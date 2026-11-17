Aaj Ka Rashifal: 17 नवंबर 2026, मंगलवार के राशिफल में दोपहर से पहले और बाद की चंद्रस्थिति का अंतर अहम रहेगा. चंद्रमा दोपहर 3:30 बजे मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी समय पंचक शुरू होंगे.

आज गोपाष्टमी भी है. मेष से मीन तक पढ़ें कामकाज, पैसों और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत तथा अपनी राशि के अनुसार किन बातों पर ध्यान देना है. पंचांग के समय नई दिल्ली और भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. आइए पढ़ते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

मंगलवार के दिन मंगल के ही स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र और दोपहर बाद चंद्रमा का कर्म स्थान से लाभ भाव में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए करियर और धन लाभ के दोहरे दरवाजे खोलने जा रहा है. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव बना रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (दशम भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (एकादश भाव) में गोचर करेंगे. साथ ही, पंचम भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके साहस व निर्णय क्षमता को प्रखर बना रही है. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होगा.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और त्वरित समस्या सुलझाने के कौशल की जमकर तारीफ होगी. दोपहर से पहले तक दशम चंद्रमा के प्रभाव से प्रशासनिक व प्रबंधन से जुड़े कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा के एकादश भाव में जाते ही रुके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है. रक्षा, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, स्टार्टअप और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए शाम का समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

आर्थिक लिहाज से आज का दिन दोपहर के बाद बड़ी राहत और मुनाफा लेकर आ रहा है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का प्रवेश और पंचम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि आमदनी के नए स्रोत पैदा करेगी, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या नए निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज उत्साह और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. दोपहर बाद एकादश भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और पुराने मित्रों से मुलाकात या सुखद संवाद का अवसर देगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी की कोई सलाह आपके काम आएगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन अनुकूल है; शाम के समय पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति इंजीनियरिंग, मेडिकल, रक्षा और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन पंचम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: केसरिया और लाल

वृषभ राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

भाग्य स्थान से कर्म भाव की ओर बढ़ रहे चंद्रदेव आज वृषभ राशि के जातकों को किस्मत के सहयोग के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी और सामाजिक मान-सम्मान दिलाने वाले हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ संयोग रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (नवम भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (दशम भाव) में प्रवेश करेंगे. उधर, चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति पारिवारिक संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ा रही है. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी धैर्यपूर्ण कार्यशैली, दूरदर्शिता और व्यवहारिक सोच का डंका बजेगा. दोपहर तक भाग्य स्थान का चंद्रमा वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुजनों से मार्गदर्शन दिलाएगा, वहीं दोपहर 03:30 बजे के बाद कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपके रुके हुए प्रमोशन या नई परियोजना को गति देगा. बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, ज्वेलरी, गारमेंट्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए तरक्की के बेहतरीन अवसर बनेंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की बढ़ी हुई आवाजाही से अच्छा मुनाफा होगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. नवम और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से व्यापारिक आय में इजाफा होगा, साथ ही पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं. घरेलू सुख-सुविधाओं और आवश्यक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, लेकिन बजट संतुलित बना रहेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और आपसी समझ का वातावरण बना रहेगा. चौथे भाव में मंगल-गुरु की युति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही संवाद के दौरान वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन मधुर है; शाम के समय पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत होगी.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. धनिष्ठा नक्षत्र और शुभ ग्रहों की दृष्टि मैनेजमेंट, बैंकिंग, रिसर्च और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की विश्लेषण क्षमता को निखारेगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों का रिवीजन करने के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण शाम के समय पैरों या कमर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक गरिष्ठ या तला-भुना भोजन करने से परहेज करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा संकटमोचन हनुमानाष्टक या सुंदरकांड का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, भुने चने या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: क्रीम और चमकीला सफेद

मिथुन राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

अष्टम भाव से निकलकर भाग्य स्थान की ओर बढ़ रहे चंद्रदेव आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दोपहर के बाद मानसिक तनाव से मुक्ति, रुके हुए कार्यों में तेजी और किस्मत के दरवाजे खुलने का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (अष्टम भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (नवम भाव) में गोचर करेंगे. उधर, पराक्रम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके साहस व संवाद कौशल को नई धार दे रही है. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण दोपहर तक किसी भी जोखिम भरे फैसले या गोपनीय योजना को साझा करने से पूरी तरह बचें.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

