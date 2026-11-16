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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKirtimukh: घर के बाहर लगा यह भयानक चेहरा राक्षस नहीं रक्षक है, जानें इसकी अनसुनी कथा

Kirtimukh: घर के बाहर लगा यह भयानक चेहरा राक्षस नहीं रक्षक है, जानें इसकी अनसुनी कथा

Kirtimukh: घर और शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर लगा डरावना चेहरा राक्षस नहीं बल्कि रक्षक 'कीर्तिमुख' है. जानिए शिव पुराण से जुड़ी इसकी अनसुनी कथा और बुरी नज़र से बचाने की मान्यता.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 16 Nov 2026 03:54 PM (IST)
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Kirtimukh: अक्सर आपने पुराने घरों के मुख्य दरवाजे के ऊपर या किसी शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बेहद डरावनी, बड़ी-बड़ी आँखों और नुकीले दाँतों वाली आकृति बनी देखी होगी. पहली नज़र में यह चेहरा किसी राक्षस जैसा लगता है, लेकिन असल में यह कोई डराने वाली चीज़ नहीं, बल्कि 'कीर्तिमुख' है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है "महिमा का मुख" या "शानदार चेहरा".

हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों के गर्भगृह की चौखट से लेकर आम घरों के मुख्य द्वार तक लगाए जाने वाले इस रहस्यमयी चेहरे के पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा और गहरी मान्यताएं छिपी हैं.

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शिव पुराण प्रसंग: कैसे बना कीर्तिमुख द्वारपाल

शिव पुराण के अनुसार, एक बार राक्षसराज जलंधर के सेनापति राहु ने अहंकार में आकर भगवान शिव के सामने देवी पार्वती को पाने की इच्छा रख दी. यह सुनकर महादेव को भयंकर क्रोध आया और उनकी तीसरी आँख से सिंह जैसे मुख वाला एक अति-विकराल और भूखा जीव प्रकट हुआ.

उस भयानक जीव को देखते ही राहु डर से कांप उठा और शिव जी से प्राणों की भीख मांगने लगा. दयालु महादेव ने राहु को तो माफ कर दिया, लेकिन अब उस भूखे जीव के सामने संकट खड़ा हो गया कि वह अपनी तीव्र भूख कैसे शांत करे. जब उसने शिव जी से भोजन मांगा, तो महादेव ने उसे अपनी ही भूख मिटाने के लिए खुद को खाने का आदेश दिया. 

उस आज्ञाकारी जीव ने अपने पैरों से खुद को खाना शुरू किया और पूरा शरीर खाते-खाते अंत में केवल उसका चेहरा ही बाकी बचा. उसके इस समर्पण और आत्म-नियंत्रण से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे 'कीर्तिमुख' नाम दिया और वरदान दिया कि वह हमेशा मंदिरों के द्वार पर विराजमान रहेगा.

घर के बाहर और मंदिरों के गेट पर इसे लगाने की क्या मान्यताएं हैं?

बुरी नज़र और नेगेटिव शक्तियों से रक्षा: घर के मुख्य द्वार पर कीर्तिमुख लगाने के पीछे सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह एक पहरेदार की तरह काम करता है. यह बाहर से आने वाली बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी और अशुभ शक्तियों को घर या मंदिर के भीतर प्रवेश करने से रोकता है.

अहंकार और बुराइयों को निगलने वाला: मंदिर के दरवाजे पर इसे लगाने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है. माना जाता है कि जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, तो कीर्तिमुख उसके भीतर छिपे अहंकार, लालच और बुरी भावनाओं को निगल लेता है, ताकि व्यक्ति शुद्ध मन और विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने जा सके.

समर्पण और अनुशासन का प्रतीक: क्योंकि कीर्तिमुख ने भगवान शिव की एक आज्ञा पर स्वयं को ही खा लिया था, इसलिए यह चेहरा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की शरण में जाने से पहले अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना सबसे ज़रूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 16 Nov 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Shiva Purana Kirtimukh
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