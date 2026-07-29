Rashifal 30 July 2026: आज 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि रात्रि 08 बजकर 33 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वितीय तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.



पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशनुमा रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा. आपके परिवार के किसी प्रियजन की बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जिससे पूरे परिवार को गर्व का अनुभव होगा. सभी सदस्य आपसी सद्भाव और प्रेम से रहेंगे.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता चरम पर रहेगी. आपके द्वारा समय पर लिए गए सही और सटीक निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन बेहतरीन है, क्योंकि किसी नए ग्राहक से संपर्क या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है.

करियर और शिक्षा

करियर के संदर्भ में यदि पदोन्नति, मनचाहे स्थानांतरण या नई जिम्मेदारी से जुड़ी कोई चर्चा चल रही थी, तो आज उसमें सकारात्मक संकेत मिलेंगे. छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी और जटिल विषयों को समझना आसान हो जाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा. आपकी ऊर्जा और उत्साह का स्तर उच्च बना रहेगा. बस ध्यान रखें कि काम के चक्कर में अपनी दिनचर्या और भोजन का ध्यान न रह जाए. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्की एक्सरसाइज आपको सक्रिय बनाए रखेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. धन लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं. यदि आप किसी नई योजना में सोच-समझकर निवेश करते हैं, तो वह भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपका आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार लाएगा, जिससे आपका पार्टनर आपकी ओर और अधिक आकर्षित होगा. विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पर्पल

उपाय - सुबह उठने के बाद स्नान कर घर के मंदिर में एक दीपक और धूपबत्ती जलाएं. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का संकल्प लें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के लिए बेहद शुभ और सुखद रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, तो उन्हें सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा. परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों, पूजा-पाठ या किसी मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. आपके काम की सराहना होने के साथ भविष्य में पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे कारोबार में सकारात्मक बदलाव आएगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. साथ ही, नई तकनीक या कौशल सीखने की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. विशेष रूप से मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से बचें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. हालांकि, संपत्ति या वाहन खरीदने जैसे बड़े फैसले सोच-समझकर लें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संवाद बेहतर होगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. धैर्य और समझदारी आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: गुलाबी

उपाय - सुबह किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा खिलाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होने में सहायता मिलेगी.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर भाई-बहनों के सहयोग से बेहद अनुकूल रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे. घर का माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण बना रहेगा. आपकी वाणी और तार्किक सोच से परिवार के किसी पुराने विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है.

व्यापार और नौकरी

कर्मक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता चमकेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति, बैठक या साक्षात्कार में आपकी तैयारी आपको अचूक सफलता दिलाएगी. लेखन, मीडिया, संचार और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई उपलब्धि और ऊपरी अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको अनुकूल समय मिलेगा. कठिन विषय भी आपकी तार्किक सोच के कारण आसानी से समझ आएंगे.

स्वास्थ्य

दिनभर बना रहने वाला उत्साह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालेगा. मानसिक तनाव और चिंता दूर रहेगी. हालांकि, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करने से आंखों में थकान हो सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़ी किसी डील पर सहमति बनने से धन लाभ के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को बोनस या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है. बस भावनाओं में बहकर अनावश्यक खर्चों से बचें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्रभावशाली रहेगा. आपकी शानदार वाणी और बातचीत का अद्भुत तरीका आपके पार्टनर को गहराई से प्रभावित करेगा. यदि पिछले कुछ समय से कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आज आपकी समझदारी से उसका सुलह हो जाएगा.

लकी अंक: 8

लकी रंग: लाल

उपाय - सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और बुद्धि व वाणी की देवी मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें. घर से निकलते समय एक तुलसी का पत्ता खाएं. इस उपाय से आपके भीतरी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपकी बातचीत में और अधिक जादू आएगा.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार और निजी जीवन की गतिविधियों पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे. घर पर लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम, जैसे साफ-सफाई या अन्य व्यवस्था, आज पूरा करने का अवसर मिलेगा. माता-पिता के साथ वार्तालाप और गुजारा हुआ समय आपको गहरा मानसिक संतोष और आंतरिक शांति प्रदान करेगा. घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा.

