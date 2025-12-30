हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराशिफल 30 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए आज भावनाओं में लिया गया फैसला भारी नुकसान दे सकता है

राशिफल 30 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए आज भावनाओं में लिया गया फैसला भारी नुकसान दे सकता है

Aaj Ka Rashifal: 30 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Dec 2025 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपने मूल्यों, संसाधनों और आत्मसम्मान की ओर लौटाता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से पंचम भाव में है, इसलिए मन रचनात्मक रहेगा और किसी बात को दिल से करने की इच्छा बनी रहेगी. पौष शुक्ल दशमी से एकादशी में प्रवेश आपको यह एहसास दिलाता है कि आनंद तभी स्थायी होता है, जब उसके पीछे अनुशासन हो.

भरणी नक्षत्र का प्रभाव आज जिम्मेदारी और सीमाओं की याद दिलाता है. आप किसी शौक, प्रेम या योजना को लेकर यह तय करेंगे कि उसे कितना समय और ऊर्जा देनी है. दिन के पहले हिस्से में उत्साह अधिक रहेगा, जबकि बाद में सोच अधिक व्यावहारिक होती जाएगी.

दोपहर 11:30:44 से 12:12:59 तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. राहु काल (14:30:17 से 15:49:30 तक) में भावनाओं में बहकर कोई वादा करने से बचें.

Career: क्रिएटिव, शिक्षण या सलाह से जुड़े कार्यों में दिन अच्छा है. आइडिया पर काम आगे बढ़ेगा.

Finance: मनोरंजन या बच्चों से जुड़ा खर्च संभव है. संतुलन बनाए रखें.

Love: रिश्तों में गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान के संकेत नज़रअंदाज़ न करें.

उपाय: आज किसी बच्चे या विद्यार्थी की सहायता करें.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको घर, परिवार और भीतर की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कराता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए मन बाहरी दुनिया से हटकर निजी मामलों की ओर जाएगा. दशमी से एकादशी का परिवर्तन भावनाओं को नियंत्रित करने और जिम्मेदारी निभाने का संकेत देता है.

भरणी नक्षत्र आज आपको यह समझने में मदद करेगा कि किन चीज़ों को संभालना है और किन पर कठोर निर्णय लेना ज़रूरी है. घर या परिवार से जुड़ा कोई विषय आज प्रमुख हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में पारिवारिक बातचीत, संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय अनुकूल रहेगा. राहु काल में घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर है.

Career: काम का दबाव बना रहेगा, लेकिन आज आप प्रोफेशनल और निजी जीवन के बीच संतुलन खोजेंगे.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या मरम्मत संभव है.

Love: परिवार और रिश्तों में जिम्मेदारी बढ़ेगी. भावनात्मक समझ ज़रूरी है.

Health: सीने या तनाव से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: घर में शांति बनाए रखें और माता का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: स्लेटी । Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल (Aquarius), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, विचार और छोटी यात्राओं से जुड़ा है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में है, इसलिए साहस, पहल और स्पष्ट बोलने की क्षमता बढ़ेगी. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको यह सिखाता है कि शब्दों का सही उपयोग ही सबसे बड़ी ताकत है.

भरणी नक्षत्र के प्रभाव में आज आप अपनी सीमाएं साफ़ शब्दों में तय करेंगे. कोई पुरानी बातचीत या अधूरा संवाद आज पूरा हो सकता है. आप जो कहेंगे, उसका असर सीधा और गहरा होगा.

अभिजीत मुहूर्त में (12:08-12:50 बजे) लेखन, कॉल, मीटिंग या आवेदन से जुड़े काम सफल हो सकते हैं. राहु काल में गलतफहमी या तीखे शब्दों से नुकसान हो सकता है.

Career: कम्युनिकेशन, मीडिया या टेक से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: छोटा लेकिन जरूरी खर्च सामने आ सकता है.

Love: बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में थकान हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और लिखें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces), 30 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको धन, आत्ममूल्य और सुरक्षा की भावना से जोड़ता है. चंद्रमा मेष राशि में होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, इसलिए ध्यान आय, खर्च और पारिवारिक मूल्यों पर रहेगा. दशमी से एकादशी का परिवर्तन आपको संयम और संतुलन सिखाता है.

भरणी नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, खासकर पैसों और रिश्तों में. आप यह समझेंगे कि कहां देना है और कहां रुकना है.

अभिजीत मुहूर्त (12:08-12:50 बजे) में आर्थिक योजना, सेविंग या परिवार से जुड़ी बातचीत लाभ दे सकती है. राहु काल में उधार या जल्दबाज़ी में खर्च से बचें.

Career: आय और स्थिरता से जुड़े फैसले आज प्राथमिकता में रहेंगे.

Finance: बजट पर ध्यान जाएगा. अनावश्यक खर्च रोकने में सफल रहेंगे.

Love: परिवार और रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बढ़ेगी.

Health: गले या खान-पान से जुड़ी लापरवाही से बचें.

उपाय: आज वाणी में मधुरता रखें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
Advertisement

वीडियोज

Muzaffarnagar में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत | Breaking | UP News
Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget