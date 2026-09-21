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अब पर्दों पर कभी नहीं जमेगी धूल, बस बाजार से खरीद लाएं ये चीज

अगर आप भी पर्दों पर बार-बार जमने वाली धूल से परेशान हैं तो फैब्रिक डस्ट रिपेलेंट स्प्रे आपके काम आ सकता है. जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Sep 2026 07:05 AM (IST)
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घर की सफाई करते समय फर्श, टेबल और फर्नीचर की धूल तो आसानी से साफ कर दी जाती है, लेकिन पर्दों की सफाई थोड़ी मुश्किल लगती है. पर्दों पर धूल जल्दी दिखाई देती है और बार-बार धोने से कपड़े की चमक भी कम होने लगती है. ऐसे में बाजार में मिलने वाला फैब्रिक डस्ट रिपेलेंट स्प्रे काम आ सकता है. इसे पर्दों पर इस्तेमाल करने से धूल और छोटे-छोटे कण कपड़े पर आसानी से चिपकते नहीं हैं. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले पर्दे के कपड़े पर पैच टेस्ट जरूर करें.

बाजार से लाएं फैब्रिक डस्ट रिपेलेंट स्प्रे

पर्दों को धूल से बचाने के लिए बाजार में अलग-अलग तरह के फैब्रिक प्रोटेक्टर और डस्ट रिपेलेंट स्प्रे मिलते हैं. इनका इस्तेमाल कपड़े की सतह पर एक हल्की प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए किया जाता है. स्प्रे खरीदते समय यह जरूर देखें कि वह पर्दों या घर के फैब्रिक पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित बताया गया हो. हर स्प्रे हर तरह के कपड़े के लिए सही नहीं होता, इसलिए पैकेट पर दिए निर्देश पढ़ना जरूरी है.

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स्प्रे करने से पहले पर्दे की सफाई जरूरी

डस्ट रिपेलेंट स्प्रे को गंदे पर्दे पर सीधे लगाने से पहले पर्दे की धूल साफ करें. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर, सॉफ्ट ब्रश या माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद जरूरत के अनुसार पर्दे को धोकर या साफ करके पूरी तरह सुखा लें. साफ और सूखे कपड़े पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहता है. स्प्रे करने से पहले पर्दे के किसी छिपे हुए हिस्से पर थोड़ा प्रोडक्ट लगाकर देखें, ताकि रंग या कपड़े पर कोई खराब असर न हो.

रोजाना की छोटी आदतों से भी कम जमेगी धूल

सिर्फ स्प्रे पर निर्भर रहने की बजाय पर्दों की नियमित सफाई भी जरूरी है. हफ्ते में एक बार पर्दों से धूल हटाने की कोशिश करें. घर की खिड़कियों और आसपास की जगह को भी साफ रखें, क्योंकि बाहर से आने वाली धूल पर्दों पर जल्दी जमा होती है. पर्दों को बहुत लंबे समय तक बिना साफ किए न छोड़ें. अगर घर में छोटे बच्चे, पालतू जानवर या ज्यादा धूल आती है तो सफाई का अंतर और कम रखा जा सकता है. इससे पर्दे साफ और फ्रेश दिखते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:05 AM (IST)
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