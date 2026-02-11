हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति पर ये 5 काम भूलकर भी न करें! जानें अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय?

Kumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति पर ये 5 काम भूलकर भी न करें! जानें अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय?

Kumbh Sankranti 2026: जब सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो, उस दिन को कुंंभ संक्रांति के नाम से जाना जाता है. जानिए इस दिन क्या करना अशुभ होता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Feb 2026 03:16 PM (IST)
Kumbh Sankranti 2026: इस साल कुंभ संक्रांति का पर्व 13 फरवरी, 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन जब सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. हिंदू धर्म में कुंभ संक्रांति का विशेष महत्व होता है.

इस दिन कुछ खास गतिविधियां अत्यंत शुभ मानी जाती है, वहीं कुछ प्रथाएं धार्मिक नजरिए से नकारात्मक प्रभाव डालती है. 

महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में उमड़ेगी भक्तों की भीड़! दर्शन के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी?

कुंभ राशि पर क्या अशुभ माना जाता है?

तामसिक भोजन को ग्रहण करना- कुंभ संक्रांति के दिन मांस, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन करना निषेध माना जाता है. इनका सेवन करने से दिन भर के पुण्य कर्म नष्ट होते हैं. 

नया काम या निवेश शुरू करना- संक्रांति का समय बदलाव का वक्त होता है, इस दौरान नया व्यवसाय या कोई बड़ी परियोजना को शुरू करने से बचना चाहिए. 

अपशब्दों के इस्तेमाल का प्रयोग- कुंभ संक्रांति के दिन घर में किसी का अपमान या झगड़ा करने से बचना चाहिए. 

देर से सोना- कुंभ संक्रांति के दिन देर तक सोना या रात तक जागना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है. 

स्नान से पहले भोजन करना- इस दिन स्नान करने के बाद ही जलपान ग्रहण करना चाहिए. किसी पवित्र नदी में इस दिन नहाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. 

उपेक्षा करना- इस दिन भिखारियों या जरूरतमंदों को भोजन या सहायता देने से मना करने पर पितृ दोष हो सकता है. 

कुंभ संक्रांति के दिन गुड़, तिल, अनाज और कपड़े का दान करना चाहिए. माना जाता है कि, इस दिन दान करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. 

सूर्य देव की पूजा करने के लिए तांबे के पात्र में जल अर्पित करते हुए 'ओम सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए. 

गायों को हरा चारा या गुड़ खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. 

खुद को शुद्ध करने के लिए सुबह-सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 11 Feb 2026 03:16 PM (IST)
Hinduism Kumbh Sankranti Kumbh Sankranti 2026
