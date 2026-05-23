मेष राशि (Aries)

आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. व्यावसायिक खर्च बढ़ेंगे, हालांकि दूर की यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं.

वृष राशि (Taurus)

पढ़ाई-लिखाई और बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और किसी पुराने मित्र के आगमन से घर का माहौल खुशहाल बनेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि क्रोध विवाद की वजह बन सकता है. आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन बढ़ते खर्च मानसिक चिंता बढ़ा सकते हैं.

कर्क राशि (Cancer)

संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं और जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा.

सिंह राशि (Leo)

मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, हालांकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. आय में वृद्धि होगी, लेकिन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव संभव है.

तुला राशि (Libra)

स्वभाव में क्रोध की अधिकता रह सकती है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. व्यवसाय में बदलाव और धन लाभ के योग हैं, जबकि परिवार के साथ घूमने का अवसर मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मन में आशा और निराशा दोनों भाव रहेंगे, लेकिन आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि (Sagittarius)

मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च और वाहन संबंधी लागत भी बढ़ सकती है.

मकर राशि (Capricorn)

कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा मित्रों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिल सकता है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

सकारात्मक सोच आपको मानसिक संतोष और खुशी देगी. पुराने मित्र की मदद से आय के नए साधन मिल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस होगी.

मीन राशि (Pisces)

आत्मविश्वास बना रहेगा और नौकरी से जुड़े इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी, लेकिन पारिवारिक चिंताओं के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है.