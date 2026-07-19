Lord Kartikeya: भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को सनातन धर्म में वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल का देवता माना जाता है. दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन, सुब्रह्मण्य और स्कंद के नाम से भी पूजा जाता है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान कार्तिकेय को ही देवताओं का सेनापति क्यों बनाया गया? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा और गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है.

कौन थे तारकासुर?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा. उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था. इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया. देवता बार-बार पराजित होने लगे और स्वर्गलोक पर संकट गहरा गया.

भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य तेज से भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ. उनका पालन-पोषण छह कृतिका माताओं ने किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा. छह माताओं के स्नेह के कारण उन्हें षण्मुख (छह मुख वाले) स्वरूप से भी जोड़ा जाता है.

देवताओं का सेनापति कैसे बने?

जब भगवान कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, साहस और युद्ध कौशल को देखकर उन्हें अपनी सेना का नेतृत्व सौंप दिया. उन्होंने देवसेना का नेतृत्व करते हुए तारकासुर के विरुद्ध युद्ध किया और उसका वध कर देवताओं को भय से मुक्त कराया.

इसी विजय के बाद भगवान कार्तिकेय को 'देवसेनापति' अर्थात देवताओं की सेना का सर्वोच्च सेनापति कहा जाने लगा.

धार्मिक दृष्टि से क्या है इसका महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, बल्कि अनुशासन, साहस, नेतृत्व और धर्म की रक्षा के प्रतीक भी हैं. उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए.

मोर की सवारी और भाला क्यों है खास?

भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है, जो अहंकार पर विजय और सौंदर्य का प्रतीक है. वहीं उनके हाथ में धारण किया गया भाला (शक्ति या वेल) अज्ञान और अधर्म का नाश करने का प्रतीक माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, भगवान कार्तिकेय का देवसेनापति स्वरूप व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हों, वे श्रद्धापूर्वक भगवान कार्तिकेय की आराधना करें तो उन्हें मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने का भाव माना जाता है.

भगवान कार्तिकेय की पूजा से जुड़ी मान्यताएं

साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि की कामना की जाती है.

प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर में सफलता के लिए श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है.

शत्रु बाधाओं से रक्षा की प्रार्थना की जाती है.

परिवार में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की जाती है.

दक्षिण भारत में स्कंद षष्ठी के अवसर पर विशेष पूजा का महत्व माना जाता है.

भगवान कार्तिकेय की कथा हमें सिखाती है कि उम्र नहीं, बल्कि योग्यता, साहस और कर्तव्यनिष्ठा व्यक्ति को महान बनाती है. उन्होंने कम आयु में ही देवताओं की सेना का नेतृत्व कर यह संदेश दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो धर्म और न्याय की रक्षा करे.

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