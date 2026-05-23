Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय से पहले कर लें, देखें मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की अष्टमी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 23 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अधिकमास में शनिवार को किया गया दान कभी न खत्म होने वाला फल देता है.
23 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 May 2026)
- तिथि - षष्ठी (23 मई 2026, सुबह 5.04 - 24 मई 2026, सुबह 4.27)
- वार- शनिवार
- नक्षत्र- मघा
- योग- रवि, ध्रुव, व्याघात योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- दोपहर 12.04
- चंद्रोस्त- सुबह 1.05, 24 मई
- चंद्र राशि- सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - सुबह 8.52
- शाम का चौघड़िया - शाम 7.10 - रात 8.27
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 8.52 - सुबह 10.35
- यमगण्ड काल- दोपहर 2.01 - दोपहर 3.44
- आडल योग - सुबह 2.09 - सुबह 5.26, 24 मई
- गुलिक काल - सुबह 526 - सुबह 7.09
- भद्रा काल - सुबह 5.26 - सुबह 4.40
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 May 2026)
- सूर्य- मेष
- चंद्रमा - सिंह
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
23 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का लकी कलर
नीला और कुछ लोगों के लिए काला रंग.
Rashifal 23 May 2026: शनि देव की कृपा से पूरे होंगे 4 राशियों के अधूरे काम, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL