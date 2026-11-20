Aaj Ka Rashifal: 20 नवंबर 2026 शुक्रवार को देवउठनी एकादशी है. एकादशी तिथि सुबह 7:15 बजे शुरू होगी और सुबह 6:56 बजे से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज के राशिफल में कामकाज की प्राथमिकताओं, आय-व्यय के संतुलन और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत पढ़ें.

मेष से मीन तक जानें कहां पहल करने और कहां सोच-समझकर आगे बढ़ने की सलाह है. तिथि और नक्षत्र के समय नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार हैं. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और पंचम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज मेष राशि के जातकों को विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता, बौद्धिक प्रखरता और खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रही है. इसके साथ ही सप्तम भाव में बुध और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको संवाद में स्पष्टता रखने और गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने की सलाह दे रही है.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, अनुशासन और समस्या सुलझाने की क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति और सप्तम बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात, रिसर्च, शिक्षा, रक्षा, इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. बाहरी संपर्कों से लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. पंचम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, हालांकि द्वादश भाव में चंद्रमा-शनि की युति के असर से यात्रा, धर्म या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. एकादशी तिथि के शुभ प्रभाव से घर में धार्मिक या मांगलिक चर्चा हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम भाव के बुध के सहयोग से जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. पार्टनर की भावनाओं और व्यस्तता का सम्मान करें.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटा साइंस, रक्षा और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द दे सकता है. साथ ही अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत भी उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और केसरिया

वृषभ राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

लाभ स्थान यानी एकादश भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज वृषभ राशि के जातकों को आमदनी में जबरदस्त उछाल, रुके हुए धन की प्राप्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बना रही है. इसके साथ ही छठे भाव में बुध और सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको कार्यस्थल पर विरोधियों पर बढ़त दिलाएगी, हालांकि वैवाहिक संवाद में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रही है.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी धैर्यपूर्ण कार्यशैली, दूरदर्शिता और व्यवहारिक सोच का डंका बजेगा. एकादश भाव में चंद्रमा-शनि की युति और छठे भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, गारमेंट्स और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए तरक्की के बेहतरीन अवसर बनेंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की बढ़ी हुई आवाजाही से अच्छा मुनाफा होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. बड़े भाई-बहनों या मित्रों के सहयोग से कोई लाभदायक डील पक्की हो सकती है. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या उधारी करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी समझ का वातावरण बना रहेगा. चौथे भाव में मंगल-गुरु की युति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही एकादशी तिथि के प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के सूर्य के असर को देखते हुए जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें, जिससे आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है. पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत होगी.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और एकादश चंद्रमा का सहयोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, रिसर्च और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की विश्लेषण क्षमता को निखारेगा. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण शाम के समय पैरों या कमर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक गरिष्ठ या तला-भुना भोजन करने से परहेज करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का नीला

मिथुन राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

कर्म भाव यानी दशम स्थान (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और पराक्रम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक सफलता दिलाने जा रही है. इसके साथ ही पंचम भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध और छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगी तथा विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और रचनात्मकता की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में चंद्रमा-शनि की युति और पंचम बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. आईटी, मीडिया, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग, सलाहकार और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को विशेष उपलब्धि हासिल होगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम चंद्रमा और तीसरे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. एकादशी तिथि और तीसरे भाव के ग्रहों के प्रभाव से पिता, गुरु और छोटे भाई-बहनों का भरपूर मार्गदर्शन व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है. पंचम भाव के बुध के सहयोग से पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचम भाव में राशि स्वामी बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में सूर्य और तीसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, मिश्री या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: हल्का हरा और चमकीला सफेद

मिथुन राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

कर्म भाव यानी दशम स्थान (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और पराक्रम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक सफलता दिलाने जा रही है. इसके साथ ही पंचम भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध और छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगी तथा विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और रचनात्मकता की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में चंद्रमा-शनि की युति और पंचम बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. आईटी, मीडिया, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग, सलाहकार और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को विशेष उपलब्धि हासिल होगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम चंद्रमा और तीसरे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. एकादशी तिथि और तीसरे भाव के ग्रहों के प्रभाव से पिता, गुरु और छोटे भाई-बहनों का भरपूर मार्गदर्शन व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है. पंचम भाव के बुध के सहयोग से पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और पंचम भाव में राशि स्वामी बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में सूर्य और तीसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, मिश्री या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: हल्का हरा और चमकीला सफेद

