Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, वाहन, गृह शांति, मानसिक स्थिरता व सरकारी लाभ स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सरकारी क्षेत्र में किसी उच्च पद या लाभ की प्राप्ति होते-होते ऐन वक्त पर अटक सकती है; धैर्य रखें और निराश न हों.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

व्यापारिक मंदी और पॉलिसी संबंधी उलझनें: व्यावसायिक गतिविधियां बहुत अनुकूल न रहने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इंश्योरेंस (बीमा), पॉलिसी, टैक्स या सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े किसी काम को लेकर आज काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है.

धोखे व विश्वासघात की आशंका, खर्चे बढ़ेंगे: किसी भी अजनबी या अपरिचित व्यक्ति के साथ अपनी व्यावसायिक योजनाओं व वित्तीय गतिविधियों को बिल्कुल भी शेयर न करें; आपके साथ विश्वासघात होने की स्थिति बन रही है. आमदनी की गति धीमी रहेगी, जबकि अचानक अप्रत्याशित खर्चों (Sudden Expenses) में बढ़ोतरी होगी जो आपका बजट बिगाड़ सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

स्वयं की मेहनत पर निर्भर रहें, सीनियर की नाराजगी से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को पूरी तरह अपने खुद के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा. ऑफिस में काम के दौरान आवश्यक सुख-सुविधाओं और संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है. किसी सहकर्मी पर निर्भर रहना नुकसानदेह होगा और भारी मेहनत के बावजूद अल्प फल की प्राप्ति होगी.

ऑफिस में अधिक अलर्ट रहें: कार्यस्थल पर अपने कार्यों को सामान्य से अधिक सतर्कता और एकाग्रता के साथ पूरा करें, ताकि उच्चाधिकारी (Seniors) किसी बात को लेकर नाराज न हों.

3. लव, खेल, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

क्रोध पर रखें नियंत्रण, गृहस्थ जीवन में धैर्य: अपने गुस्से पर सख्ती से काबू पाने का प्रयास करें; अत्यधिक क्रोध में आकर आप खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन सामान्य से थोड़ा कम सुखी रह सकता है; हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, बस एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और दिन को धैर्यपूर्वक गुजारें.

विष दोष से खिलाड़ी गलत संगति से बचें: शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहने से खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को बुरी संगति से सख्त दूरी बनानी होगी; गलत सोहबत के चलते आप किसी बड़े टूर्नामेंट या इवेंट से बाहर (Out) हो सकते हैं, जिसका भविष्य में भारी पछतावा होगा.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. रात्रि में गरिष्ठ भोजन न करें और शांत मन से विश्राम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष और चतुर्थ चंद्रमा के दोष निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. संध्या समय भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी मिश्रित जल और गाय के दूध की खीर अर्पित करें तथा 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे मानसिक क्लेश शांत होंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और आर्थिक तनाव में कमी आएगी.

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