व्यापार और नौकरी

नौकरी के क्षेत्र में आज आपकी विश्वसनीयता और कार्यक्षमता की सराहना की जाएगी. आपके अधिकारी और सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे. व्यापार में आज आपको नियमित और पुराने ग्राहकों से अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

करियर और शिक्षा

जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें आज अपने लक्ष्य से भटकने से बचना चाहिए. करियर में कोई तेज बदलाव नहीं है, लेकिन आपकी निरंतर मेहनत और ईमानदारी भविष्य के लिए मजबूत नींव रखेगी.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य रहेगा. कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. परिवार के साथ बिताया गया खुशनुमा समय तनाव को दूर करेगा और पूरा दिन शांतिपूर्ण बीतेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी तरह की जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय निर्णय लेने या निवेश करने से बचें. किसी को उधार देने या जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से परहेज करें.

प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन में परिवार के प्रति आपके समर्पण को देखकर आपके पार्टनर को आप पर और गर्व महसूस होगा. प्रेमी जोड़ों के लिए घर पर ही सुकून भरा वातावरण रहेगा और आपसी समझ और गहरी होगी.

लकी अंक: 6

लकी रंग: लेमन कलर

उपाय- सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इससे दिनभर शुभता बनी रहेगी.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज आपका दिन परिवार के साथ बहुत अच्छा रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति और गहरा आत्मविश्वास प्रदान करेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का असर परिवारजनों पर भी दिखेगा, जिससे आपसी सद्भाव और मजबूत होगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके फैसले लेने की क्षमता से प्रभावित होकर आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है. व्यापार में विस्तार की योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ेंगी.

करियर और शिक्षा

छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उत्पादकता से भरा है. आपका आत्मविश्वास आपके करियर को सही दिशा देगा. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में आपका आकर्षक व्यक्तित्व बोनस का काम करेगा और आपको सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक तौर पर आप बहुत मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक पड़ेगा. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित भोजन लें.

आर्थिक स्थिति

व्यापार और नौकरी में आ रही सफलता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी.

प्रेम जीवन

आज आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को सहज रूप से आकर्षित करेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ेगा. विवाहित जीवन में साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको किसी सम्मानजनक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

लकी अंक: 1

लकी रंग: गुलाबी

उपाय - अपनी सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखें. सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या बुजुर्ग को भोजन कराएं. इससे आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में आज सद्भाव और सौहार्द बना रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आपकी योजनाबद्ध गतिविधियों और सकारात्मक सोच से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपके मनोबल को काफी हद तक बढ़ाएगा. कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है. परिवारजनों के साथ शाम को समय व्यतीत करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यालय में आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है. किसी भी कठिन या लंबित कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सहकर्मी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापारिक गतिविधियों में हिसाब-किताब और दस्तावेज़ों से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन्हें अध्ययन में मनचाही सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर के नए अवसर भी खुलेंगे.

स्वास्थ्य

आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें. अपनी नियमित दिनचर्या को कड़ाई से बनाए रखें. समय पर भोजन करने और पर्याप्त नींद लेने पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम से आपको ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आने वाले लाभ और नौकरी में मिलने वाले बोनस के रूप में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, जोखिम भरे निवेश से बचना ही समझदारी होगी.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने प्रियजन के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. विवाहित जीवन में भी पति-पत्नी के बीच तालमेल बढ़ेगा और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता में निखार आएगा.

लकी अंक: 4

लकी रंग: स्लेटी

उपाय- सुबह उठकर जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन

परिवार में आज का वातावरण बेहद आनंददायक और शांतिपूर्ण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. सभी सदस्यों के साथ आपका मधुर व्यवहार रिश्तों में प्यार और एकता को और बढ़ाएगा. घर पर किसी धार्मिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है, जिसमें सबका सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास और अटूट प्रेम और भी मजबूत होगा. रोमांटिक बातचीत और एक-दूसरे को समय देने से रिश्तों में नयी मिठास आएगी. अविवाहित लोगों के लिए नए संबंध बनने के योग बलवान हैं, जो भविष्य में शुभ फल देंगे.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में साझेदारी वाले कार्यों को लेकर बड़ी सफलता मिलने के अत्यंत मजबूत संकेत हैं. नौकरी में आपका सकारात्मक और मधुर व्यवहार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा, जिससे पदोन्नति या नए अच्छे अवसर खुलेंगे.

करियर और शिक्षा

कला, संगीत, फैशन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज विशेष उपलब्धि और प्रशंसा मिल सकती है. छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगाने का सर्वोत्तम समय है, उच्च शिक्षा या विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में संतुलित और सोच-समझकर लिए गए निर्णय आपके लिए दीर्घकालिक रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे. लंबे समय से अटकी हुई धनराशि का भुगतान होने से आर्थिक राहत मिलेगी और बचत भी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

आज आपकी सेहत उत्कृष्ट रहेगी. मानसिक तनाव की समस्या से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, जिससे आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. सुबह की सैर और योगासन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय - सुबह उठकर घर के मंदिर में देवी मां को गुलाब के फूल अर्पित करें और जीवनसाथी को प्यार से मिठाई खिलाएं, इससे घर में सुख-समृद्धि और प्रेम बना रहेगा.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. परिवार में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों और युवा सदस्य भी आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे. किसी पुराने विवाद या कलह का स्थायी समाधान निकलने से आपको गहरी मानसिक राहत मिलेगी, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगा.

व्यापार और नौकरी

आज आपकी दूरदर्शिता और धैर्य का पूरा उपयोग होगा, जो किसी भी जटिल परिस्थिति का सफल समाधान निकालने में आपकी मदद करेंगे. नौकरी में आपकी कार्यकुशलता देखकर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण विश्वास और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापार में आपको किसी नई योजना पर गंभीरता से काम करने का शानदार अवसर मिलेगा, जिसे आप अपनी बुद्धि से सफल बनाएंगे.

करियर और शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए समय शानदार है. पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा और कठिन विषयों को समझने की क्षमता बढ़ेगी. करियर की दृष्टि से आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होंगे और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. मानसिक शांति का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक दिखेगा. संतुलित भोजन और हल्के व्यायाम से आप और भी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

नौकरी और व्यापार में मिल रही सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आप अपनी बचत को लेकर कोई बेहतरीन निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी जोखिम भरे सौदे से बचना समझदारी होगी.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सुखद रहेगा. आपका धैर्य और समझदारी रिश्ते में मीठापन लाएगी. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बैठेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: ऑरेंज

उपाय- सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें और अपने काम की सफलता का मन ही मन ध्यान करें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के साथ सुखद और यादगार पल बिताने का संकेत दे रहा है. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और आपसी समझ से भरपूर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. बच्चों की उपलब्धियां और प्रगति आपको गर्व का अनुभव कराएंगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिलेगा. आपकी रचनात्मकता और नवीन सोच वरिष्ठ अधिकारियों तथा सहकर्मियों को प्रभावित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से जुड़ने का अच्छा अवसर रहेगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध कार्य और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई दिशा और अवसर मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य

आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है. हालांकि, बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी बरतना उचित रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. आपका सकारात्मक व्यवहार साथी को प्रभावित करेगा. विवाहित जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: रुपहला

उपाय - सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें. इससे मन की शांति बनी रहेगी और दिन शुभ फलदायी होगा.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन

परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा होगी. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. सभी सदस्यों के सुझावों का सम्मान करें. घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए आज बहुत विशेष होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनें.

व्यापार और नौकरी

नौकरी में आपकी मेहनत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ाएंगे. आपके काम को अच्छी तरह से नोटिस किया जाएगा. व्यापार में पुराने अनुभव और पुराने संपर्कों का उपयोग करने पर नई सफलता दिला सकते हैं. कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है.

करियर और शिक्षा

छात्रों के लिए आज का दिन अध्ययन में ध्यान लगाने के लिए उत्तम है. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों या स्किल्स को सीखने पर जोर दें, यह भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएगा.

आर्थिक स्थिति

आज आर्थिक मामलों में समझदारी और धैर्य से लिए गए निर्णय भविष्य में बहुत लाभ देंगे. किसी भी तरह की जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें. आज आपको अपनी बचत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगी. अचानक धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज संयम और समझदारी की बहुत आवश्यकता है. अपने प्रियजन के साथ भावनाओं को खुलकर साझा करने से रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी. विवाहेत्तर प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आवश्यक रहेगा. भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत को अनदेखा न करें. तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. चाय-कॉफी का सेवन कम करें.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पिंक

उपाय- सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, इससे आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

कुंभ राशिफल 30 जुलाई 2026

पारिवारिक जीवन

परिवार में आपसी विश्वास और सहयोग बना रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. घर का वातावरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा. सभी सदस्य एक-दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और मिलकर किसी शुभ कार्य या यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा.