सिंह राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

अष्टम भाव (मीन राशि) में शनि के साथ संचरित हो रहे चंद्रदेव आज सिंह राशि के जातकों को हर कदम बेहद सावधानी, धैर्य और सूझबूझ के साथ उठाने का संकेत दे रहे हैं. दूसरी ओर, लग्न भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल और प्रशासनिक तेज को बनाए रखेगी, जबकि तीसरे भाव में बुध और चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी सूर्य की उपस्थिति संवाद में स्पष्टता रखने व पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने का संकेत दे रही है.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी भी नए प्रयोग, जोखिम भरे फैसले या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहकर अपने नियमित और लंबित कामों को पूरा करने पर ध्यान दें. अष्टम भाव में चंद्रमा-शनि की युति के प्रभाव से कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन लग्न भाव में विराजमान मंगल-गुरु और तीसरे भाव के बुध के सहयोग से आप अपनी सूझबूझ व अनुशासन से हर चुनौती को संभाल लेंगे. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. किसी भी बड़े या नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुभवी लोगों से विमर्श जरूर करें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आपको सख्त बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के असर से अचानक कोई पुराना बिल, वाहन मरम्मत या घरेलू खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, लग्न भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से संचित धन सुरक्षित रहेगा और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज धैर्य और मधुर संवाद से ही आप घर का माहौल खुशनुमा बनाए रख पाएंगे. चौथे भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही एकादशी तिथि के प्रभाव से घर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक दबाव से बचाएगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर के साथ संवाद में अहंकार से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और लग्न में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव में रहकर दोस्तों के साथ गपशप में समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी रहेगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा और लग्न का मंगल पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, पित्त या शारीरिक थकावट दे सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करना आपके मन को गहरी शांति देगा.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

सप्तम भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज कन्या राशि के जातकों को व्यावसायिक साझेदारी में लाभ, जीवनसाथी के साथ आत्मीय सामंजस्य और विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने जा रही है. इसके साथ ही द्वितीय भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध और पराक्रम भाव (तृतीय स्थान) में सूर्य की उपस्थिति आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगी तथा आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगी.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, अनुशासन और सटीक कार्ययोजना की हर तरफ सराहना होगी. सप्तम भाव में चंद्रमा-शनि की युति और द्वितीय भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व व्यावसायिक साझेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. आईटी, डेटा साइंस, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, वकालत और विदेशी कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. द्वितीय भाव में राशि स्वामी बुध की स्थिति से व्यापारिक आय बढ़ेगी और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, हालांकि द्वादश भाव के ग्रहों के असर से यात्रा, धर्म या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आएगा. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ, आध्यात्मिकता और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव और द्वितीय भाव के बुध के असर से कुटुंब के सदस्यों व छोटे भाई-बहनों के साथ सुखद संवाद होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और द्वितीय भाव में बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वादश भाव में मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में शनि-चंद्र युति के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मिश्री या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: गहरा हरा और चमकीला सफेद

तुला राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

शत्रु और प्रतियोगिता के छठे भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव तथा लाभ स्थान यानी एकादश भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज तुला राशि के जातकों को विरोधियों पर निर्णायक बढ़त, लंबित प्रशासनिक कार्यों में सफलता और रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग बना रही है. इसके साथ ही लग्न भाव में बुध और द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगी, हालांकि पारिवारिक बातचीत में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रही है.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी संतुलित कार्यशैली, सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता और अनुशासित प्रयासों की हर तरफ सराहना होगी. छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति और लग्न भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटकी हुई फाइलों और प्रोजेक्ट्स का निपटारा तेजी से होगा. आईटी, मीडिया, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा, डिजाइनिंग और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और बाहरी संपर्कों से अच्छा लाभ होगा.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. एकादश भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और छठे चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ या उधार दिया गया पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा हो सकती है, हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता और सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. पार्टनर के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतिस्पर्धा में बड़ी बढ़त दिलाएगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वितीय भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 6, 7, 8

शुभ रंग: चमकीला सफेद और आसमानी

वृश्चिक राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

बुद्धि और रचनात्मकता के पंचम भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव तथा कर्म स्थान यानी दशम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सटीक निर्णय क्षमता और संतान व शिक्षा से जुड़ी खुशखबरी दिलाने जा रही है. इसके साथ ही लग्न भाव में सूर्य और द्वादश भाव में बुध की उपस्थिति आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों व अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासित कार्यशैली और समस्या सुलझाने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में मंगल-गुरु की युति और पंचम भाव के चंद्रमा-शनि के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, रक्षा, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शोध और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. नई व्यावसायिक योजनाओं पर काम शुरू होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और पंचम चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, द्वादश बुध के असर से यात्रा या घरेलू जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, हालांकि लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए घर के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, पंचम भाव में चंद्रमा-शनि और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल, शिक्षा और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल फल या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और चमकीला सफेद

धनु राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

सुख-सुविधाओं के चतुर्थ भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और भाग्य स्थान यानी नवम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आज धनु राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, पारिवारिक समृद्धि और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने जा रही है. इसके साथ ही लाभ स्थान में बुध और व्यय भाव में सूर्य की उपस्थिति आमदनी के नए द्वार खोलेगी, हालांकि अनावश्यक यात्रा या खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रही है.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, अनुशासन और सटीक निर्णय क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. नवम भाव में मंगल-गुरु की युति, चतुर्थ भाव में चंद्रमा-शनि और लाभ स्थान के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. शिक्षा, बैंकिंग, वकालत, मीडिया, सलाहकार, रियल एस्टेट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में अच्छा लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. नवम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और लाभ भाव के बुध के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि, द्वादश सूर्य के असर से पारिवारिक सुख-सुविधाओं या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च होगा, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव और चतुर्थ चंद्रमा के असर से अपनी माताजी के स्वास्थ्य व उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही घर में धार्मिक चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, कानून, बैंकिंग, शोध और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. चतुर्थ भाव में शनि-चंद्र युति और द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति के कारण सीने में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या पित्त की शिकायत महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या मिर्च-मसालेदार चीजों के सेवन से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और चमकीला सफेद

मकर राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

पराक्रम भाव यानी तृतीय स्थान (मीन राशि) में आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव आज मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास, साहस और कार्यक्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी करने जा रहे हैं. इसके साथ ही कर्म भाव में बुध और लाभ स्थान में सूर्य की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां व वरिष्ठों का सहयोग दिलाएगी, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी शोध कार्यों में सफलता तो दिलाएगी लेकिन किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की सलाह दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी अनुशासित कार्यशैली, सक्रियता और सटीक निर्णय क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. तृतीय भाव में चंद्रमा-शनि की युति, दशम भाव में बुध और एकादश भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा, शोध, कानून, प्रबंधन और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. छोटी व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. लाभ स्थान में विराजमान सूर्य और तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभ स्थिति से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि, अष्टम भाव में बैठे मंगल को देखते हुए किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा हो सकती है और छोटे भाई-बहनों का भरपूर साथ मिलेगा. अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए ससुराल पक्ष या कुटुंब के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और दशम भाव में बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या एसिडिटी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चावल या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और चमकीला सफेद

कुंभ राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

वाणी और धन के द्वितीय भाव (मीन राशि) में आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव तथा सप्तम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज कुंभ राशि के जातकों को संचित धन में बढ़ोतरी, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ और प्रभावशाली संवाद का शुभ संकेत दे रही है. इसके साथ ही भाग्य स्थान में बुध और कर्म भाव में सूर्य की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएगी तथा रुके हुए प्रशासनिक कामों को नई गति देगी.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और नेतृत्व कौशल की हर तरफ सराहना होगी. द्वितीय भाव में चंद्रमा-शनि की युति, नवम भाव में बुध और दशम भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. आईटी, रिसर्च, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, शिक्षा और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. द्वितीय भाव में चंद्रमा-शनि की युति और सप्तम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से नकदी की आवक तेज होगी, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. हालांकि, सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. आपसी समझदारी से आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है. पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और भाग्य स्थान में बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में शनि-चंद्र युति के कारण गले में हल्की खराश, ठंड या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और चमकीला सफेद

मीन राशि: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) - आज का राशिफल

आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और छठे भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आज मीन राशि के जातकों को आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी, विरोधियों पर निर्णायक बढ़त और प्रशासनिक व कानूनी कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने जा रही है. इसके साथ ही अष्टम भाव में बुध और भाग्य स्थान यानी नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति गहन शोध में सफलता दिलाएगी तथा पिता व वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, अनुशासन और समस्या सुलझाने की क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. लग्न भाव में चंद्रमा-शनि की युति, छठे भाव में मंगल-गुरु का संयोग और नवम भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक फाइलों का निपटारा तेजी से होगा. शिक्षा, शोध, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा, सलाहकार और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. छठे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ या पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. देवउठनी एकादशी के पावन प्रभाव और नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता, गुरु और घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मार्गदर्शन व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, लग्न भाव में शनि-चंद्र युति और छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में हल्की सुस्ती, पैरों में दर्द या पित्त की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

शुक्रवार और देवउठनी एकादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, मिश्री या चावल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और चमकीला सफेद

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