दफ्तर में आज दिन का पहला हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए दोपहर तक किसी नए प्रयोग के बजाय अपने नियमित और लंबित कामों को पूरा करने पर ध्यान दें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बीमा, टैक्स, लेखन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा. दोपहर 03:30 बजे के बाद भाग्य स्थान में चंद्रमा के प्रवेश करते ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अटकी हुई फाइलों को गति मिलेगी. व्यापारियों के लिए शाम का समय विशेष लाभदायक रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आपको बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से दोपहर तक अचानक कोई पुराना बिल या घरेलू खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, शाम होते-होते भाग्य भाव के चंद्रमा की कृपा से आय के नए अवसर बनेंगे और आर्थिक स्थिति संभल जाएगी. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या उधारी करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज वाणी पर संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है. तीसरे भाव में मंगल-गुरु की युति से छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पर दोपहर तक परिवार के सदस्यों से संवाद करते समय शब्दों का चयन बेहद सोच-समझकर करें. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी का साथ आपको हर तरह के मानसिक दबाव से बचाएगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से शाम का समय बेहद सुखद है; पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का मौका मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. दोस्तों के साथ गपशप में समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. धनिष्ठा नक्षत्र और दोपहर बाद नवम चंद्रमा का सहयोग कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता को प्रखर बनाएगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज दोपहर तक आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकान दे सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करना आपके मन को गहरी शांति देगा.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, हरी मूंग दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हल्का हरा और केसरिया

कर्क राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव की ओर बढ़ रहे आपके राशि स्वामी चंद्रदेव आज कर्क राशि के जातकों को दिन के पहले हिस्से में व्यावसायिक साझेदारी का लाभ देने के बाद दोपहर बाद हर कदम बेहद सावधानी से उठाने का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (सप्तम भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (अष्टम भाव) में प्रवेश करेंगे. उधर, द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके संचित धन को मजबूती देगी, हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी बड़े या जोखिम भरे फैसले को टालना ही बेहतर रहेगा.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

दफ्तर में आज दिन का पहला हिस्सा आपकी कार्यकुशलता और टीम वर्क के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और साझेदारी के कार्यों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाते ही किसी भी नए प्रयोग या विवादित मुद्दे से दूरी बना लें. रिसर्च, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा. व्यापारियों के लिए दोपहर तक ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रहेगी; भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय दोनों ही पक्ष सक्रिय रहेंगे. द्वितीय भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, पर दोपहर बाद अष्टम चंद्रमा के असर से अचानक कोई घरेलू खर्च या पुराना बिल सामने आ सकता है. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज धैर्य और मधुर संवाद से ही आप घर का माहौल खुशनुमा बनाए रख पाएंगे. दूसरे भाव में मंगल-गुरु की युति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बेहद विनम्र रखें. वैवाहिक जीवन में दोपहर तक प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा रहेगा; जीवनसाथी का साथ आपको शाम के समय होने वाले मानसिक दबाव से बचाएगा. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; पार्टनर की भावनाओं और व्यस्तता का सम्मान करें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और गहन शोध से जुड़े युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को दोस्तों के साथ समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने नोट्स दोहराने चाहिए. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के अभ्यास के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज दोपहर के बाद आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकावट दे सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करना आपके मन को गहरी शांति देगा.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, चावल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 4, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

सिंह राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

लग्न भाव में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आज सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का प्रशासनिक तेज, निर्णायक क्षमता और अदम्य आत्मविश्वास भर रही है. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (छठे भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (सप्तम भाव) में गोचर करेंगे. दोपहर तक विरोधियों पर निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद शाम को व्यावसायिक साझेदारी और जनसंपर्क के क्षेत्र में बड़े अवसर प्राप्त होंगे. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और समस्या सुलझाने के कौशल की जमकर तारीफ होगी. दोपहर से पहले तक छठे चंद्रमा के प्रभाव से लंबित कानूनी या प्रशासनिक कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और गुप्त शत्रु शांत रहेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश करते ही साझेदारी के प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी. सरकारी सेवाओं, प्रबंधन, चिकित्सा, ऊर्जा, वकालत और राजनीति से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए शाम का समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

आर्थिक लिहाज से आज का दिन रिकवरी और मुनाफे का संकेत दे रहा है. लग्न भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और दोपहर बाद सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, साथ ही व्यापारिक आय में भी इजाफा होगा. पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर बजट संतुलित बना रहेगा. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. लग्न भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में दोपहर के बाद प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है; शाम के समय पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. धनिष्ठा नक्षत्र और लग्न में मंगल-गुरु की युति सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा और केसरिया

