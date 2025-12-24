Merry Christmas 2025 Wishes: क्रिसमस के 35 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर कहें Merry Christmas

Christmas 2025 Wishes: 25 दिसंबर का दिन पूरी दुनिया धूमधाम से मनाती है. क्योंकि क्रिसमस खुशी, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक त्योहार है. इस दिन प्रभू यीशू का जन्म दिवस मनाया जाता है. चर्च और घरों को सुंदर लाइट्स से सजाया जाता है.

क्रिसमस ट्री, केक, बेल्स और सांता क्रिसमस में चार चांद लगाते हैं. बच्चों और बड़ों के लिए यह दिन खास खुशियों से भरा होता है. एक दूसरे को तोहफे के साथ खुशियों भरी शुभकामनाएं दी जाती है. आप भी अपने प्रियजनों को क्रिसमस 2025 के ये शानदार मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दें और कहें Merry Christmas.

भगवान यीशु मसीह

आपको और आपके सभी प्रियजनों को शांति,

खुशी और सद्भावना प्रदान करें

Merry Christmas



देवदूत बनके कोई आएगा,

सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा कोई,

क्रिसमस के इस शुभ दिन पर

तौफे खुशियों के दे जायेगा कोई.

Merry Christmas



आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

और दिल में छुपीं हों जो भी अभिलाषाएं,

ये क्रिसमस का पर्व उन्हें पूरा कर जाये.

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं

Merry Christmas



क्रिसमस का यह त्योहार आपके रिश्तों में केक की तरह मिठास

और जीवन में नई ऊर्जा भर दे.

Merry Christmas



क्रिसमस का ये प्यारा त्यौहार, जीवन में लाएं खुशियां अपार

सांता क्लॉज आए आपके द्वार, शुभकामनाएं आप करिए स्वीकार

Merry Christmas



सबके दिलों में हो प्यार, आनेवाला हर दिन लाए खुशियां हज़ार

आपके जीवन में आ जाए बहार, मुबारक हो क्रिसमस का त्यौहार

Merry Christmas



क्रिसमस ट्री की तरह आपका जीवन हरा-भरा हो

और भविष्य तारों की तरह चमकता रहे

Merry Christmas



हर दिन हो नई उमंग

हर दिल धड़के लेकर नई तरंग

क्रिसमस के मौके पर भर जाए

आपकी जिंदगी में नए रंग

Merry Christmas



इस क्रिसमस, आपके रिश्तों में हमेशा प्यार और समझदारी बनी रहे.

सांता इस बार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सपनों की सौगात लाए. हर दिन आपके लिए क्रिसमस जैसा हो. Merry Christmas!

आपका क्रिसमस उत्साह, खुशियों और कभी न भूलने वाली यादों से भरा हो. अपने प्रियजनों के साथ हर पल का आनंद लें.

पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको, अगर आप मांगें आसमां का एक तारा, तो प्रभू यीशु दे दे सारा आसमान आपको.

क्रिसमस की ये रात आपके जीवन को नई उम्मीदों और सफलताओं से भर दे. हर दिन आपका हंसता-खिलखिलाता रहे. Merry Christmas!

Merry Christmas! आपके जीवन के सभी रंग सुंदर और आनंदमय हों.

खुशियों का मौसम है आया, सपनों की दुनिया आपके पास लाया.

क्रिसमस ट्री की सजावट और चमक, आपके जीवन में लाए सुख-शांति की चमक

प्यार, शांति और आनंद का संदेश, क्रिसमस लाए आपके जीवन में सफलता का वेश

रंग-बिरंगी लाइट्स और मीठी बातें, क्रिसमस की खुशियाँ भर दें आपके जीवन की सारी रातें

प्यार, शांति और आनंद की सौगात,क्रिसमस लाए आपके जीवन में हर पल चाहतें.

प्यार और हंसी से भरा हो आपका घर, क्रिसमस लाए आपके जीवन में नई उमंग का असर.

आज दिन बड़ा शुभ आया है, आज के दिन फरिश्ता कोई आया है, कामना है पूरी हो आपकी हर ख्वाहिश, यही यीशु से हमने मांगा है.

प्यार से भरी जिदगी मिले आपको, खुशियों से भरे पल मिले आपको, कभी किसी गम का सामना ना करना पड़े, ऐसा आने वाला कल मिले आपको, मैरी क्रिसमस

