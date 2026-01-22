झारखंडी बाबा कौन हैं? क्यों हो रहे इतना Viral, ये video देख हंसी भी आएगी और सोच में पड़ जाएंगे

Jharkhandi Baba Maulana Siddiqui Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर झारखंडी बाबा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. दरअसल ये झारखंडी बाबा एक मौलाना है, जिनका नाम मौलाना हसन सिद्दीक है, जो मजाकिया अंदाज में भाषण देते हैं. इनका एक वीडिया काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे शादी में बजने वाले डीजे और पटाखे न फोड़ने को लेकर लोगों को राय दे रहे हैं.

झारखंडी बाबा ने इस सवाल का जवाब बेहद ही मजाकिया अंदाज में दिया, जो आपको हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा.

डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर दिया गजब का ज्ञान

उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'तुम बेटे बाप से पैसा ले लेकर पटाखा फोड़ते हो. अफसोस लगता है, अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते. शादी के दिन हम लोग खुद पटाखा का झोला लेकर गाड़ी में बैठते. आप लोग पब्लिक हैं, दस टक्वा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग बम फोड़ देते. आपके पटाखा में दस नेकी, मेरे बम में सौ नेकी. आप यहां वहां फोड़ते हैं, हम सीधे समधी घर में फेंक देते हैं. यहां तक की डायनामाइट ले जाते, जब सवाब है फोड़ने में तो एकदम चारों कोना हम डायनामाइट समधी का घ उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस जाते. अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समधी के पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता. समधी धीरे धीरे चलो ढीस ढास डूस, पूरा कुटुंब खुश. चलो जन्नत घुस, ए तौबा तौबा!'

कौन हैं झारखंडी बाबा?

मौलाना सिद्दीक हसन जो सोशल मीडिया पर झारखंडी बाबा के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं. एक चर्चित इस्लामी वक्ता और धार्मिक नेता, जो अपने जोशीले तकरीरों (भाषणों) और 'अहल-ए हदीस' विचारधारा के लिए जाने जाते हैं. अपने मजाकिए अंदाज में वे शादी-विवाह जैसे आयोजनों में डीजे और संगीत के खिलाफ अपनी राय देने के साथ इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार भारत वर्ष में करते हैं.