कन्या राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

बुद्धि और रचनात्मकता के कारक पंचम भाव से निकलकर शत्रु व प्रतियोगिता स्थान यानी छठे भाव की ओर बढ़ रहे चंद्रदेव आज कन्या राशि के जातकों को हर चुनौती पर जीत हासिल करने और रुके हुए प्रशासनिक कामों को पूरा करने की अद्भुत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ संयोग रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (पंचम भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (छठे भाव) में गोचर करेंगे. उधर, द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति विदेश से जुड़े कार्यों, शोध और आध्यात्मिक चिंतन में तेजी लाने का संकेत दे रही है. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, सटीक योजना और कार्यकुशलता की हर तरफ सराहना होगी. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके रचनात्मक सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी मिलेगी. दोपहर बाद चंद्रमा के छठे भाव में प्रवेश करते ही कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें नाकाम होंगी और लंबित फाइलों का निपटारा तेजी से होगा. आईटी, डेटा साइंस, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा और विदेशी कंपनियों से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. दोपहर तक पंचम चंद्रमा के सहयोग से पुराने निवेश अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन द्वादश भाव के ग्रहों के चलते पारिवारिक जरूरतों और यात्रा पर कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आएंगे. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या नए निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. दोपहर से पहले संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या व्यवहार से मन को गहरी प्रसन्नता मिलेगी. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. धनिष्ठा नक्षत्र और दोपहर बाद छठे भाव के चंद्रमा का गोचर सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएगा. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वादश भाव में मंगल की स्थिति और शाम के समय छठे चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें तथा संकटमोचन हनुमानाष्टक या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, हरी मूंग दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 9

शुभ रंग: गहरा हरा और केसरिया

तुला राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

सुख-सुविधाओं के चतुर्थ भाव से निकलकर बुद्धि व संतान के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे चंद्रदेव आज तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर के बाद रचनात्मक कार्यों, निर्णय क्षमता और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (चतुर्थ भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (पंचम भाव) में गोचर करेंगे. दूसरी ओर, लाभ स्थान यानी एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आमदनी के नए स्रोत खोलने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में मददगार साबित होगी. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी संतुलित कार्यशैली, व्यवहारिक सोच और सटीक योजना का डंका बजेगा. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से अपने नियमित और लंबित कामों को निपटाने पर फोकस रखें. दोपहर बाद चंद्रमा के पंचम भाव में जाते ही आपके रचनात्मक सुझावों और नई योजनाओं को वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी मिल सकती है. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, मीडिया, शिक्षा, प्रबंधन और जनसंपर्क से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और तरक्की लेकर आ रहा है. एकादश भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और दोपहर बाद पंचम चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफे में इजाफा होगा, साथ ही पुराने निवेश भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. घरेलू जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर आमदनी का प्रवाह संतुलन बनाए रखेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. दोपहर से पहले चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दोपहर के बाद का समय बेहद मधुर है; पंचम चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और दोपहर बाद पंचम भाव के चंद्रमा का गोचर इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, कला और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगा. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए शाम का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज दोपहर तक आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या भागदौड़ के कारण थकावट दे सकता है. शाम होते-होते आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या तली-भुनी चीजों से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: सिल्वर और केसरिया

वृश्चिक राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

पराक्रम भाव से सुख-सुविधाओं के चतुर्थ स्थान की ओर बढ़ रहे चंद्रदेव और कर्म भाव (दशम स्थान) में बन रही राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज वृश्चिक राशि के जातकों के साहस, कार्यक्षमता और पारिवारिक समृद्धि में नई ऊर्जा भरने जा रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और मंगल के ही स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (तृतीय भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (चतुर्थ भाव) में गोचर करेंगे. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने के कौशल की जमकर तारीफ होगी. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक तृतीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव से छोटे भाई-बहनों व सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी. दोपहर बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में प्रवेश करते ही भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. प्रशासनिक सेवाओं, रक्षा, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और तृतीय चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफे में इजाफा होगा, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. शाम के समय घरेलू सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर बजट संतुलित बना रहेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. दोपहर से पहले भाई-बहनों और मित्रों के साथ सुखद संवाद होगा, वहीं दोपहर बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा के आने से अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, दशम भाव में मंगल की स्थिति और शाम को चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में पित्त, कंधों में थकावट या सीने में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

धनु राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल और केतु की युति आज धनु राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, प्रशासनिक सफलता और पराक्रम में वृद्धि का अद्भुत अवसर प्रदान कर रही है. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (द्वितीय भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (तृतीय भाव) में गोचर करेंगे. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और नेतृत्व क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी बातों का वरिष्ठ अधिकारियों पर गहरा असर पड़ेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के तृतीय भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और सक्रियता चरम पर होगी, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलेगी. शिक्षा, बैंकिंग, वकालत, मीडिया, सलाहकार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. नवम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और दोपहर तक द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से संचित धन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. शाम के समय छोटी यात्रा या पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर बजट संतुलित बना रहेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. नवम भाव में गुरु के प्रभाव से पिता और वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वहीं दोपहर बाद तृतीय चंद्रमा के आने से छोटे भाई-बहनों व मित्रों के साथ सुखद संवाद होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. धनिष्ठा नक्षत्र और नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, कानून, बैंकिंग, शोध और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, दोपहर से पहले द्वितीय चंद्रमा के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता या दांतों में झनझनाहट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या मसालेदार चीजों से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और केसरिया

