रजाई-कंबल में लग गई फंगस और नहीं निकल रही धूप, सर्दियों में ऐसे करें कंट्रोल

सर्दियों के खत्म होते ही लोग रजाई कंबल को अंदर रख देते हैं. अगले साल जब उन्हें दोबारा निकाला जाता है. तो उसमें फंगस के कारण बदबू आने लग जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलमारी जैसी बंद जगह में कंबंल रखने से उसमें हवा नहीं लग पाती है, जिससे उसमें सीलन आ जाती है. लोगों को लगता है वह कंबलों को धूप में रखकर आसानी से इस समस्या का समाधान कर लेंगे लेकिन कई बार काफी दिनों तक धूप नहीं निकलती है. अगर आप उन लोगों में से जो अपने कंबल में से फंगस हटाना चाहते हैं लेकिन धूप न निकल पाने के कारण नहीं हटा पा रहे हैं. तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए है, जिससे आप आसानी से बिना धूप के अपने कंबलों की सभी समस्या को दूर कर लेंगे.

कपूर का करें प्रयोग

सबसे पहले कपूर की गोलियों को पीस लें. उसके बाद स्प्रे बोतल में पानी और पीसी हुई कपूर की गोलियों का घोल बनाकर कंबलों के ऊपर छिड़कें. ऐसा करने से कंबलों के अंदर से कुछ ही दिनों में फंगस और उसके कारण आने वाली बदबू गायब हो जाएगी.

नीम की पत्तियां

नीम की पत्तियां एक ही नहीं बल्कि अपने अनेकों गुणों के लिए जानी जाती हैं. इसी तरह यह कंबलों से फंगस को हटाने के लिए काफी कारगर है. इसके लिए आपको सबसे पहले नीम की पत्तियों को पीस कर उसका स्प्रे बनाना है और उसे कंबल में छिड़क देना है. ऐसा हर दिन करें. नीम के अंदर बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने के गुण होते हैं, जिससे आसानी आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी.

व्हाइट विनेगर से बना स्प्रे

कंबलों में से फंगस को हटाने में सिरका भी काफी मदद करता है. इसमें आपको कंबल के ऊपर पानी और सिरका को मिलाकर बने घोल को स्प्रे करना है. इससे कंबलों से फंगस और साथ ही साथ बदबू भी हट जाएगी.

मार्केट से लाए ये प्रोडक्ट



मार्केट में 50 या 100 रुपये में मिलने वाले फैब्रिक स्प्रे का प्रयोग करें. ऐसा करने से आपके कंबल में आने वाली बदबू खत्म हो जाएगी और वह बहुत अच्छा महकेगा. इसका प्रयोग आप नोर्मिली भी कर सकते हैं.

गुनगुने पानी में मिलाए नींबू का रस

एक बोतल में हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू को मिला कर स्प्रे बनाए. इसके बाद इस स्प्रे को अपने कंबलों में छिड़कें. ऐसा करने से नींबू के एंटीबैक्टीरियल गुण कंबलों से फंगस के साथ-साथ बदबू को भी पूरी तरीके से गायब कर देते है.