व्यापार और नौकरी

आज टीमवर्क और सहयोग आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया कार्य आपको वरिष्ठ अधिकारियों की खास प्रशंसा दिलाएगा. व्यापार में नई तकनीक और नए विचार लाभदायक सिद्ध होंगे. अपने मित्रों से आज बहुत उपयोगी सलाह प्राप्त हो सकती है, जिसे तुरंत अपने काम में उतारें.

करियर और शिक्षा

छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. टीम में मिलकर पढ़ाई करने या ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने से आपके ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी. करियर के संदर्भ में सहयोग की भावना और दूसरों का सम्मान करना आपको बड़ी उपलब्धियां दिलाएगा.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता से आप बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि आप अपने कठिन कामों को भी दूसरों के सहयोग से आसानी से पूरा कर लेंगे. फिर भी संतुलित आहार लें और हल्की व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में नए विचारों और तकनीक को अपनाने से आर्थिक लाभ के नए अवसर बनेंगे. पैसों का प्रवाह अच्छा रहेगा. किसी भी बड़े वित्तीय निवेश से पहले अपने परिवार के बुजुर्गों से मशविरा जरूर कर लें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आपके और आपके पार्टनर के बीच का तालमेल काफी बेहतरीन रहेगा. आपसी विश्वास और सहयोग के कारण रिश्ते में प्यार और मधुरता बनी रहेगी. दोनों मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं.

लकी अंक: 2

लकी रंग: पर्पल

उपाय - सुबह काम पर जाते समय अपने किसी सहयोगी या मित्र को हरा या नीला रंग की कोई छोटी वस्तु उपहार में दें, इससे कार्यक्षेत्र में आपकी सफलता और सहयोग दोनों में वृद्धि होगी.

मीन राशिफल 30 जुलाई 2026

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत किया गया समय आपको गहरी मानसिक शांति प्रदान करेगा. घर का वातावरण अत्यंत प्रेमपूर्ण रहेगा और सभी लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर कोई धार्मिक या मनोरंजक कार्य कर सकते हैं.

व्यापार और नौकरी

आज आपके कार्यक्षेत्र में बेहतरीन स्थितियां बनी हुई हैं. नौकरी में आपके द्वारा दिखाया गया समर्पण और लगन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा का पात्र बनेगी. वहीं, व्यापार में ग्राहकों के साथ आपका मधुर व्यवहार और समझदारी भरी बातचीत आपके व्यापारिक लाभ को कई गुना बढ़ाने में सफल रहेगी.

करियर और शिक्षा

करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और अद्भुत कल्पनाशक्ति चमत्कारिक भूमिका निभाएगी, जो आपको एक नई उपलब्धि दिला सकती है. छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होगी. आपको किसी बहुत ही रुचिकर कार्य को आगे बढ़ाने का शानदार अवसर प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा. नियमित योग और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

आर्थिक स्थिति

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में आए बढ़ते हुए लाभ और नौकरी में मिली सराहना के कारण आय में वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना है.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में मधुरता और आकर्षण बना रहेगा. प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन किसी खूबसूरत योजना को बनाने के लिए उत्तम है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बिल्कुल सही रहेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक गर्माहट आएगी.

लकी अंक: 5

लकी रंग: चॉकलेटी

उपाय - सुबह उठकर घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता को पीले फूल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

(FAQ)

1. 30 जुलाई 2026 को किन राशियों के लिए दिन शुभ रहेगा?

30 जुलाई को मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन, व्यापार या पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. वहीं कर्क और मकर राशि के जातकों को आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह है.

2. 30 जुलाई 2026 को किस राशि को धन लाभ हो सकता है?

मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के नए अवसर बनने के संकेत हैं. कुछ राशियों को रुका हुआ धन मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना भी है.

3. 30 जुलाई 2026 को करियर और नौकरी के लिहाज से दिन कैसा रहेगा?

30 जुलाई को कई राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. मेष, सिंह, कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों को नई जिम्मेदारी, प्रशंसा या करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी दिन कई राशियों के लिए अनुकूल रहने वाला है.

4. 30 जुलाई 2026 को प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

अधिकांश राशियों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेम संबंधों में मधुरता रहने के संकेत हैं. मेष, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ सकती है, जबकि परिवार के साथ समय बिताने से कई राशियों को मानसिक शांति मिलेगी.

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