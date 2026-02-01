हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके

How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके

Marriage Counseling Advice: कभी-कभी शादी हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, हमेशा लड़ाई झगड़े से हम परेशान हो जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि रिश्ता बचाने के लिए क्या करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Marriage Relationship Problems: शादीशुदा ज़िंदगी में तकरार और गलतफहमियां आम बात हैं, लेकिन जब बात बार-बार तानों और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातों तक पहुंच जाए, तो स्थिति गंभीर हो जाती है. एक व्यक्ति ने सवाल किया कि उसकी पत्नी अक्सर कहती हैं कि वह किसी लायक नहीं है और उससे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई. ऐसे में वह क्या करे, ताकि रिश्ता बेहतर हो सके?. इस सवाल का जवाब दिया है रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. रचना खन्ना सिंह ने, जो आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम में मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस की कंसल्टेंट हैं. 

खुलकर बातचीत सबसे जरूरी

एक्सपर्ट के मुताबिक, किसी भी रिश्ते की नींव खुली और ईमानदार बातचीत होती है. पति को चाहिए कि वह शांति से पत्नी से बात करे और यह समझने की कोशिश करे कि उनकी नाराजगी की असली वजह क्या है. बिना टोके और बिना जज किए बात सुनना रिश्ते में भरोसा बनाने की पहली शर्त है.

खुद पर काम करना भी है अहम

डॉ. रचना कहती हैं कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आत्ममंथन जरूरी है. कम्युनिकेशन स्किल, संवेदनशीलता और समझदारी पर काम करना आपको एक बेहतर जीवनसाथी बना सकता है. छोटे बदलाव भी रिश्ते में बड़ा फर्क ला सकते हैं.

प्यार और सराहना जताते रहें

रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखते हैं. प्यार भरे शब्द, सहयोग और सम्मान जताने से सामने वाले को यह महसूस होता है कि वह रिश्ते में अहम है. साथ ही, धैर्य रखना भी जरूरी है क्योंकि बदलाव वक्त लेता है.

रिश्ते की जड़ तक पहुंचना जरूरी

एक्सपर्ट सलाह देती हैं कि पति-पत्नी दोनों यह सोचें कि क्या रिश्ते में भरोसे, सम्मान या आपसी तालमेल से जुड़ी कोई गहरी समस्या है. जब तक असली वजह सामने नहीं आएगी, समाधान मुश्किल रहेगा.

जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें

अगर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, तो कपल काउंसलिंग से हिचकना नहीं चाहिए. एक ट्रेंड काउंसलर बातचीत को सही दिशा दे सकता है और रिश्ते में सुधार की राह खोल सकता है.

एक्सपर्ट की राय

डॉ. रचना के अनुसार, शादी को बेहतर बनाना दोनों की जिम्मेदारी होती है. जब दोनों साथी बदलाव के लिए तैयार होते हैं, तभी रिश्ता मजबूत बनता है. समय पर मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत है.याद रखें, शादी को बेहतर बनाना दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है. जब दोनों साथी बदलाव के लिए तैयार हों, तभी रिश्ते में सच्चा सुधार आता है. एक्सपर्ट की सलाह लेने में हिचके नहीं, यह समझदारी हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 01 Feb 2026 02:20 PM (IST)
