हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलजल-जंगल और जमीन के लिए लगाया 'चौका', दुनिया को दे रहे नई सीख

जल-जंगल और जमीन के लिए लगाया 'चौका', दुनिया को दे रहे नई सीख

पहाड़ों में पानी जमा करने का एक ही सोर्स है और वह है बारिश. इसके अलावा पहाड़ों में पानी का कोई और सोर्स नहीं होता है. ऐसे में पानी को बचाने के लिए जमीन में गड्ढा यानी चौका खोदा जाता है.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 30 Nov 2025 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

यहां रास्ते इतने खराब हैं कि पैदल चलना भी आसान नहीं है. टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10-20 किलोमीटर तक मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता. टीवी-फ्रिज जैसी बेसिक चीजों के बारे में भी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात इन्हें काफी अच्छी तरह आती है कि जल-जंगल और जमीन की सेवा कैसे करनी है? इन तीनों को भविष्य के लिए कैसे बचाना है? हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के केंदुझर जिले में आने वाले कई गांवों के लोगों की, जो जल-जंगल और जमीन के लिए लगातार 'चौका' लगा रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया को नई सीख दे रहे हैं. 

क्या है चौका और कैसे करता है काम?

चौका बनाने के लिए जमीन में 10x5x1 फीट के गड्ढे जिगजैग स्टाइल में बनाए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि एक सीधी लाइन में  गड्ढे बनाने के बाद दूसरी लाइन के गड्ढे पहली लाइन के गड्ढों के सेंटर में रखे जाते हैं, जिससे पहली लाइन के गड्ढों से बचा पानी अगली लाइन के गड्ढों में आ सके. ये गड्ढे पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, जिससे पहाड़ों से आने वाले पानी को रोका जा सके. यह वॉटर कंजर्वेशन से लेकर सॉयल कंजर्वेशन दोनों में काफी मदद करते हैं. इसे ही चौका सिस्टम कहा जाता है. इन गड्ढों की मदद से पहाड़ों से आने वाले पानी का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम करने में मदद मिलती है. 

पहाड़ों में क्यों बनाए जाते हैं चौके?

पहाड़ों में पानी जमा करने का एक ही सोर्स है और वह है बारिश. इसके अलावा पहाड़ों में पानी का कोई और सोर्स नहीं होता है. ऐसे में पानी को बचाने के लिए जमीन में गड्ढा यानी चौका खोदा जाता है. इन चौकों को अलग-अलग जमीन के हिसाब से अलग-अलग तरह से बनाया जाता है. दरअसल, पहाड़ों में जमीन तीन तरह की होती है. पहली हार्ड सॉयल, दूसरी सॉफ्ट सॉयल और तीसरी स्टोनी सॉयल. सॉफ्ट सॉयल में 10x5 फीट का चौका बनाया जाता है, जो एक फीट गहरा होता है. इस तरह सॉफ्ट सॉयल में एक चौका 50 फीट का होता है, जो स्ट्रैंगर कॉन्टोर ट्रेंच (SCT) कहलाता है. 50 फीट वाला चौका पहाड़ों के एकदम तली में बनाया जाता है, जिससे पहाड़ों से आने वाले पानी कलेक्ट किया जा सके. यह पानी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल होता है.

कहां बनाया जाता है कौन-सा चौका?

पहाड़ों पर तेजी से आने वाले बारिश के पानी को रोकने के लिए सबसे पहले स्टोन बॉन्डिंग की जाती है, जो पानी के बहाव को कम करते हैं. इसके तहत पत्थरों से मेढ़बंदी की जाती है, जिससे पानी का बहाव धीमा होता है और यह कंटिन्यूअस कॉन्टोर ट्रेंच (CCT) के तहत बनाए गए चौकों को तेज बहाव से टूटने से बचाते हैं. सीसीटी पहाड़ के पीक पॉइंट से करीब 20 फीट नीचे बनाए जाते हैं. इसके ऊपर का एरिया रेसट्रिक्टेक्ड होता है. स्टोन बॉन्डिंग, सीसीटी और एससीटी इस तरह बनाए जाते हैं, जिससे बारिश का पानी, उसकी वजह से बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी और पत्ते आदि बेकार न हो. उन्हें सहेजा जा सके, जिससे मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है. अगर इन्हें रोका नहीं जाएगा तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और जमीन खेती लायक नहीं रहती है.

कैसे मेंटेन किया जाता है चौका?

बारिश के पानी से आने वाली मिट्टी से ये गड्ढे भर जाते हैं. हालांकि, इसमें तीन से पांच साल का वक्त लगता है. ऐसे में जब गड्ढे भर जाते हैं तो उन्हें दोबारा खोद दिया जाता है. अगर किसी गड्ढे में पेड़ या पौधे उग गए हैं तो उनकी देखभाल की जाती है. आमतौर पर देखा गया है कि इन गड्ढों के आसपास उगने वाले पौधों की सेहत काफी अच्छी होती है, क्योंकि चौके की वजह से यहां की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और पत्तों आदि की वजह से मिट्टी की उवर्रक क्षमता काफी ज्यादा हो जाती है. उन्होंने बताया कि बारिश के पानी के साथ काफी बीज भी बहकर आते हैं, जिनमें काफी बीज समय के साथ पौधे बन जाते हैं, जिससे खेती करने वालों को फायदा होता है.

यह भी पढ़ें: रेत के समंदर में बसाया पानी का आशियाना, जैसलमेर की 'जल सहेलियों' ने किया कमाल

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read
Published at : 30 Nov 2025 07:57 PM (IST)
Tags :
Odhisha Kendujhar Chauka System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
इंडिया
मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर आया चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर आया चीफ इमाम का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
इंडिया
मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर आया चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर आया चीफ इमाम का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
बॉलीवुड
पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, कहा- 'कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं'
पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, कहा- 'कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं'
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
जनरल नॉलेज
इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग
इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग
ट्रेंडिंग
आसमान से हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तभी अचानक टूट गया झूला- डरा देगा वायरल वीडियो
आसमान से हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तभी अचानक टूट गया झूला- डरा देगा वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget