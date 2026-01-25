चारधाम यात्रा 2026: पंजीकरण से लेकर यात्रा तक, हर जानकारी! अभी जानें, कहीं चूक न जाएं!

Char Dham Yatra 2026: इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है. यह पवित्र तीर्थ यात्रा अक्षय तृतीय के शुभ अवसर के साथ हो रही है. जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें बता दें, कि चारधाम की तीर्थ यात्रा हिंदुओं के लिए काफी महत्व रखती है.

लाखों भक्त हर साल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से यह यात्रा करते हैं. यह यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा है.

यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी

चारधाम यात्रा पर जाने वाले से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है. ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार पंजीकृत तीर्थयात्रियों की निगरानी के लिए जीपीएस आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करती है. ऐसा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है और प्रत्येक तीर्थस्थल पर आने वाले आंगतुकों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है.

इसके अलावा चार धाम पंजीकरण कार्ड सरकार की ओर से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं में भोजन और आवास, तक पहुंच प्रदान करता है. मूल रूप से यह पंजीकरण एक यात्रा ई-पास कार्ड के रूप में काम करती है.

चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण का तरीका

चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं.

पर जाएं. इसके बाद व्यक्तिगत और यात्रा से जुड़ी जानकारी भरें.

वैध पहचान पत्र अपलोड करें.

ओटीपी सत्यापन पूरा करें.

क्यूआर कोड समेत अपना चारधाम यात्रा पंजीकरण पत्र डाउनलोड करें.

Whastsapp से पंजीकरण करने का तरीका

अब आप तीर्थयात्री व्हाट्सएप के माध्यम से भी चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

आपको बस यात्रा लिखकर Whastsapp पर 8394833833 पर भेजना है. इसके बाद आपसे कुछ सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और ऐप के माध्यम से ही चार धामों के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.

टोल-फ्री नंबर से पंजीकरण करने का तरीका?

आप चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए टोल-फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको टोल-फ्री नंबर 01351364 कॉल करना होगा. एक प्रतिनिधि कॉल के माध्यम से ही यात्रा से जुड़ी मार्गदर्शन करेगा और पंजीकरण पूरा कराने में मदद सहायता करेगा.

काउंटरों और ऑफलाइन पंजीकरण

जो लोग ऑनलाइन या टोल फ्री माध्यम से पंजीकरण नहीं करा सकते, उनके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, हीना, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर के मार्ग पर ऑफलाइन काउंटर उपलब्ध हैं. नीचें इनसे जुड़ी जानकारी दी गई है.

चारधाम पंजीकरण काउंटर

हरिद्वार में राही होटल में

आईसबीटी में ऋषिकेश

ऋषिकेश में आरटीओ

ऋषिकेश में गुरुद्वारा

अन्य काउंटर

बरकोट (यमुनोत्री)

हीना (गंगोत्री)

सोनप्रयाग (केदारनाथ)

पाडुंकेश्वर (बद्रीनाथ)

गोविंद घाट (हेमकुंट साहिब)

अगर आप ऑफलाइन माध्यम से चारधाम यात्रा का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको इन पंजीकरण काउंटर पर जाना है.

चारधाम यात्रा के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

निजी या व्यावसायिक वाहनों को उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी ग्रीन और ट्रिप कार्ड प्राप्त करना जरूरी है. यह कार्ड आपको greencard.uk.gov.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा.

उच्च ऊंचाई वाली जगहों पर चिकित्सा परीक्षण के लिए चारधाम यात्रा में भाग लेने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी करना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.