मकर राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

लग्न भाव से निकलकर वाणी व धन के द्वितीय स्थान की ओर बढ़ रहे आपके राशि स्वामी शनि के मित्र चंद्रदेव आज मकर राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण, मानसिक स्पष्टता और संचित धन में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (लग्न भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (द्वितीय भाव) में गोचर करेंगे. उधर, अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बन रही है, जो शोध कार्यों में सफलता तो दिलाएगी लेकिन किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की चेतावनी भी दे रही है. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी बड़े या जोखिम भरे फैसले को सोच-समझकर लें.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी अनुशासित कार्यशैली, गंभीरता और सटीक योजना का डंका बजेगा. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक लग्न भाव के चंद्रमा के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के द्वितीय भाव में जाते ही आपकी संवाद शैली और प्रस्तुति से क्लाइंट्स व सहकर्मी बेहद प्रभावित रहेंगे. इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा, शोध, कानून और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. दोपहर बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा के प्रवेश करते ही नकदी की आवक तेज होगी और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर बजट संतुलित बना रहेगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों या ससुराल पक्ष से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और लग्न से द्वितीय भाव में जा रहे चंद्रमा का गोचर सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगा. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या एसिडिटी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, काले तिल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला और केसरिया

कुंभ राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

व्यय भाव से निकलकर आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश कर रहे चंद्रदेव आज कुंभ राशि के जातकों को दोपहर के बाद मानसिक स्पष्टता, नई ऊर्जा और रुके हुए कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने जा रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (द्वादश भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे. उधर, सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति व्यावसायिक साझेदारी, जनसंपर्क और जीवनसाथी के सहयोग को मजबूत बनाए रखेगी. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण दोपहर तक किसी भी जोखिम भरे फैसले या नए समझौते से दूरी बनाए रखें.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दफ्तर में आज दिन के पहले हिस्से में अपने नियमित और लंबित कामों को निपटाने पर फोकस रखें, क्योंकि द्वादश चंद्रमा के कारण कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा के लग्न भाव में प्रवेश करते ही आपका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता चरम पर होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे. आयात-निर्यात, विदेशी कंपनियों, आईटी, साझेदारी के व्यवसाय और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए शाम का समय मुनाफे वाला रहेगा; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज दिन का उत्तरार्ध बड़ी राहत और मजबूती लेकर आ रहा है. दोपहर से पहले यात्रा या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है, पर सप्तम भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और शाम को लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से साझेदारी के कामों में अच्छा मुनाफा होगा. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. आपसी सहयोग से आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से शाम का समय बेहद मधुर है; लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और दोपहर बाद लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर विदेश में पढ़ाई, डेटा साइंस, कानून और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगा. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए शाम का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज दोपहर तक द्वादश चंद्रमा के कारण आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. शाम होते-होते लग्न भाव में चंद्रमा के आने से आप खुद को काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, काले तिल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी और केसरिया

मीन राशि: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) - आज का राशिफल

लाभ स्थान से निकलकर व्यय भाव यानी द्वादश स्थान की ओर बढ़ रहे चंद्रदेव आज मीन राशि के जातकों को दिन के पहले हिस्से में आमदनी और सामाजिक संपर्क का लाभ देने के बाद दोपहर बाद बजट व विश्राम पर ध्यान देने का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 07:53 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रदेव दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (एकादश भाव) में रहकर इसके बाद कुंभ राशि (द्वादश भाव) में गोचर करेंगे. उधर, छठे भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल और केतु की युति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी और विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी. सुबह 06:07 बजे से शाम 05:18 बजे तक विष्टि करण (भद्रा) का साया रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे काम की शुरुआत सोच-समझकर करें.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

दफ्तर में आज दिन का पहला हिस्सा आपकी कार्यकुशलता, दूरदर्शी सोच और टीम वर्क के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा. दोपहर 03:30 बजे से पहले तक एकादश चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के द्वादश भाव में प्रवेश करते ही विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात, रिसर्च और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े पेशेवरों को नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए दोपहर तक ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रहेगी; हालांकि भद्रा काल (शाम 05:18 बजे तक) के दौरान किसी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय दोनों ही पक्ष सक्रिय रहेंगे. दोपहर तक एकादश चंद्रमा और छठे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि, शाम के समय द्वादश चंद्रमा के असर से यात्रा या घरेलू जरूरतों पर अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो, तो सुबह 11:12 से दोपहर 11:55 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, दोपहर 02:16 से शाम 03:38 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. दोपहर से पहले बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ सुखद संवाद होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; शाम के समय पार्टनर की भावनाओं और व्यस्तता का सम्मान करें.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. धनिष्ठा नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर से पहले का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज दोपहर के बाद आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द दे सकता है. साथ ही छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत भी उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और केसरिया

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.