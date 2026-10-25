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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर चौथे चंद्रमा से सरकारी पद में अड़चन, बिजनेस में धोखे का अलर्ट और खर्चों में उछाल

Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: शरद पूर्णिमा पर चौथे चंद्रमा से सरकारी पद में अड़चन, बिजनेस में धोखे का अलर्ट और खर्चों में उछाल

Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026: धनु राशि का दैनिक राशिफल! शरद पूर्णिमा पर 4th चंद्रमा व विष दोष का प्रभाव, पॉलिसी-इंश्योरेंस उलझन, कार्यस्थल पर सतर्कता, दांपत्य जीवन और उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Oct 2026 07:26 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 October 2026:  ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, वाहन, गृह शांति, मानसिक स्थिरता व सरकारी लाभ स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते सरकारी क्षेत्र में किसी उच्च पद या लाभ की प्राप्ति होते-होते ऐन वक्त पर अटक सकती है; धैर्य रखें और निराश न हों.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

  • दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे
  • अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

व्यापारिक मंदी और पॉलिसी संबंधी उलझनें: व्यावसायिक गतिविधियां बहुत अनुकूल न रहने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इंश्योरेंस (बीमा), पॉलिसी, टैक्स या सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े किसी काम को लेकर आज काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है.

धोखे व विश्वासघात की आशंका, खर्चे बढ़ेंगे: किसी भी अजनबी या अपरिचित व्यक्ति के साथ अपनी व्यावसायिक योजनाओं व वित्तीय गतिविधियों को बिल्कुल भी शेयर न करें; आपके साथ विश्वासघात होने की स्थिति बन रही है. आमदनी की गति धीमी रहेगी, जबकि अचानक अप्रत्याशित खर्चों (Sudden Expenses) में बढ़ोतरी होगी जो आपका बजट बिगाड़ सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

स्वयं की मेहनत पर निर्भर रहें, सीनियर की नाराजगी से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को पूरी तरह अपने खुद के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा. ऑफिस में काम के दौरान आवश्यक सुख-सुविधाओं और संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है. किसी सहकर्मी पर निर्भर रहना नुकसानदेह होगा और भारी मेहनत के बावजूद अल्प फल की प्राप्ति होगी.

ऑफिस में अधिक अलर्ट रहें: कार्यस्थल पर अपने कार्यों को सामान्य से अधिक सतर्कता और एकाग्रता के साथ पूरा करें, ताकि उच्चाधिकारी (Seniors) किसी बात को लेकर नाराज न हों.

3. लव, खेल, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

क्रोध पर रखें नियंत्रण, गृहस्थ जीवन में धैर्य: अपने गुस्से पर सख्ती से काबू पाने का प्रयास करें; अत्यधिक क्रोध में आकर आप खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन सामान्य से थोड़ा कम सुखी रह सकता है; हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, बस एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और दिन को धैर्यपूर्वक गुजारें.

विष दोष से खिलाड़ी गलत संगति से बचें: शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहने से खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को बुरी संगति से सख्त दूरी बनानी होगी; गलत सोहबत के चलते आप किसी बड़े टूर्नामेंट या इवेंट से बाहर (Out) हो सकते हैं, जिसका भविष्य में भारी पछतावा होगा.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. रात्रि में गरिष्ठ भोजन न करें और शांत मन से विश्राम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष और चतुर्थ चंद्रमा के दोष निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. संध्या समय भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी मिश्रित जल और गाय के दूध की खीर अर्पित करें तथा 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे मानसिक क्लेश शांत होंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और आर्थिक तनाव में कमी आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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