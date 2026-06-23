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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलIntrovert Personality Traits: भीड़ से दूर रहने वालों का दिमाग चलता है सबसे तेज, जानिए साइकोलॉजी का चौंकाने वाला सच

Introvert Personality Traits: भीड़ से दूर रहने वालों का दिमाग चलता है सबसे तेज, जानिए साइकोलॉजी का चौंकाने वाला सच

Mental Recharge In Solitude: अकेले रहना पसंद करने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं होता, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि कोई इंसान दुनिया को किस तरह महसूस और समझता है.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 23 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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Why Introverts Enjoy Being Alone: लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि अगर कोई इंसान भीड़भाड़, शोर-शराबे और लगातार लोगों के बीच रहने के बजाय किताबों, खामोशी और अकेले समय बिताना पसंद करता है, तो उसमें कुछ न कुछ अजीब जरूर है. ऐसे लोगों को अक्सर शर्मीला, असामाजिक या अलग तरह का इंसान समझ लिया जाता है. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. अकेले रहना पसंद करने का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं होता, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि कोई इंसान दुनिया को किस तरह महसूस और समझता है. कई बार सबसे गहरी सोच रखने वाले, सबसे क्रिएटिव और सबसे संतुलित लोग वही होते हैं, जो भीड़ में सबसे ज्यादा बोलते नहीं, बल्कि चुपचाप सब कुछ महसूस करते रहते हैं. 

जिंदगी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं

रिपोर्ट्स के अनुसार,  जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, वे जिंदगी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं. कोई छोटी-सी बात, किसी का व्यवहार या फिर एक खूबसूरत शाम भी उनके मन पर गहरा असर छोड़ सकती है. इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर या जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, बल्कि उनकी  इमोशनल समझ काफी मजबूत होती है. वे सिर्फ यह नहीं सोचते कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हुआ. अकेले बिताया गया समय उनके लिए किसी मेंटल लैब की तरह होता है, जहां वे अपने दिनभर के अनुभवों को समझते और परखते हैं. 

 कल्पनाशक्ति भी बेहद मजबूत होती है

ऐसे लोगों की कल्पनाशक्ति भी बेहद मजबूत होती है. उनका दिमाग हर समय किसी न किसी विचार, योजना या कल्पना में डूबा रहता है. यही वजह है कि कई लेखक, कलाकार और क्रिएटिव लोग स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं. उन्हें अकेलापन खालीपन नहीं लगता, बल्कि वही समय उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया बनाने की ताकत देता है. 

औपचारिक और सतही बातचीत ज्यादा पसंद नहीं

एक और खास बात यह है कि उन्हें औपचारिक और सतही बातचीत ज्यादा पसंद नहीं आती. मौसम, ट्रैफिक या दिखावे वाली बातों से ज्यादा वे गहरी और सच्ची बातचीत को महत्व देते हैं.  वे उन लोगों में होते हैं जो सीधे पूछते हैं, "तुम सच में कैसे हो?" क्योंकि वे अपने रिश्तों और भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं. 

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खुद को भी बेहतर समझते हैं

अकेले रहने वाले लोग खुद को भी बेहतर समझते हैं. लगातार लोगों के बीच रहने पर इंसान अक्सर दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने लगता है, लेकिन अकेलापन इंसान को खुद से मिलने का मौका देता है. ऐसे लोग अपनी कमजोरियों, डर और गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि वे मुश्किल हालात में भी ज्यादा संतुलित फैसले ले पाते हैं.

दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं

आज के समय में जहां हर किसी पर "फिट इन" होने का दबाव है, वहां खुद जैसा होना भी एक तरह की ताकत है. जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें हर समय दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती. वे अपनी पहचान और अपने मूल्यों के साथ सहज रहते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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