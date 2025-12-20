हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingकिस उम्र में निकलने लगते हैं बच्चों के दांत, जानें सही एज कौन सी?

किस उम्र में निकलने लगते हैं बच्चों के दांत, जानें सही एज कौन सी?

Baby First Teeth Age: बच्चों के दांत निकलते समय उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस बीच दर्द के कारण उन्हें काफी ज्यादा रोना आता है. आखिर कब बच्चे का पहला दांत निकलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 20 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Baby first Teeth Age: माता-पिता के लिए अपने शिशु को पहली बार चलते देखना, बोलते देखना बहुत खास पल होता है. इसके अलावा जब बच्चा कुछ शब्द जो समझ तो नहीं आते पर जब उन्हे बोलता है, तो वह किसी भी पेरेंट्स के लिए काफी खास होता है. इन्हीं में एक खास पल तब होता है, जब मुस्कराते समय आपके बच्चे का पहला दांत निकलते हुए दिखाई देता है. हालांकि इस समय बच्चों को काफी ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है. इस समय बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं. हालांकि, बहुत से पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चों में दांत निकलने की सही उम्र क्या है? चलिए बताते हैं...  

पहला दांत कब निकलता है?

किसी बच्चे का पहला दांत लगभग 6 महीने में निकलना शुरू होता है. 12वें महीने तक उसके 3, 4 दांत निकल चुके होते हैं. बात करें पूरे दांत निकलने की तो 3 साल तक अधिकांश बच्चों के पूरे दांत निकल जाते हैं. यह दांत दूध के दांत कहलाते हैं. टोटल 20 दूध के दांत निकलते हैं. लड़कियों के दांत लड़कों की तुलना में ज्यादा जल्दी निकलने शुरू होते हैं. 

बच्चों के दांत निकल रहें हैं कैसे पता करें?

जब बच्चों के दांत निकलते हैं, तो कुछ सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं. इसमें सबसे पहला और आम लक्षण है कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा व्यवहार करना शुरू कर देगा. उसके चेहरे पर, छाती पर और ठोड़ी पर दाने निकल सकते हैं. गाल को कान को बार-बार रगड़ना भी इसका संकेत हो सकता है. मसूड़े में लालीपन दिखना और उसका सूज जाना, बुखार होना भी इसके लक्षणों में से एक है. 

कौन से दांत पहले निकलते हैं?

आमतौर पर बात करें तो बच्चों के पहले दांत में नीचे का दांत सबसे पहले निकलता है. उसके दो महीने के अंतराल में ऊपर का दांत निकलता है. इसके बाद धीरे-धीरे बाकी के दांत निकलना शुरू होते हैं.

क्या करें जब बच्चे के दांत निकलना शुरू करें?

मसूड़ों की मालिश करें. पैसिफायर या टीथिंग टॉय का प्रयोग भी कर सकते हैं. लार को समय-समय पर पोंछते रहें. फलों को ठंड़ा करके उसे खाने के लिए दें, इससे उन्हें आराम पहुंचेगा. बच्चे को ज्यादा प्यार करें. कोशिश करें की बच्चा इस समय ज्यादा सोए. अगर आपका बच्चा दर्द के कारण सो नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर से दर्द को ठीक करने के लिए दवाइयां भी मांग सकते हैं.    

Published at : 20 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Baby First Teeth Age Baby First Teeth Symptoms Guide For Parents
