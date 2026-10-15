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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मओडिशा का अनोखा देवी मंदिर: साल में केवल 11 दिन खुलते हैं कपाट, बाकी दिनों में दरवाजे बंद रहने की वजह जान रह जाएंगे हैरान!

ओडिशा का अनोखा देवी मंदिर: साल में केवल 11 दिन खुलते हैं कपाट, बाकी दिनों में दरवाजे बंद रहने की वजह जान रह जाएंगे हैरान!

Odisha Temples: ओडिशा के परलाखेमुंडी में स्थित मां दंडमारम्मा (दंडू मां) मंदिर साल में केवल 11 दिन खुलता है. जानिए बाकी 354 दिन कपाट बंद रहने और चमत्कारी नारियल का रहस्य.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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Odisha Temples: भारत में आस्था और चमत्कारों से जुड़े अनगिनत प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन ओडिशा के गजपति जिले में एक ऐसा अनूठा देवी धाम है जिसके द्वार साल में केवल 11 दिनों के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं.

बाकी के पूरे 354 दिन इस मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं. यह पावन स्थल गजपति जिले के ऐतिहासिक शहर परलाखेमुंडी में स्थित है, जिसे स्थानीय तेलुगु भाषी श्रद्धालु मां दंडमारम्मा और ओडिया भाषी भक्त दंडू मां के नाम से पूजते हैं.

कैसे बनता है साल में 11 दिन खुलने का यह दुर्लभ संयोग?

मंदिर के कपाट खुलने का नियम बहुत ही सख्त और प्राचीन परंपरा पर आधारित है:

नवरात्रि से विजयादशमी तक (10 दिन): हर साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन (प्रतिपदा) विशेष वैदिक अनुष्ठान और महायज्ञ के साथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं. यह पट विजयादशमी (दशहरा) की मध्यरात्रि तक लगातार 10 दिनों के लिए खुले रहते हैं.

दशहरे के बाद 'दूसरा मंगलवार' (1 दिन): दशहरे की मध्यरात्रि को कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद विजयादशमी बीतने पर जो दूसरा मंगलवार आता है, उस दिन एक बार फिर मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं.

इस तरह 10 दिन नवरात्रि के और 1 दिन दशहरे के बाद के दूसरे मंगलवार का, कुल मिलाकर साल में केवल 11 दिन ही भक्तों को मां के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिलता है. इसके बाद कपाट अगले एक साल के लिए फिर से बंद कर दिए जाते हैं.

बाकी दिनों में क्यों बंद रहते हैं मंदिर के दरवाजे?

मान्यताओं के अनुसार मां दंडमारम्मा एक अत्यंत जागृत और उग्र स्वरूप वाली शक्तिपीठ हैं. इन 11 दिनों के दौरान मां प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने और उनकी पीड़ा हरने के लिए दरबार लगाती हैं.

इसके बाद, देवी अंतर्मुखी ध्यान और घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं. धार्मिक आस्था है कि देवी के एकांत और साधना काल में किसी भी बाहरी मानवीय हलचल का प्रवेश वर्जित होना चाहिए.

स्थानीय लोगों का यह भी दृढ़ विश्वास है कि जब मंदिर के कपाट इंसानों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब अदृश्य दैवीय शक्तियां और गंधर्व स्वयं गर्भगृह में आकर मां की नित्य आराधना करते हैं. इसी मर्यादा और पावनता को बनाए रखने के लिए बाकी पूरे साल मंदिर के द्वार सील रहते हैं.

1 साल तक मिट्टी के बर्तन में ताजा रहता है नारियल

इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को हैरत में डाल देता है. 11वें दिन जब मंदिर के पट अंतिम रूप से बंद किए जा रहे होते हैं, तब मुख्य पुजारी गर्भगृह में एक मिट्टी के घट (बर्तन) में देवी को अर्पित कर एक श्रीफल (नारियल) रखते हैं.

पूरे 354 दिन बाद जब अगले साल नवरात्रि में कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो वह नारियल पूरी तरह सुरक्षित और ताजा निकलता है. उसमें न कोई सड़ांध होती है और न ही वह खराब होता है. कपाट खुलने के बाद इस दिव्य नारियल को महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है, जिसे पाने के लिए ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी भारी संख्या में भक्त परलाखेमुंडी पहुंचते हैं.

कैसे पहुंचें मां दंडमारम्मा के दर्शन करने?

रेल मार्ग: परलाखेमुंडी का अपना रेलवे स्टेशन है. इसके अलावा नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पलासा (Palasa - लगभग 40 किमी) है, जो हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.
सड़क मार्ग: परलाखेमुंडी ओडिशा के बेरहामपुर और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम दोनों से सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है.
हवाई मार्ग: नजदीकी हवाई अड्डा विशाखापट्टनम (लगभग 180 किमी) और भुवनेश्वर (लगभग 270 किमी) है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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