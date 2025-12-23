Couples New Trend: आए दिन कोई न कोई नया चलन आता रहता है. कई ट्रेंड अच्छे होते हैं तो कई बुरे होते हैं. अभी एक ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है. इसका नाम है स्लीप डिवोर्स. दरअसल कपल्स के बीच यह नया ट्रेंड है. अगर आपको लगता है कि इसमें वह एक दूसरे से संबंध तोड़ देते हैं तो आप गलत समझ रहे हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या है यह?

यह एक काफी अलग ट्रेंड है, जहां समाज में लोगों को लगता है कि शादी के बाद कपल्स को एक साथ सोना चाहिए. यह ट्रेंड उससे बिल्कुल अलग है. इसमें कपल्स एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अलग कमरे में सोते हैं. एक ही छत एक ही घर में रहते हुए वे रात के समय जब सोएंगे तो अलग सोएंगे.

क्या वजह है इस ट्रेंड को निकालने की?

आज लोगों की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा खराब हो गई है. काम का प्रेशर और कई चीजों के कारण वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं. इस भागदौड़ वाली जिन्दगी में लोग अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है. ऐसे में कई बार एक पार्टनर को सोते समय ज्यादा हिलने की और खर्राटे लेने की आदत होती हैं, जिसके कारण दूसरा पार्टनर सही से अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाता और उनके बीच दरार आ जाती है. इसलिए कई कपल्स इसको फॉलो करके अपने रिश्ते में दरार को आने से रोक रहे हैं. इसमें वह रहते भी एक ही घर में लेकिन रात को एक दूसरे से अलग सोते हैं ताकि नींद को पूरी कर सकें. बात की जाए इसके फायदे की तो नींद पूरी करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. एक अच्छी नींद हमारे दिन भर की थकान को दूर करता है. इसके अलावा यह हमारे शरीर में तनाव को कम करता है.

कई लोगों ने की इसकी निंदा

हर ट्रेंड सभी लोगों को पसंद नहीं आता है. कई कपल्स का कहना हैं कि यह चलन अच्छा नहीं है. शादीशुदा होने के बाद लोगों को एक कमरे में सोना चाहिए. अगर वह अलग सोएंगे तो उनके बीच दरार पैदा होगी. इसके अलावा पति-पत्नी के बीच जो भावना होती है. वह उनमें नहीं आ पाएंगी. उनमें इमोशनल फीलिंग्स नहीं आएंगी. साथ ही साथ उनके बीच में रोमांस भी खत्म होने की आशंका होगी.

