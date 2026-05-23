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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 23 May 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय से पहले कर लें, देखें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय से पहले कर लें, देखें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की अष्टमी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 23 May 2026 05:11 AM (IST)
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Hindi Panchang, 23 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अधिकमास में शनिवार को किया गया दान कभी न खत्म होने वाला फल देता है. 

 

23 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 May 2026)

  • तिथि - षष्ठी (23 मई 2026, सुबह 5.04 -  24 मई 2026, सुबह 4.27)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- मघा
  • योग- रवि, ध्रुव, व्याघात योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- दोपहर 12.04
  • चंद्रोस्त- सुबह 1.05, 24 मई
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - सुबह 8.52
  • शाम का चौघड़िया - शाम 7.10 - रात 8.27

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 8.52 - सुबह 10.35
  • यमगण्ड काल- दोपहर 2.01 - दोपहर 3.44
  • आडल योग - सुबह 2.09 - सुबह 5.26, 24 मई
  • गुलिक काल - सुबह 526 - सुबह 7.09
  • भद्रा काल - सुबह 5.26 - सुबह 4.40

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

23 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. व्यावसायिक खर्च बढ़ेंगे, हालांकि दूर की यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं.

वृष राशि (Taurus)
पढ़ाई-लिखाई और बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और किसी पुराने मित्र के आगमन से घर का माहौल खुशहाल बनेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि क्रोध विवाद की वजह बन सकता है. आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन बढ़ते खर्च मानसिक चिंता बढ़ा सकते हैं.

कर्क राशि (Cancer)
संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं और जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा.

सिंह राशि (Leo)
मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, हालांकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

कन्या राशि (Virgo)
आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. आय में वृद्धि होगी, लेकिन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव संभव है.

तुला राशि (Libra)
स्वभाव में क्रोध की अधिकता रह सकती है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. व्यवसाय में बदलाव और धन लाभ के योग हैं, जबकि परिवार के साथ घूमने का अवसर मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
मन में आशा और निराशा दोनों भाव रहेंगे, लेकिन आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि (Sagittarius)
मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च और वाहन संबंधी लागत भी बढ़ सकती है.

मकर राशि (Capricorn)
कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा मित्रों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिल सकता है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)
सकारात्मक सोच आपको मानसिक संतोष और खुशी देगी. पुराने मित्र की मदद से आय के नए साधन मिल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस होगी.

मीन राशि (Pisces)
आत्मविश्वास बना रहेगा और नौकरी से जुड़े इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी, लेकिन पारिवारिक चिंताओं के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

आज का उपाय 

मजदूरों, सफाईकर्मियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना इस दिन सबसे श्रेष्ठ कर्मों में माना गया है.

आज का लकी कलर 

नीला और कुछ लोगों के लिए काला रंग.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 May 2026 05:11 AM (IST)
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