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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealth Tips: बाजार में सिर्फ 2 महीने के लिए आता है यह फल, बीपी से लेकर शुगर और लीवर तक रहेगा एकदम फिट

Health Tips: बाजार में सिर्फ 2 महीने के लिए आता है यह फल, बीपी से लेकर शुगर और लीवर तक रहेगा एकदम फिट

Health Tips: विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इस मौसम में जामुन का सीमित मात्रा में नियमित रूप से खाया जाए, तो यह शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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Health Tips: गर्मियों और बरसात के मौसम में बाजार में कई तरह के मौसमी फल मिलते हैं. इस मौसम से आम और लीची तो लगभग हर किसी को पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मौसम में एक ऐसा फल भी मिलता है, जो टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह फल पूरे साल नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ करीब दो महीने तक ही बाजार में उपलब्ध रहता है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके सीजन में इसे खाने की सलाह देते हैं. 

इस फल में कई जरूरी पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इसके मौसम में इसे सीमित मात्रा में नियमित रूप से खाया जाए, तो यह शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है. मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फल ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने, पाचन को बेहतर बनाने, लीवर को स्वस्थ रखने और शरीर की सूजन कम करने में सहायक माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन-सा फल है, जो सिर्फ दो महीने के लिए बाजार में आता है और जिसे खाने से बीपी, शुगर और लीवर की सेहत को फायदा मिल सकता है.

वह कौन-सा फल है, जो सिर्फ दो महीने के लिए बाजार में आता है?

जामुन एक ऐसा मौसमी फल है, जो साल भर नहीं मिलता, यह सिर्फ करीब दो महीने तक ही बाजार में ताजा मिलता है. इसलिए डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके मौसम में इसे खाने की सलाह देते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, जामुन में विटामिन-सी, फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंथोसायनिन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा जामुन में मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और शरीर की सूजन कम करने में भी सहायक माने जाते हैं. जामुन में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए यह पाचन को बेहतर रखने और पेट साफ रखने में भी मदद कर सकता है. यही वजह है कि कई पोषण विशेषज्ञ मानसून के मौसम में सीमित मात्रा में जामुन खाने की सलाह देते हैं.

क्यों माना जाता है जामुन का रंग खास?

जामुन का गहरा बैंगनी रंग एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होता है. यही तत्व जामुन को कई स्वास्थ्य फायदे देने में जरूरी भूमिका निभाता है. मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, एंथोसायनिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर बढ़ने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. साथ ही यह शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करके कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में भी सहायक माना जाता है. 

डायबिटीज और पाचन कैसे फायदेमंद है?

कई शोधों के अनुसार, जामुन के फल और इसके बीजों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. इसी वजह से जामुन को डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, इसे किसी भी स्थिति में दवा का ऑप्शन नहीं माना जाना चाहिए. जामुन में मौजूद फाइबर आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने और नियमित पेट साफ में भी मदद कर सकता है. यह समस्या अक्सर डायबिटीज के मरीजों में देखने को मिलती है. 

यह भी पढ़ें - Adult Autism Diagnosis: बड़े होने पर क्यों सामने आ रहा है ऑटिज्म का सच? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

बीपी, लीवर और इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा है जामुन?

जामुन का सेवन शरीर को कई अन्य फायदे भी दे सकता है. इसमें मौजूद विटामिन-सी और अन्य पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी के सामान्य कामकाज में मदद करते हैं. इसके अलावा जामुन में मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं. मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, जामुन का सेवन लीवर की कार्यप्रणाली को भी सपोर्ट कर सकता है. 

वजन घटाने वालों के लिए भी अच्छा ऑप्शन कैसे है?

जामुन में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है. ऐसे में इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है. यही वजह है कि वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी इसे एक अच्छा मौसमी फल माना जाता है, सीमित मात्रा में इसका सेवन बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकता है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 27 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
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