हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचारधाम यात्रा 2026: पंजीकरण से लेकर यात्रा तक, हर जानकारी! अभी जानें, कहीं चूक न जाएं!

चारधाम यात्रा 2026: पंजीकरण से लेकर यात्रा तक, हर जानकारी! अभी जानें, कहीं चूक न जाएं!

Char Dham Yatra 2026: इस साल चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है. ऐसे में यात्रा पर जाने से पहले जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराने का तरीका और जरूरी दिशा निर्देश?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Jan 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

Char Dham Yatra 2026: इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है. यह पवित्र तीर्थ यात्रा अक्षय तृतीय के शुभ अवसर के साथ हो रही है. जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें बता दें, कि चारधाम की तीर्थ यात्रा हिंदुओं के लिए काफी महत्व रखती है.

लाखों भक्त हर साल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से यह यात्रा करते हैं. यह यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा है. 

यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी

चारधाम यात्रा पर जाने वाले से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है. ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार पंजीकृत तीर्थयात्रियों की निगरानी के लिए जीपीएस आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करती है. ऐसा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है और प्रत्येक तीर्थस्थल पर आने वाले आंगतुकों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है. 

इसके अलावा चार धाम पंजीकरण कार्ड सरकार की ओर से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं में भोजन और आवास, तक पहुंच प्रदान करता है.  मूल रूप से यह पंजीकरण एक यात्रा ई-पास कार्ड के रूप में काम करती है. 

चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण का तरीका

  • चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद व्यक्तिगत और यात्रा से जुड़ी जानकारी भरें.
  • वैध पहचान पत्र अपलोड करें. 
  • ओटीपी सत्यापन पूरा करें. 
  • क्यूआर कोड समेत अपना चारधाम यात्रा पंजीकरण पत्र डाउनलोड करें.

Whastsapp से पंजीकरण करने का तरीका

अब आप तीर्थयात्री व्हाट्सएप के माध्यम से भी चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. 

आपको बस यात्रा लिखकर Whastsapp पर 8394833833 पर भेजना है. इसके बाद आपसे कुछ सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और ऐप के माध्यम से ही चार धामों के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी. 

टोल-फ्री नंबर से पंजीकरण करने का तरीका?

आप चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए टोल-फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको टोल-फ्री नंबर 01351364 कॉल करना होगा. एक प्रतिनिधि कॉल के माध्यम से ही यात्रा से जुड़ी मार्गदर्शन करेगा और पंजीकरण पूरा कराने में मदद सहायता करेगा. 

काउंटरों और ऑफलाइन पंजीकरण

जो लोग ऑनलाइन या टोल फ्री माध्यम से पंजीकरण नहीं करा सकते, उनके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, हीना, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर के मार्ग पर ऑफलाइन काउंटर उपलब्ध हैं. नीचें इनसे जुड़ी जानकारी दी गई है. 

चारधाम पंजीकरण काउंटर

  • हरिद्वार में राही होटल में
  • आईसबीटी में ऋषिकेश 
  • ऋषिकेश में आरटीओ
  • ऋषिकेश में गुरुद्वारा

अन्य काउंटर

  • बरकोट (यमुनोत्री)
  • हीना (गंगोत्री)
  • सोनप्रयाग (केदारनाथ)
  • पाडुंकेश्वर (बद्रीनाथ)
  • गोविंद घाट (हेमकुंट साहिब)

अगर आप ऑफलाइन माध्यम से चारधाम यात्रा का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको इन पंजीकरण काउंटर पर जाना है.

चारधाम यात्रा के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

निजी या व्यावसायिक वाहनों को उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी ग्रीन और ट्रिप कार्ड प्राप्त करना जरूरी है. यह कार्ड आपको greencard.uk.gov.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा. 

उच्च ऊंचाई वाली जगहों पर चिकित्सा परीक्षण के लिए चारधाम यात्रा में भाग लेने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी करना जरूरी है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Kedarnath Badrinath Chardham Yatra Uttarakhand Char Dham Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
हेल्थ
Jackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget