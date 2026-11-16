Kirtimukh: घर के बाहर लगा यह भयानक चेहरा राक्षस नहीं रक्षक है, जानें इसकी अनसुनी कथा

Kirtimukh: अक्सर आपने पुराने घरों के मुख्य दरवाजे के ऊपर या किसी शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बेहद डरावनी, बड़ी-बड़ी आँखों और नुकीले दाँतों वाली आकृति बनी देखी होगी. पहली नज़र में यह चेहरा किसी राक्षस जैसा लगता है, लेकिन असल में यह कोई डराने वाली चीज़ नहीं, बल्कि 'कीर्तिमुख' है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है "महिमा का मुख" या "शानदार चेहरा".

हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों के गर्भगृह की चौखट से लेकर आम घरों के मुख्य द्वार तक लगाए जाने वाले इस रहस्यमयी चेहरे के पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा और गहरी मान्यताएं छिपी हैं.

शिव पुराण प्रसंग: कैसे बना कीर्तिमुख द्वारपाल

शिव पुराण के अनुसार, एक बार राक्षसराज जलंधर के सेनापति राहु ने अहंकार में आकर भगवान शिव के सामने देवी पार्वती को पाने की इच्छा रख दी. यह सुनकर महादेव को भयंकर क्रोध आया और उनकी तीसरी आँख से सिंह जैसे मुख वाला एक अति-विकराल और भूखा जीव प्रकट हुआ.

उस भयानक जीव को देखते ही राहु डर से कांप उठा और शिव जी से प्राणों की भीख मांगने लगा. दयालु महादेव ने राहु को तो माफ कर दिया, लेकिन अब उस भूखे जीव के सामने संकट खड़ा हो गया कि वह अपनी तीव्र भूख कैसे शांत करे. जब उसने शिव जी से भोजन मांगा, तो महादेव ने उसे अपनी ही भूख मिटाने के लिए खुद को खाने का आदेश दिया.

उस आज्ञाकारी जीव ने अपने पैरों से खुद को खाना शुरू किया और पूरा शरीर खाते-खाते अंत में केवल उसका चेहरा ही बाकी बचा. उसके इस समर्पण और आत्म-नियंत्रण से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे 'कीर्तिमुख' नाम दिया और वरदान दिया कि वह हमेशा मंदिरों के द्वार पर विराजमान रहेगा.

घर के बाहर और मंदिरों के गेट पर इसे लगाने की क्या मान्यताएं हैं?

बुरी नज़र और नेगेटिव शक्तियों से रक्षा: घर के मुख्य द्वार पर कीर्तिमुख लगाने के पीछे सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह एक पहरेदार की तरह काम करता है. यह बाहर से आने वाली बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी और अशुभ शक्तियों को घर या मंदिर के भीतर प्रवेश करने से रोकता है.

अहंकार और बुराइयों को निगलने वाला: मंदिर के दरवाजे पर इसे लगाने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है. माना जाता है कि जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, तो कीर्तिमुख उसके भीतर छिपे अहंकार, लालच और बुरी भावनाओं को निगल लेता है, ताकि व्यक्ति शुद्ध मन और विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने जा सके.

समर्पण और अनुशासन का प्रतीक: क्योंकि कीर्तिमुख ने भगवान शिव की एक आज्ञा पर स्वयं को ही खा लिया था, इसलिए यह चेहरा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की शरण में जाने से पहले अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना सबसे ज़रूरी है.

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