Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपने मूल्यों, संसाधनों और आत्मसम्मान की ओर लौटाता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से पंचम भाव में है, इसलिए मन रचनात्मक रहेगा और किसी बात को दिल से करने की इच्छा बनी रहेगी. पौष शुक्ल दशमी से एकादशी में प्रवेश आपको यह एहसास दिलाता है कि आनंद तभी स्थायी होता है, जब उसके पीछे अनुशासन हो.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज जिम्मेदारी और सीमाओं की याद दिलाता है. आप किसी शौक, प्रेम या योजना को लेकर यह तय करेंगे कि उसे कितना समय और ऊर्जा देनी है. दिन के पहले हिस्से में उत्साह अधिक रहेगा, जबकि बाद में सोच अधिक व्यावहारिक होती जाएगी.

दोपहर 11:30:44 से 12:12:59 तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. राहु काल (14:30:17 से 15:49:30 तक) में भावनाओं में बहकर कोई वादा करने से बचें.

Career: क्रिएटिव, शिक्षण या सलाह से जुड़े कार्यों में दिन अच्छा है. आइडिया पर काम आगे बढ़ेगा.

Finance: मनोरंजन या बच्चों से जुड़ा खर्च संभव है. संतुलन बनाए रखें.

Love: रिश्तों में गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान के संकेत नज़रअंदाज़ न करें.

उपाय: आज किसी बच्चे या विद्यार्थी की सहायता करें.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको घर, परिवार और भीतर की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कराता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए मन बाहरी दुनिया से हटकर निजी मामलों की ओर जाएगा. दशमी से एकादशी का परिवर्तन भावनाओं को नियंत्रित करने और जिम्मेदारी निभाने का संकेत देता है.

भरणी नक्षत्र आज आपको यह समझने में मदद करेगा कि किन चीज़ों को संभालना है और किन पर कठोर निर्णय लेना ज़रूरी है. घर या परिवार से जुड़ा कोई विषय आज प्रमुख हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में पारिवारिक बातचीत, संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय अनुकूल रहेगा. राहु काल में घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर है.

Career: काम का दबाव बना रहेगा, लेकिन आज आप प्रोफेशनल और निजी जीवन के बीच संतुलन खोजेंगे.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या मरम्मत संभव है.

Love: परिवार और रिश्तों में जिम्मेदारी बढ़ेगी. भावनात्मक समझ ज़रूरी है.

Health: सीने या तनाव से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: घर में शांति बनाए रखें और माता का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: स्लेटी । Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, विचार और छोटी यात्राओं से जुड़ा है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में है, इसलिए साहस, पहल और स्पष्ट बोलने की क्षमता बढ़ेगी. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको यह सिखाता है कि शब्दों का सही उपयोग ही सबसे बड़ी ताकत है.

भरणी नक्षत्र के प्रभाव में आज आप अपनी सीमाएं साफ़ शब्दों में तय करेंगे. कोई पुरानी बातचीत या अधूरा संवाद आज पूरा हो सकता है. आप जो कहेंगे, उसका असर सीधा और गहरा होगा.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) लेखन, कॉल, मीटिंग या आवेदन से जुड़े काम सफल हो सकते हैं. राहु काल में गलतफहमी या तीखे शब्दों से नुकसान हो सकता है.

Career: कम्युनिकेशन, मीडिया या टेक से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: छोटा लेकिन जरूरी खर्च सामने आ सकता है.

Love: बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में थकान हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और लिखें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7

मीन राशिफल ( Pisces), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको धन, आत्ममूल्य और सुरक्षा की भावना से जोड़ता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, इसलिए ध्यान आय, खर्च और पारिवारिक मूल्यों पर रहेगा. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको संयम और संतुलन सिखाता है.

भरणी नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, खासकर पैसों और रिश्तों में. आप यह समझेंगे कि कहां देना है और कहां रुकना है.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में आर्थिक योजना, सेविंग या परिवार से जुड़ी बातचीत लाभ दे सकती है. राहु काल में उधार या जल्दबाज़ी में खर्च से बचें.

Career: आय और स्थिरता से जुड़े फैसले आज प्राथमिकता में रहेंगे.

Finance: बजट पर ध्यान जाएगा. अनावश्यक खर्च रोकने में सफल रहेंगे.

Love: परिवार और रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बढ़ेगी.

Health: गले या खान-पान से जुड़ी लापरवाही से बचें.

उपाय: आज वाणी में मधुरता रखें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.