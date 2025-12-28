हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingछोटे बच्चों में स्किनकेयर और मेकअप का बढ़ रहा क्रेज, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

छोटे बच्चों में स्किनकेयर और मेकअप का बढ़ रहा क्रेज, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

सोशल मीडिया के बढ़ते असर से छोटे बच्चों और टोडलर्स में स्किनकेयर और मेकअप का चलन तेजी से बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर बच्चों की सोच और मानसिकता पर पड़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए-नए ट्रेंड्स का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है. आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे और टोडलर्स भी अपने पेरेंट्स या माता-पिता से मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए जिद करते हैं और नए-नए प्रोडक्ट्स मंगवाने की मांग करते हैं. ये बातें छोटे बच्चों और टोडलर्स के बीच स्किनकेयर और मेकअप करने के बढ़ते क्रेज को दर्शाती हैं.

छोटे बच्चों में स्किनकेयर करने के बढ़ते चलन का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया पर बच्चों की आसान पहुंच है, जिसकी वजह से वैश्विक ब्यूटी मार्केट में 1.5 बिलियन डॉलर की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है, जो किसी अजूबे से कम नहीं है. भारत में भी यह चलन तेजी से बढ़ रहा है और कई कंपनियां भारत में विशेष रूप से बच्चों से जुड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च कर रही हैं.

मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं?

छोटे बच्चों और टोडलर्स में स्किनकेयर के बढ़ते चलन को लेकर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उन पर मौजूद वीडियो का प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को बहुत आसानी से मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और वे अपने पेरेंट्स को इन प्रोडक्ट्स और स्किनकेयर रूटीन को फॉलो करते हुए देखते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से बचपन और जवानी के बीच जो रेखा थी, वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है. इसका असर छोटे बच्चों की मानसिकता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अब बच्चे भी अपनी अहमियत को दूसरों द्वारा की गई तारीफों से आंकने लगे हैं.

पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?

मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने पेरेंट्स को इस मुद्दे पर संभलकर काम करने की नसीहत दी है. अगर आपका बच्चा स्किनकेयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की जिद करता है, तो उसे डांटने या सख्ती करने के बजाय प्यार से समझाने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चों पर सख्ती करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे उसी काम को करने की जिद करेंगे. डॉक्टरों ने माता-पिता को यह भी राय दी है कि बच्चों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की बजाय फेसवॉश और मॉइस्चराइजर के उपयोग की इजाजत दें और उन्हें मेकअप करने के बजाय शरीर की स्वच्छता और बुनियादी स्किनकेयर पर ध्यान देना सिखाएं.

बच्चों के लिए बढ़ता स्किनकेयर मार्केट

आज के समय में बच्चों को भी ‘ग्लास स्किन’ चाहिए और वे अपने पेरेंट्स से महंगे से महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने की जिद करते हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए ‘ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री रिपोर्ट’ के अनुसार बच्चों का स्किनकेयर मार्केट सालाना 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई कर रहा है. भारत में ही करीब 6 कंपनियां ऐसी हैं, जो बच्चों के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही हैं और उन्हें बाजार में उतार रही हैं. अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखें, तो कम से कम 60 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, जो सिर्फ बच्चों के स्किनकेयर के लिए हैं.

यह भी पढ़ें: किन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

Published at : 28 Dec 2025 04:38 PM (IST)
Tags :
Kids Skincare Children Makeup Social Media Impact On Kids Kids Beauty Products
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Birthday Special: डायलॉग्स जिन्होंने बनाए इंटरनेट के सबसे मजेदार मेम्स | सलमान खान का 60वां जन्मदिन
Naveen Kaushik Interview: क्या Animal और Dhurandhar जैसी फिल्मों से होता है Violence Promote?
Christmas 2025: जरूर देखने लायक फिल्म्स! 'मेरी क्रिसमस', 'होम अलोन' और अन्य पसंदीदा फिल्म्स
Bareilly Breaking: धर्म के नाम पर गुंडागर्दी! हिन्दू संगठनों ने मचाया उत्पात | ABP News | UP
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case |Aravali Hills
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget