 बजे

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36 बजे

अमृत काल: शाम 5:11-6:56 बजे

गोधूलि शाम: 5:27-5:53 बजे

निशिता रात: 11:40-18 नवंबर रात 12:33 बजे

राहुकाल: दोपहर 2:46-शाम 4:06 बजे

यमगण्ड: सुबह 9:26-10:46 बजे

गुलिक काल: दोपहर 12:06-1:26 बजे

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:53-9:36 और रात 10:46-11:40 बजे

अभिजीत के अंतिम 21 मिनट गुलिक काल में पड़ते हैं. अमृत काल शाम 5:11 बजे शुरू होता है, जबकि भद्रा उसके छह मिनट बाद समाप्त होती है. सामान्य कार्य का समय चुनते हुए केवल किसी एक शुभ मुहूर्त का नाम देखना पर्याप्त नहीं है.

वर्ज्य सुबह 6:39-8:25 बजे तक है. रवि योग 18 नवंबर तड़के 4:34 से सुबह 6:46 बजे तक रहेगा. यह आज के पंचांग दिवस की अगली भोर का योग है.

आज की 3 जरूरी बातें

- गोपाष्टमी पर सुबह गौपूजा और शाम को स्वागत-पूजन की परंपरा है.

- पंचक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और भद्रा शाम 5:17 बजे समाप्त होगी.

- अष्टमी 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे तक रहेगी.

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