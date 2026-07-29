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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: 'छड़ी मुबारक' श्रीनगर से रवाना, जानिए भूमि-पूजन से पवित्र गुफा तक के मुख्य अनुष्ठान

Amarnath Yatra 2026: 'छड़ी मुबारक' श्रीनगर से रवाना, जानिए भूमि-पूजन से पवित्र गुफा तक के मुख्य अनुष्ठान

Amarnath Yatra 2026: पहलगाम में भूमि व नवग्रह पूजन, मट्टन में पवित्र स्नान, शंकराचार्य मंदिर दर्शन, दशनामी अखाड़े में छड़ी-स्थापना व नाग-पंचमी पूजन के बाद श्रावण पूर्णिमा को गुफा में अंतिम पूजा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थयात्रा के समापन चरण की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र केसरिया गदा 'छड़ी मुबारक' बुधवार को श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित अपने स्थायी स्थान से रवाना हुआ.

वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच, महंत दीपेंद्र गिरी और साधुओं के दल की अगुवाई में यह पवित्र गदा अपने धार्मिक पड़ावों की ओर आगे बढ़ा.

पहलगाम में 'भूमि-पूजन' और 'ध्वजारोहण'

आषाढ़-पूर्णिमा (व्यास-पूर्णिमा) के शुभ अवसर पर शास्त्रों के अनुसार पारंपरिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं. श्रीनगर से रवाना होकर छड़ी मुबारक अनंतनाग ज़िले के पहलगाम स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुँचेगी, जहाँ भूमि-पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्में निभाई जाएँगी.

श्रीनगर वापसी के दौरान पवित्र गदा ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर (मट्टन) में रुकेगी, जहाँ पवित्र स्नान का अनुष्ठान संपन्न होगा.

प्रमुख तिथियां और धार्मिक पड़ाव

प्रारंभिक अनुष्ठानों के बाद, छड़ी मुबारक को श्रीनगर के कई प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन एवं पूजन के लिए ले जाया जाएगा:

  • 12 अगस्त: ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में दर्शन.
  • 13 अगस्त: शारिका भवानी मंदिर में विशेष पूजा.
  • 15 अगस्त (शनिवार): दशनामी अखाड़ा (श्रीनगर) के श्री अमरेश्वर मंदिर में 'छड़ी-स्थापना'.
  • 17 अगस्त (नाग-पंचमी): पारंपरिक एवं भव्य 'छड़ी-पूजन' का आयोजन, जिसके बाद गदा श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी जाएगी.

22 अगस्त से शुरू होगी मुख्य पैदल यात्रा

वार्षिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण 22 अगस्त 2026 से शुरू होगा. यह पैदल यात्रा अमरनाथ गुफा तक विभिन्न पारंपरिक पड़ावों से होकर गुज़रेगी:

  • 22-23 अगस्त: पहलगाम (रात्रि विश्राम)
  • 24 अगस्त: चंदनवाड़ी (रात्रि विश्राम)
  • 25 अगस्त: शेषनाग (रात्रि विश्राम)
  • 26-27 अगस्त: पंचतरणी (रात्रि विश्राम)

श्रावण पूर्णिमा पर अमरनाथ गुफा में समापन

28 अगस्त को 'श्रावण-पूर्णिमा' (रक्षा बंधन) के पावन अवसर पर महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुँचेगी. वहाँ तड़के अंतिम पूजा-अर्चना और विशेष दर्शन के साथ ही वर्ष 2026 की पवित्र अमरनाथ यात्रा का आधिकारिक समापन हो जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 29 Jul 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra 2026 Chhari Mubarak Dashnami Akhara Shravan Purnima 2026
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